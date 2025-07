Pięczek: Nie boimy się Legii

- Szybko zamknęliśmy temat Płocka. Każdy wie, jakim przeciwnikiem jest Legia. To klasowy zespół, dobrze zaczął sezon, dobrze prezentuje się w europejskich pucharach. My się jednak nie boimy. Wiemy, jaką mamy jakość, docieramy się z nowymi zawodnikami, z treningu na trening wyglądamy coraz lepiej. Naszym atutem będzie własne boisko i komplet kibiców. Jesteśmy dobrej myśli. Interesują nas tylko 3 punkty - kibice na to zasługują. - Głębia składu Legii jest duża. Będę rywalizował bezpośrednio z Kacprem Chodyną, ale na jego pozycji może wyjść kilku zawodników. Chodyna już pokazał, że jest klasowym zawodnikiem. Może rzeczywiście w meczu z Banikiem zabrakło mu wykończenia, ale nie wiem, skąd ta krytyka. Jeśli trafiasz do Legii, to na pewno się wyróżniasz. - Odpowiedzialność to słowo klucz. Nie możemy popełniać takich błędów w grze obronnej jak w Płocku, bo nie będzie zmiłuj. Rywal to wykorzysta.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Lupus - 26.07.2025 / 11:43, *.centertel.pl

Top moje typy odpowiedz

Arek - 25.07.2025 / 23:54, *.tpnet.pl Ja jakoś specjalnie to bym się tego meczu nie obawiał. Natomiast obawiam się tych rzeźników. Przecież co oni tam kosili w tym Płocku to masakracja. I że tam aż w 9 skończyli, też dla mnie szok. Bo jakby skończyli w 8 lub 7, też nie powinni mieć pretensji. A teraz podwójnie zmotywowani, bo Legia przyjeżdża. No ja je...e! odpowiedz

Micha(L) - 25.07.2025 / 23:21, *.orange.pl kto to jest?????? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 25.07.2025 / 21:11, *.plus.pl Kto to jest ku...a za Pączek? odpowiedz

pio - 25.07.2025 / 18:24, *.plus.pl pięczek co to za nikt ?😃 odpowiedz

L - 25.07.2025 / 17:39, *.play.pl Wypowiedz kopiuj - wklej. Czasem mam wrazenie, ze dla naszych rywali im gorzej tym lepiej. Moga przegrywac wszystko, ale za kazdym razem ci powiedzą, że to ich plus, bo beda chcieli sie zrehabilitowac, bo wyciagneli wnioski, bo sie bilety wysprzedaly (mimo, ze ciagle sie wysprzedaja z Legią maja slaba serie). W zasadzie wyglada na to, ze lepiej jest przegrywac niz wygrywac, bo jak przegrywasz to szybko zamykasz przegrane mecze i jestes lepszy a jak wygrywasz to juz nie masz argumentow zeby nastepny mecz wygrac wg takich Pięczków.



Wypowiedzi pilkarzy przed meczem powinny byc zakazane. Niczego nie wnoszą, oprocz ciagle tych samych tekstow jak to rywal sie nie boi i w ogole swietnie jest przygotowany mimo, ze jeszcze nie wygral w tym sezonie, a my 3 razy. odpowiedz

Ju(L)ius - 25.07.2025 / 19:07, *.t-mobile.pl @L: A poza tym jaka ten człowiek musi mieć wiedzę o futbolu, skoro twierdzi że chodyna gra dobrze..... 🤔🤔🤔 kompromitacja.... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.