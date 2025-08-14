Oficjalnie

Damian Szymański piłkarzem Legii!

Czwartek, 14 sierpnia 2025 r. 17:34 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Piłkarzem Legii Warszawa został 30-letni Damian Szymański. Defensywny pomocnik podpisał ze stołecznym klubem 4-letnią umowę. Były reprezentant Polski w stołecznej drużynie będzie występować z numerem 44.



