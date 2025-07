Z obozu rywala

Korona przed meczem z Legią. Nadzieja na nowy początek

Sobota, 26 lipca 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa zainauguruje rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Stołeczna drużyna przełożyła pierwszy mecz, więc ich premierowym przeciwnikiem i zarazem pierwszym wyjazdowym wyzwaniem w nowych rozgrywkach będzie Korona Kielce. Kielecki zespół zaszalał na rynku transferowym i napełnił kibiców nadzieją, ale letnie przygotowania i początek sezonu pokazują, że może być ona złudna. Zapraszamy na pierwszy ekstraklasowy raport z obozu rywala.