Spotkanie Korona Kielce - Legia Warszawa będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3. Mecz odbędzie się w niedzielę, 27 lipca o godz. 20:15 w Kielcach. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe.

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

L - 27.07.2025 / 21:47, *.centertel.pl Ten strumyk jest płatny? odpowiedz

Muerte - 27.07.2025 / 14:08, *.datapacket.com Link od chinczyka i smiga wszystko az milo. Full pakiet za 25zl na rok odpowiedz

Przemo - 27.07.2025 / 11:41, *.plus.pl Z kumplami w pubie

Super atmosfera odpowiedz

🇵🇱 - 26.07.2025 / 22:17, *.play-internet.pl 💩 odpowiedz

As - 26.07.2025 / 21:32, *.play.pl Jakiś stream?

Top. Upadł. odpowiedz

(L) - 27.07.2025 / 09:15, *.play.pl @As: nie upadł zmienili nazwę strumyk.net odpowiedz

Bieda - 27.07.2025 / 10:01, *.vectranet.pl @As: polecam kupić telewizje od Canal plus a nie dziadować odpowiedz

As - 27.07.2025 / 10:42, *.play.pl @Bieda: mam UPC/ dziś PLAY od ponad 20 lat , mam abonament z internetem za niecałe 60 zł , mam płacić 45 za canal + ? Dekoder stary jak świat a nagrywarka, dzisiaj takich nie ma w ofercie:) jak dzwonią z ofertą to to co mam chcą 120 zł. odpowiedz

Ar(L) - 27.07.2025 / 14:23, *.tpnet.pl @As: Niestety taka rzeczywistość 2 tys. miesięcznie w samych rachunkach. Jak ktoś bardzo chce to płaci, jak nie zostaje relacja tekstowa jeszcze za darmo :P odpowiedz

Bogacz - 27.07.2025 / 14:25, *.tele2.se @Bieda:

Dziadom mam płacić?

Wolę za darmo oglądać,a te pieniądze które oszczedze to wolę przeznaczyć na jakiś inny cel... odpowiedz

Fru - 27.07.2025 / 19:01, *.play.pl @Bogacz: np na dziewczynki 😍 odpowiedz

Dewel King - 27.07.2025 / 19:25, *.plus.pl @Bogacz: mam nadzieję że na wkład własny na mieszkanie.🙏 odpowiedz

Biała si - 27.07.2025 / 20:10, *.vectranet.pl @Fru: Taaaaak 👍 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.