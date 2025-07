Komentarze (48)

Sobal 74 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Gratulacje za wygraną jak tak czytam te niektóre wypociny to wydaje mi się że niektórym nic niedogodzi cały czas hejt na zawodników a niby piszą tu kibice legii 💪 odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Sobal 74: takie rzeczy to zwykle piszą jełopy i nieudacznicy życiowi. odpowiedz

Krzeszczu - 7 godzin temu, *.bredband2.com Jak dla mnie Alfarela dzis MotM! Mam nadzieje ze zapewni sobie stale miejsce w skladzie. Gra podobnie do Salaha (pozycja, zejscia, wrzutki, strzaly) i mimo ze nmowil ze nie chce grac na skrzydle to jest ustawiony ofensywnie, schodzi do srodka i jest po prostu git. Mam nadzieje ze zlapie pewnosci ina stale zlapie tam swoje miejsce. I ze EI w przeciwienstwie do faji, okaze Alfareli dalsze zaufanie. Bo facet tego bardzo potrzebuje. odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @Krzeszczu: Ale dziś podobnie jak ostatnio słabo bronił. Może dlatego woli grać z przodu - bo nie umie bronić. A na boku coś tam musi. odpowiedz

No ta - 7 godzin temu, *.centertel.pl Mori bez formy totalnie od początku sezonu, burch drewno obok Chodyny - wypad, farelka przekozak odpowiedz

Alf Arela - 6 godzin temu, *.play.pl @No ta: Mori strzelał bo wiedział ze schodzi, co nie zmienia faktu że spieprzył sprawę. Burch dla mnie dziś na plus, tylko szkoda tej patelni z 5 metrów. Jakby nie dotknął to by wpadło. Pozdro👍💪 odpowiedz

artic - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo JPN nie musi za dużo biegac i za szybko on ma strzelac bramki to lis pola karnego silny z głowy też dobry Edzio jakoś go wkomponuje w zespół. odpowiedz

45540 - 7 godzin temu, *.ynet.pl N'same to porusza sie jak 60 - latek, ale skutecznosc ma jak 45 - latek ! instynkt jednak pozostal jak za najlepszych lat ! w sam raz na 3 - 5 lige na mazowszu ! w takiej ostrolece, troszynie to by kazda zlotowke na taki transfer wydali ! odpowiedz

pio - 6 godzin temu, *.maxilari.com @45540: pilnuj swojej jagi lamusie odpowiedz

R - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Morysita za tą sytuację powinien dostać zakaz dwóch meczy. Zauważyłem że w tym sezonie gra pod siebie i nie zauważa partnerów odpowiedz

wtf - 7 godzin temu, *.play.pl Faja wolała Guala i Szkurina od Nsame i Alfareli,.ebany sabotażysta. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 7 godzin temu, *.orange.pl Mamy trenera to i Dziadzia i Alfarela i Goncalves coś grają, a Gual ława

Żewłakow póki co 👏👏👏👏👏 odpowiedz

tomiacab - 7 godzin temu, *.centertel.pl Ale farela odpowiedz

Okęciak - 7 godzin temu, *.netfala.pl Jezu, Dziadzia przy Gualu to jest wirtuoz piłkarski. Teraz widać jaką krzywdę robił mu Feio bo niby mało biega. Gual biegał dużo i nic z tego nie wynikało, Nsame truchta ale jest tu gdzie ma być i robi co trzeba, jak dostanie piłkę to też głupio jej nie traci tylko zastawia się i umiejętnie odgrywa. Głową gra naprawdę świetnie. odpowiedz

Warszawiak - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Gra i gole Nsame pokazują jakim fachowcem był mały gnom Feio. Jak ja sie ciesze, że nie muszę patrzeć na jego zakompleksioną brzydką bębe odpowiedz

amikamiszcz - 8 godzin temu, *.inetia.pl Feio odbudował Nsame. To jego zasługa!livetv sx leci mecz odpowiedz

Krzeszczu - 8 godzin temu, *.bredband2.com Alfarela gra bardzo madrze! Kolejny dowod jaka miernota trenerska byl narcyz Faja.

Nawet nasz Dziadek strzela bramki, biega, podaje. Ma rozeznanie pilkarskie aczkolwiek czasu nie zatrzymasz ni nie oszukasz. Ale jak na razie daje rade.

Faja go tez odstrzelil.



Troche chaosu ale bylo to do przewidzenia bo w sumie chyba 7 zmian w tym meczu. Podoba mi sie Alfarela ale tez i Biczu. Beda z nich ludzie.👍 odpowiedz

Ronaldo - 8 godzin temu, *.myvzw.com Na razie to tylko wynik dobry bo gra do zapomnienia…Nsame też na plus ale to co gramy a właściwie czego nie gramy to trochę niepokojące…Skład co najmniej eksperymentalny dlatego wynik na pewno dobry odpowiedz

Dr Bomba - 8 godzin temu, *.orange.pl Muszę przyznać, że nie doceniałem Nsame. A tu widzę że przy Gualu i Szkurinie to jest pan piłkarz. odpowiedz

Danie(L) - 8 godzin temu, *.play-internet.pl gdzie ogladać za darmo,podrzuście odpowiedz

Kozlo - 8 godzin temu, *.com.tr Miszczu gonczalo naprawdę nie mógł chlopa ogarnąć odpowiedz

Fanatyk - 7 godzin temu, *.com.tr @Kozlo: o tych dwóch co się nie nadawali do Legii... no kurde kabaretto gonczallero odpowiedz

wojti - 8 godzin temu, *.inetia.pl Nic tak nie cieszy jak bramka Nsame.... odpowiedz

bolek - 8 godzin temu, *.bredband2.com Panowie jakis link do meczyku za free online ?? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 9 godzin temu, *.plus.pl W składzie Korony - Wojciech Kamiński, ex trener sekcji koszykarskiej Legii 😃 odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 9 godzin temu, *.plus.pl Oficjalne zakończenie protestu przez NS i cyk sprzedany Kapuadi, bo chyba nikt w ten komunikat klubu o odpoczynku przed Bankiem nie wierzy? 🙂 Kasa z biletów wpadła to i jest wyprzedaż hehehe, Mioduski ładnie was kiwa naiwniacy🙂 odpowiedz

Warszawiak - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: a im sie wydaje że coś osiągneli protestem, który trwał przez jeden mecz 🤣🤣🤣 odpowiedz

Egon - 8 godzin temu, *.waw.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:



Ty to akurat jesteś kibicem Lecha, więc zamiast tu ciągle siedzieć i mącić, wróć do siebie. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 6 godzin temu, *.plus.pl @Egon:



Ty chyba z Otwocka co? odpowiedz

wojti - 9 godzin temu, *.inetia.pl Będą plecy...LE ważniejsza...nie będą się ścierać...był czas przywyknąć odpowiedz

eduardo - 9 godzin temu, *.toneticgroup.pl @wojti: teraz liga najwazniejsza, bo 2 zespoly do LM odpowiedz

Mateusz z Gór - 9 godzin temu, *.orange.pl Czyli jednak Marciniak powiedział, że nie gramy, ale drugi stwierdził, że jednak gramy. odpowiedz

Chudy Grubas - 9 godzin temu, *.78.183 O taka rotacja na bogato. odpowiedz

MonsteR (L) - 9 godzin temu, *.tpnet.pl ............................. Kobylak ...........................

Stojanović ... Ziółkowski ... Pankov ... Vinagre

.................... Goncalves ... Kapustka .............

Wszołek .......... Morishita ......... Biczachczjan

........................ Rajović .................................

LEGIA Mistrz !

💪👍

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Krzeszczu - 9 godzin temu, *.bredband2.com Ps: Troche jestem zawiedziony ze Stojan znowu na lawce, no i ze nasz macedonski dunczyk (Beowulf) nadal poza skladem. odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.bredband2.com Bardzo ciekawa jedenastka. Po czesci spowodowana rotacja przed Banikiem (Burch, Jedza?), ale tez Dziadek Nsame (swietne ostatnio wejscie) i Arfarela od startu.

Powiedzialem ze Biczu sie w tym roku kapitalnie rozwinie pod okiem Edu wiec mam nadzieje ze juz dzisiaj pokaze klase.

Powodzenia! odpowiedz

Piotrek - 10 godzin temu, *.22.13 Sorki, jakiś niepoważny sklad byl na flashcore odpowiedz

Legionista - 10 godzin temu, *.net.pl Kapuadi czyżby już sprzedany za grosze, mistrzowie biznesu, rozp... obronę na dzień dobry odpowiedz

Szpic - 10 godzin temu, *.play-internet.pl A co się dzieje z Elitimem? odpowiedz

Egon - 8 godzin temu, *.waw.pl @Szpic:



Odpoczywa przed Banikiem. odpowiedz

Lwów _Wilno_Polska - 10 godzin temu, *.190.9 Brak Kapuadiego oznacza że będzie transfer do Brukseli. A tak na marginesie to chyba w tym roku mija 20 lat od kiedy Kielce mają ten stadion, a był to pierwszy taki nowy ośrodek w Ekstraklasie. odpowiedz

XXL - 9 godzin temu, *.vectranet.pl @Lwów _Wilno_Polska: z tym transferem to też jakiś wał... Odrzucili transfer na wyspy za 2 bańki a sprzedają do Anderlechtu za 1,5? Matematyka a'la miodek? 1,5>2 :-) chłop ma dyskalkulię? odpowiedz

Kamień - 6 godzin temu, *.play.pl @Lwów _Wilno_Polska: Byłeś na tym stadionie? Fakt, wtedy był nowy, ale tylko to go wyróżniało... odpowiedz

:o) - 10 godzin temu, *.play.pl Kamery w Kielcach pokazują krajobraz PO deszczu. Godzina 18:53. odpowiedz

Elde - 10 godzin temu, *.starlinkisp.net Marciniak z C+ pisze na X że mecz zagrożony z powodu silnego deszczu...czyli chyba ligę zaczniemy później. odpowiedz

Bemowo - 10 godzin temu, *.vectranet.pl @Elde: Echo dnia napisało że Marciniak po sprawdzeniu murawy i konsultacji z trenerami obu drużyn dopuścił na rozpoczęcie meczu o 20:15 odpowiedz

Okęciak - 9 godzin temu, *.netfala.pl @Bemowo: mecz może i się zacznie, pytanie co dalej bo od ok 20:30 ma znowu konkretnie lać... odpowiedz

Piotrek - 10 godzin temu, *.22.13 Gual i Chodyna, może lepiej gdyby sie ten mecz nie odbył przez pogodę odpowiedz

