Bezpośrednią transmisję z meczu Korona Kielce - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. "Wojskowych" w Kielcach będzie wspierała liczna grupa kibiców. Początek spotkania o godz. 20:15. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Koneser polskiej piłki klubowej - 7 minut temu, *.plus.pl Oficjalne zakończenie protestu przez NS i cyk sprzedany Kapuadi, bo chyba nikt w ten komunikat klubu o odpoczynku przed Bankiem nie wierzy? 🙂 Kasa z biletów wpadła to i jest wyprzedaż hehehe, Mioduski ładnie was kiwa naiwniacy🙂 odpowiedz

wojti - 21 minut temu, *.inetia.pl Będą plecy...LE ważniejsza...nie będą się ścierać...był czas przywyknąć odpowiedz

Mateusz z Gór - 27 minut temu, *.orange.pl Czyli jednak Marciniak powiedział, że nie gramy, ale drugi stwierdził, że jednak gramy. odpowiedz

Chudy Grubas - 28 minut temu, *.78.183 O taka rotacja na bogato. odpowiedz

MonsteR (L) - 32 minuty temu, *.tpnet.pl ............................. Kobylak ...........................

Stojanović ... Ziółkowski ... Pankov ... Vinagre

.................... Goncalves ... Kapustka .............

Wszołek .......... Morishita ......... Biczachczjan

........................ Rajović .................................

LEGIA Mistrz !

💪👍

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Krzeszczu - 34 minuty temu, *.bredband2.com Ps: Troche jestem zawiedziony ze Stojan znowu na lawce, no i ze nasz macedonski dunczyk (Beowulf) nadal poza skladem. odpowiedz

Krzeszczu - 35 minut temu, *.bredband2.com Bardzo ciekawa jedenastka. Po czesci spowodowana rotacja przed Banikiem (Burch, Jedza?), ale tez Dziadek Nsame (swietne ostatnio wejscie) i Arfarela od startu.

Powiedzialem ze Biczu sie w tym roku kapitalnie rozwinie pod okiem Edu wiec mam nadzieje ze juz dzisiaj pokaze klase.

Powodzenia! odpowiedz

Piotrek - 43 minuty temu, *.22.13 Sorki, jakiś niepoważny sklad byl na flashcore odpowiedz

Legionista - 44 minuty temu, *.net.pl Kapuadi czyżby już sprzedany za grosze, mistrzowie biznesu, rozp... obronę na dzień dobry odpowiedz

Szpic - 46 minut temu, *.play-internet.pl A co się dzieje z Elitimem? odpowiedz

Lwów _Wilno_Polska - 48 minut temu, *.190.9 Brak Kapuadiego oznacza że będzie transfer do Brukseli. A tak na marginesie to chyba w tym roku mija 20 lat od kiedy Kielce mają ten stadion, a był to pierwszy taki nowy ośrodek w Ekstraklasie. odpowiedz

:o) - 49 minut temu, *.play.pl Kamery w Kielcach pokazują krajobraz PO deszczu. Godzina 18:53. odpowiedz

Elde - 1 godzinę temu, *.starlinkisp.net Marciniak z C+ pisze na X że mecz zagrożony z powodu silnego deszczu...czyli chyba ligę zaczniemy później. odpowiedz

Bemowo - 38 minut temu, *.vectranet.pl @Elde: Echo dnia napisało że Marciniak po sprawdzeniu murawy i konsultacji z trenerami obu drużyn dopuścił na rozpoczęcie meczu o 20:15 odpowiedz

Okęciak - 24 minuty temu, *.netfala.pl @Bemowo: mecz może i się zacznie, pytanie co dalej bo od ok 20:30 ma znowu konkretnie lać... odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.22.13 Gual i Chodyna, może lepiej gdyby sie ten mecz nie odbył przez pogodę odpowiedz

