Konferencja

Iordanescu: To ważne, aby dobrze rozpocząć sezon ligowy

Niedziela, 27 lipca 2025 r. 23:01 źródło: Legia Warszawa

Edward Iordanescu (trener Legii): Zacznę od wielkich gratulacji dla moich piłkarzy. To było bardzo ważne, aby dobrze rozpocząć sezon ligowy. My to dzisiaj zrobiliśmy.









W ciągu ostatnich osiemnastu dni rozegraliśmy pięć spotkań w trzech różnych rozgrywkach. W ostatnim czasie przejechaliśmy więcej niż 7000 kilometrów. W piątek wróciliśmy z Czech, w sobotę pojechaliśmy do Kielc. Dlatego skorzystaliśmy z możliwości rotacji składem. Zobaczyliście siedmiu nowych graczy, co miało oczywiście wpływ na nasza grę. Z większości rzeczy jestem zadowolony. Historycznie, w Kielcach Legii grało się trudno. Czasami w meczach trzeba trochę pocierpieć, tak było i dzisiaj. Jestem jednak zadowolony z tego spotkania.



Gdybym nie ufał zawodnikom, to bym nie wpuszczał ich na boisko. Jean-Pierre znalazł się w dobrym miejscu, tak jak w Ostrawie i strzelił gola po świetnym podaniu Migouela. Migouel z kolei oddał w drugiej połowie fantastyczny strzał. Cieszę się, że obie połowy zaczęliśmy dobrze, ale po zdobyciu pierwszej bramki straciliśmy kontrolę nad spotkaniem. Nie potrafiliśmy utrzymać piłki, co było trochę niebezpieczne. Jestem szczęśliwy, ale przed nami dużo pracy.



Cieszę się, że kibice postanowili zakończyć bojkot i wracają na stadion. To bardzo dobra wiadomość.