Konferencja

Zieliński: Nie musimy się wstydzić

Niedziela, 27 lipca 2025 r. 23:36 źródło: cksport.pl

Jacek Zieliński (trener Korony): Niestety inauguracja domowa nie wyszła po naszej myśli. Nie udała się ze sportowego punktu widzenia, bo otoczka była top. Nie musimy się wstydzić naszej dzisiejszej postawy, gdyż daliśmy z siebie bardzo dużo. Próbowaliśmy skoczyć Legii do gardła, ale niestety się nie udało.









Druga bramka zabiła ten mecz, zabrała nam tlen i wiarę. To jest dopiero początek sezonu. Jestem przekonany, że jak dojdziemy do optymalnej dyspozycji i gracze kontuzjowani wrócą do zdrowia, to będziemy silnym zespołem.