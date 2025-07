Piękne gole pogrążyły Koronę

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Aleksander Kozieł

VAR: Tomasz Musiał

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura 18°C

Ciśnienie 1005 hPa

Wilgotność 93%

abcd - 30.07.2025 / 08:36, *.play.pl Fejo poskładał ten bałagan to i teraz są wyniki. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 30.07.2025 / 01:28, *.234.185 Ileż daje napastnik... odpowiedz

Gutek - 28.07.2025 / 18:51, *.t-mobile.pl Kurcze, myślałem, że Rajovic cokolwiek pokaże. Jazda z bankiem. odpowiedz

Jasiek rakowiec - 28.07.2025 / 18:08, *.play.pl Całe szczęście że tego partacza Guala nie wpuszcza . Mam nadzieję że już go więcej na boisku nie zobaczę. Gual won odpowiedz

Warszawiak1234 - 28.07.2025 / 17:20, *.play.pl Teraz zobaczcie jakim trenerem byl Feio? Nsame gol w każdym meczu. Akwarela asysta i gol sezonu. odpowiedz

Pawcio - 28.07.2025 / 15:59, *.netfala.pl Niezły mecz. Wóz z węglem i farelka jeszcze mogą się przydać, burczymucha też pokazał, że może być przydatny. Iordanescu na razie pokazuje, że zna się na swoim fachu. Nie jest to może Jozak albo Klafurić ale nieźle na razie mu idzie. odpowiedz

Xavery - 28.07.2025 / 14:51, *.62.90 Trener Iordanescu, taki czy owaki, odniesie sukces lub nie ale pan trener. Co widać zwłaszcza na tle analityka który sam o sobie wie, że będzie znakomitym trenerem. I tylko jest w tym przekonaniu dziwnie odosobniony a argumentów na poparcie tej tezy mu brakuje.

Mecze jak na razie koślawe ale to nic dziwnego. Drużyna przeszła małą rewolucję i wymaga czasu na zgranie.

Tobiasz elektryczny jak zwykle ale obrona gra na tyle inaczej (co nie znaczy, że dobrze), że Tobiasz nie musi przy każdym strzale ratować Częstochowy.

Nsame jest może ociężały, nieruchliwy, nie pressuje jak Gual ale jednocześnie lis pola karnego i ma spryt którego Gualowi zdecydowanie brakuje. Dobrze, że dostaje szanse. Gual statystyki może i wykręcał ale przekładało się to co najwyżej na "zwycięskie" remisy które pogrążały punktowo Legię.

Afarela, stadiony świata z tą bramką ale widać, że skrzydła po tej bramce za bardzo go uniosły.

Ciekawie Burch na nowej pozycji. Ładnie też odnalazł się w polu karnym, chociaż oczywiście nogę mógł ułożyć lepiej przy strzale.

Jak zwykle słowa uznania dla Ziółkowskiego. Lubię oglądać jego grę.

Cała reszta co najmniej solidnie chociaż Goncalves, Vinagre mało widoczni. I tylko Morishita uparł się, żeby wcielić się w rolę Chodyny. odpowiedz

tomiacab - 28.07.2025 / 14:17, *.centertel.pl Ale farela odpowiedz

grzesiek - 28.07.2025 / 12:40, *.centertel.pl brawa dla Lordanescu



minus dla kibiców, którzy hejtują piłkarzy którzy tak na prawdę nigdy nie dostali szansy na pokazanie się (Nsame) . A w tej bandzie degrengolady jak widać każde dobre nazwisko może utonąć. Ale co sie dziwić jak do nie dawno szatnią rządzili tacy piłkarze jak rzezniczak, ktory ostarnio publicznie skrytykowal wszołka, z ktorym dzielił szatnie. odpowiedz

żeromak - 28.07.2025 / 11:43, *.t-mobile.pl Szanuję każdego trenera, gdy zasłużył to zazwyczaj piszę gratulacje i drobne spostrzeżenie. W przypadku Feio tolerancja była zbyt duża z mojej strony, bo nie miałem innego wyjścia, lecz teraz widzę że kilka pochwał w jego kierunku to było i tak na wyrost, jego następca to jest PRAWDZIWY PAN TRENER!podoba mi się opanowanie, nie mówienie farmazonów tylko widać że jest praca,promowanie zawodników którzy byli przeznaczeni na stratę, rotacja składem żeby wypoczeli, kiedy wymaga sytuacja szybko wprowadza zmienników. Jeszcze obserwuję i mam prawo być nieufny, ale widać zmiany które idą w dobrym kierunku(wdzięczny za superpuchar)Ciekawy jestem jak to będzie wyglądać po spotkaniach z tą właściwą czołówką tabeli, albo po kolejnych rundach w europie. Pozdrawiam🔴⚪️🟢 odpowiedz

Skal - 28.07.2025 / 15:02, *.net.pl @żeromak: Przyjdzie parę porażek i Twoje poglądy się zmienią 180 stopni. W ocenie kierujesz się jedynie emocjami. Nie polecam takich ludzi. odpowiedz

Cezar. - 28.07.2025 / 20:15, *.centertel.pl @żeromak: nie rozpędzaj się. tak.mężczyznę ,trenera ocenia się po tym jak kończy,początek także ma znaczenie,to oczywiste,przynajmniej mamy dobre humory w połowie wakacji, gdyż są perspektywy ,a to także ma swoje pozytywne znaczenie.👍😎 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 28.07.2025 / 11:21, *.cyfrowypolsat.pl Każdy wie jak ważny jest pierwszy mecz w sezonie zwłaszcza z bojkotem kibiców.

Trzeba mieć ogromne jaja żeby pograć takim składem w meczu inauguracyjnym.



Trener pokazuje że świętych krów to u niego nie będzie. odpowiedz

edi - 28.07.2025 / 13:54, *.t-mobile.pl @(L)eve(L)64: Bojkot na wyjazdach nie obowiązywał odpowiedz

(L)eve(L)64 - 28.07.2025 / 14:47, *.cyfrowypolsat.pl @edi: Chodziło mi o presję i reperkusje z jakimi mógłby dodatkowo spotkać się ze strony kibiców w przypadku przegranego meczu. odpowiedz

rob bandit - 28.07.2025 / 10:56, *.com.pl długo,dłuuugo nic ale jeden z drugim w końcu się odpalili...brawo Panowie... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

JACUNHO - 28.07.2025 / 15:32, *.plus.pl @rob bandit:

Czyli za rok odpali Rajović? odpowiedz

rob bandit - 28.07.2025 / 16:05, *.com.pl @JACUNHO: a Ty tymczasem odpal wrotki...ode mnie... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Luk - 28.07.2025 / 10:36, *.mm.pl Dobrze że już nie ma tego Kuweciarza uffff wreszcie mamy Pana Trenera !!!! odpowiedz

Szpic - 28.07.2025 / 10:14, *.play-internet.pl Ale zagrali na nosie Feio i jego zwolenników, ci których tak bezmyślnie odpalił z zespołu. Jak się okazuje przyzwoity trener (Iordanescu) potrafi zagospodarować nawet tak zagruzowanego zawodnika jak Burch. Feio to miernota w porównaniu do Iordanescu. odpowiedz

Egon - 28.07.2025 / 10:49, *.waw.pl @Szpic:



Poczekajmy jeszcze z ostatecznymi ocenami.

Jest początek sezonu, a my z nikim poważnym nie graliśmy.

Chciałbym, żeby Iordanescu okazał się dla nas świetnym trenerem, ale dopiero czas pokaże, czy tak będzie.

Jest na to szansa, bo zespół zostanie jeszcze konkretnie wzmocniony, więc, przynajmniej teoretycznie, powinniśmy mieć wkrótce większą jakość. odpowiedz

Gocław. - 28.07.2025 / 12:14, *.167.2 @Egon: Brawo TY - ,,Jest na to szansa, bo zespół zostanie jeszcze konkretnie wzmocniony,, NAPRAWDĘ ? To efekt strajku, więc dokładnie tego czego boi się zarząd i to jest przyczyna tych zakupów i wzmocnień BRAWO kibice, którzy widzieli i widzą co dla Legii jest dobre. To pamiętaj komu zawdzięczasz te zmiany w Legii, bo Ty byłeś temu przeciwny i ciągle negowałeś PUSTY STADION. Łyso?❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Egon - 28.07.2025 / 13:19, *.waw.pl @Gocław.:



W zeszłym roku lepiej lub gorzej wydaliśmy na transfery ok. 7 milionów euro bez strajku.

Teraz mieliśmy w Legii potężne zamieszanie z trenerem i dyrektorami sportowymi, co opóźniło wszystkie działania, a przede wszystkim transfery, których przeprowadzenie było jedynie kwestią czasu.

No, ale jak chcesz myśleć, że wszystko ruszyło dlatego, że ty się obraziłeś, to możesz sobie tak myśleć i się cieszyć.



Problem w tym, że ty i tak na mecze nie chodzisz, a jako gość, który płacze na forum, że sędzia nie uznał Aktobe zdobytego ze spalonego gola przeciwko Legii masz akurat mało wspólnego z dobrem naszego klubu. odpowiedz

Markus Merk - 28.07.2025 / 14:29, *.play-internet.pl @Gocław.: Strajk z transferami nie ma nic wspólnego, transfery i tak by były bez względu na to czy by trwał czy nie, Iordanescu chciał czterech, pięciu nowych zawodników i tylu dostanie. Macie zbyt wysokie mniemanie, że o czymś decydujecie.😂 odpowiedz

Fear Factory - 28.07.2025 / 20:08, *.t-mobile.pl @Szpic: W 1 składzie niechciani Burch, Alfarela, Goncalves, Nsame, Biczahczjan i emeryt Jędrzejczyk. Wszystkich Legia planowała się pozbyć, a Iordanescu ich wystawia w inauguracyjnym meczu i wygrywa. Zagraliśmy w półrezerwowym składzie i są 3 punkty. Chyba rumuński trener chce wyciągnąć maksa z każdego zawodnika i nie przekreśla

nikogo. Chociaż Guala jakby odsunął i słusznie. Zobaczymy co będzie dalej. Za wcześnie na wyciąganie pochopnych wniosków. odpowiedz

Gocław. - 28.07.2025 / 21:32, *.167.2 @Markus Merk: Jedyny, który ma o sobie wysokie mniemanie to raczej szef tego klubu, bo doprowadził go do sportowej ruiny, pusty stadion na jeden mecz to mały pikuś, ale na sezon to klęska i doskonale to wiesz, więc bagatelizujesz kibiców bo nie chcesz, żeby były strajki, a PUSTY STADION to jedyny skuteczny bat finansowy, który działa 😁 odpowiedz

Szpic - 28.07.2025 / 22:07, *.play.pl @Fear Factory: Oczywiście zgoda że na hymny pochwalne jeszcze za wcześnie, ale co do Feio szybko straciłem wszelkie złudzenia. Obecnemu trenerowi może co najwyżej buty czyścić i to jak mu pozwoli. odpowiedz

Gocław. - 28.07.2025 / 22:16, *.167.2 @Egon: ha ha ha, tam był spalony oczywisty. Lepsze jest to ,,teraz mieliśmy'' ,, nasz klub'', kurcze komu ja dogryzam? soki za wysokie progi dla mnie, ja jestem tylko kibicem Lki od 86 roku, i tak, tu się nie mylisz, nie mam nic wspólnego z dobrem twojego klubu, klubu pogardy dla swoich fanów, klubu przegrywów, klubu, z którego od 5 lat śmieją się cała Polska bo przegrywa z frajerami z pcimia, to jest twój klub. Klub, któremu ja kibicuję to klub wielki, honorowy ( znasz te słowo), nie ważne kto był jest i będzie jego właścicielem, ma golić frajerów i uciszać kibiców jak w💪 Poznaniu, doprowadzać do płaczu kibiców przeciwnych drużyn. Tym się, różnimy. odpowiedz

Warszawiak1234 - 28.07.2025 / 09:33, *.play.pl Cieszmy sie zatem chwilą i bądźmy wierni gdy przyjdzie ciezki czas odpowiedz

Olek - 28.07.2025 / 09:53, *.t-mobile.pl @Warszawiak1234: O jakich ty czasach rozmyślasz? Świat bez rac? odpowiedz

Egon - 28.07.2025 / 09:13, *.waw.pl I pomyśleć, że Alfarela i Gual mieliby odejść, a my zostalibyśmy jedynie z Rajovicem, Nsame i Szkurinem, czyli strasznie ograniczonym atakiem, jeżeli chodzi o możliwości tych tak podobnych do siebie zawodników.



Gual faktycznie jest obecnie bez formy, może czasami irytować, ale to właśnie Gual strzelił w zeszłym sezonie 19 goli i miał 8 asyst, co będzie raczej trudne do pobicia, dlatego nie należy go hejtować, tylko z nim pracować i wspierać.



Gual i Alfarela, to zupełnie inny typ zawodników od trójki naszych wieżowców.

Gual i Alfarela, to technika, możliwość gry kombinacyjnej z klepki, ruchliwość, wymienność pozycji, praca na całym boisku itd.

Jeżeli takich zawodników nie będzie, a zostaniemy w ataku z samymi nieruchawymi tyczkami czekającymi na podania, to daleko nie zajedziemy. odpowiedz

Mateusz z Gór - 28.07.2025 / 09:47, *.orange.pl @Egon: Powiedzieć, że Nsame, Rajović i Szkurin to podobni piłkarze to jak stwierdzić, że Lewandowski, Milik i Piątek są do siebie podobni. odpowiedz

Egon - 28.07.2025 / 10:37, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Według mnie są podobni.

Pod względem fizycznym, poruszania się po boisku, startu do piłki, techniki, mobilności, umiejętności rozegrania piłki, gry kombinacyjnej, pracy w defensywie itd.



Opieranie ataku wyłącznie na gościach mających 190cm wzrostu, to pomyłka. odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 10:56, *.interkam.pl @Egon: najgorsze,że wszyscy mają duże defekty.Nsame jest wolny,i musi biegać ekonomicznie,żeby wytrzymać te 60 min,ale ma największy zmysł w polu karnym.Szkuryn jest słaby technicznie i nie bardzo pasuje do gry kombinacyjnej,ale za to trochę lepszy w pressingu,chociaż do takiego Stojilkovicia w tym aspekcie(pressingu i synchronizaci z ofensywą w pressie) mu bardzo dużo brakuje.Rowniez wykończenie słabe.Co do Rajovicia się nie wypowiem w kwestii wykończenia,natomiast widać, że w pressie będzie cienki,w grze kombinacyjnej też nieciekawy.Alfareli nie można już rozważać jako napastnika,bo Edi już mu przypisał pozycję (najbardziej optymalną), natomiast Gual nie nadaje się na 9-tkę.(dla jasności ,tym bardziej nie nadaje się na 8-kę).Obsada ataku ilościowo się zgadza,bo 4 ludzi,ale jakościowo żaden na poziom Legii.Nsame z przed 4 lat byłby bardzo ok,na dziś to wielkie ryzyko żeby był jedynką.Zgodzę się z Tobą że te charakterystyki są na jedno kopyto.Nie ma napastnika na kontry. odpowiedz

Mateusz z Gór - 28.07.2025 / 10:56, *.orange.pl @Egon: Nsame wczoraj w defensywie i rozegraniu spisywał się dobrze, a Rajović beznadziejnie. Nie wiem na jakiej podstawie te podobieństwa zauważyłeś. Szkurin też w tym sezonie grał inaczej, trzymał się środka i czekał na prostopadłe podania, podczas gdy Nsame cofał się do obrony i rozegrania, a następnie wchodził na drugie piłki. Wydaje mi się, że spojrzałeś w metrykę i stwierdziłeś, że są podobni. odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 11:16, *.interkam.pl @Egon: Nsame,Szkuryn, Rajović są o tyle do siebie podobni, że nie mają szybkości,ani dryblingu. odpowiedz

Beck - 28.07.2025 / 16:16, *.t-mobile.pl @Mateusz z Gór: Bo są. odpowiedz

Ju(L)ius - 28.07.2025 / 09:12, *.t-mobile.pl Odpowiadam tym, którzy chwalą JZ za transfery.....

nie one były jego problemem.... tylko zwolnienie Kosty i zatrudnienie Feio.....

tylko tyle... i AŻ tyle.....

jak tak dojrzały facet mógł się nabrać na feiowe opowiesci!!?? odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 09:54, *.interkam.pl @Ju(L)ius:

zaćmienie umysłowe i bajera kurdupla zrobiły swoje.Niestety Zieliński zapłacił za to posadą,ale karma wróciła do niego bo brzydko potraktował Kostę,zamiast dać mu narzędzia i wspierać.Kosta był bardzo dobrym trenerem u nas.Ja bylem jego zwolennikiem.Wyszło jak wyszło. odpowiedz

MichaL - 28.07.2025 / 12:02, *.centertel.pl @Ju(L)ius: Podpisuje się pod tym w 100%. Zielniski ściągnął całkiem dobrych piłkarzy jak na na polskie warunki. Największym błędem było zamiana Kosty na amatora który trenował samodzielnie tylko 1 zespół i to jeszcze na poziomie 1-2 lig. Poza tym Feio to gość z problemami psychicznymi i manipulator który wikiwał nawet takiego gościa jak Zieliński. odpowiedz

Xavery - 28.07.2025 / 14:57, *.62.90 @Ju(L)ius:

Tak, zgadzam się, że problemem nie były transfery bo one (nie wszystkie oczywiście) nie były takie złe. Problemem był trener przekonany o swojej wyjątkowości próbujący ustawiać drużynę przez pryzmat statystyk a nie profili zawodników. odpowiedz

Mark Głal - 28.07.2025 / 08:55, *.vodafone-ip.de gdybym zagrał to wygralibyśmy wyżej



zaczyna mi się to nie podobać, chyba szczelę focha



nie można trzymać Ferrari w garażu odpowiedz

Ju(L)ius - 28.07.2025 / 09:01, *.t-mobile.pl @Mark Głal: 😂😂🤣🤣 odpowiedz

Pjoter - 28.07.2025 / 09:34, *.t-mobile.pl @Mark Głal: Mistrz 🤣🤣🤣, od razu lepiej się do roboty jedzie. odpowiedz

Ju(L)ius - 28.07.2025 / 13:46, *.t-mobile.pl @Pjoter: Mark! A na ławce tez machasz raczkami...? 😁😁 odpowiedz

Bardzo stary kibic - 28.07.2025 / 08:29, *.t-mobile.pl Wreszcie mamy TRENERA!

Dotychczasowe mecze PAN trener rozgrywał "starymi" zawodnikami,którzy otrzymali szansę, jakiej pseudotrener Feio im nie dawal..Transferowe zakupy zapowiadają się interesująco.

Może warto byłoby pomyśleć,liderzy Zylety,żeby przeprosić za niektóre transparenty? odpowiedz

FOREVER LEGIA - 28.07.2025 / 09:12, *.play-internet.pl @Bardzo stary kibic: Ta-przeprosić za niektóre transparenty.....Bo co-bo wygrali 3 mecze z drużynami,z którymi wstyd zremisować?.Poza tym radzę wszystkim,którzy teraz mioduskiego chcą całować po du...e,kubeł zimnej wody na głowę,bo tak naprawdę to nie mieliśmy jeszcze żadnego wymagającego rywala,a z takim co grał "trochę szybszym,niż żółwim tempem" fartownie zremisowaliśmy 2-2,a mamy jeszcze z nimi 2 mecz "o wszystko".Tak że luzujcie warkocze,bo Wam oczy wychodzą😁 odpowiedz

Xavery - 28.07.2025 / 15:04, *.62.90 @FOREVER LEGIA:

Za Feio Legia przegrywała mecze z drużynami z którymi wstyd było remisować a remisowała z tym z którymi mogła i powinna wygrywać. Poza tym skoro Mioduskiego sami obwinialiście o np. remisy z Mielcem to teraz bądźcie konsekwentni i go chwalcie.

A tak naprawdę to nie prezes jest bezpośrednio odpowiedzialny za wynik i z chwaleniem kogokolwiek w ogóle lepiej się wstrzymać. Początek sezonu, czwarty oficjalny mecz, za szybko na ordery. Ale cieszyć się trzeba i mieć szacunek dla pracy drużyny i pionu sportowego. odpowiedz

Borsalino - 28.07.2025 / 08:21, *.orange.pl ...kogo przerasta intensywność i gra z zaangażowaniem. Cieszy mnie przyjście takiego trenera, mającego wymagania i jasno określone kryteria...potrafisz grać to udowodnij to na boisku. Moim zdaniem aby gra była płynna, intensywna i kombinacyjna, kilku panom należy podziękować. Sądzę, iż panowie Gual, Kun, Augustyniak, Burch i Vinagre nie do końca wsiedli do autobusu Jordanescu, więc kilka najbliższych tygodni pokaże kto jest piłkarzem a kto kopaczem. Gratulacje, wreszcie z uśmiechem oglądam grę Legii ! odpowiedz

Xavery - 28.07.2025 / 15:26, *.62.90 @Borsalino:

Gual chyba cały czas czeka na swoje miejsce na boisku. Nie wiem czy nie za długo. Burch chyba właśnie to swoje miejsce odnajduje.

Kun, Chodyna a wczoraj także i Morishita, faktycznie wydają się nie dojeżdżać. Chociaż w przypadku Chodyny to wydaje się problem raczej mentalny, do przewalczenia w głowie.

Spisywanie na straty Augustyniaka to jakaś gruba pomyłka. Jeszcze nie raz się nada. Podobnie Vinagre tylko on sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie co może dać zespołowi zamiast oczekiwać tego jak zespół może pomóc w promocji jego kariery.

Kadrowo nie jest najgorzej. Ważniejsze, żeby na stanowisku trenera był ktoś z głową na miejscu. A na razie wydaje się, że tak jest. odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 17:24, *.interkam.pl @Xavery: gdzie być widział Guala i Morishitę,na jakiej pozycji? Pozdrawiam. odpowiedz

Xavery - 29.07.2025 / 08:56, *.62.92 @e(L)zone:

Nie wiem. Któryś trener przesunął Piszczka z ataku do obrony i ten na tej pozycji zrobił międzynarodową karierę. Może gdzieś Gual ma to swoje jeszcze nieodgadnione miejsce na boisku. Niestety, deficytów inteligencji boiskowej już się takim prostym ruchem nie załata.

Morishita był piłkarzem zeszłego sezonu w Legii. W jego przypadku to to wydaje się, że potrzebna jest ciężka praca nad formą.

Odwzajemniam pozdrowienia. odpowiedz

e(L)zone - 29.07.2025 / 11:06, *.interkam.pl @Xavery: tak samo myślę, że dla Guala u nas się nie ma takiej pozycji,na której byłby dobry,z racji tych deficytów inteligencji boiskowej,być może w innym klubie znajdzie się ktoś mądry, kto odnajdzie mu miejsce na boisku.Dla nas to fizyka kwantowa.

Co do Morishity to chyba najlepiej wygląda na 8-ce, chodź nie jest to jego naturalna pozycja.Plus taki że to mobilny box tu box,ale nie ma wizji gry, rozegrania piłki.Moze do schematycznego grania będzie ok,na skrzydle mniej go widzę,z racji deficytu dryblingu,i słabej decyzyjności. odpowiedz

Fan Kacpera - 28.07.2025 / 07:54, *.t-mobile.pl Wstrzymał bym się z hurrrraaaa optymizmem to dopiero początek sezonu wygrali 3 mecze 1 remis ok względem tego co potrafili pokazać na starcie sezonow poprzednich jest ok .Widać że coś tam zaczyna się.kreowac ale jeszcze długa droga przed nimi do mistrzostwa które już im zaczyna się wróżyć .

Plus że chodzące nieszczęście Gual kolejny mecz odnalazł swoje miejsce na ławce rezerwowej i niech ta chwila trwa jak najdłużej .

Niech walczą niech trenują czas i boisko ich zweryfikuje . odpowiedz

Cezar. - 28.07.2025 / 11:34, *.centertel.pl @Fan Kacpera: wygraliśmy 4 mecze, ale rozumiem,że nie liczysz zwycięstwa z Amika w superpucharze,bo co to za sztuka wygrać z nimi na wyjeździe,w sumie masz rację.😎❤️🤍💚 odpowiedz

Borsalino - 28.07.2025 / 07:41, *.orange.pl Wreszcie powraca normalność , brawo panie trenerze za dobrą diagnozę stanu rzeczy ! Po kilku meczach widać już kogo prze odpowiedz

13 - 28.07.2025 / 07:17, *.161.183 Brawo Legia! Brawo Nsame! Brawo Akwarela! Brawo Jordanesku! I w takim razie Brawo Bobic i Zewlak no i w takim razie Brawo Lokko no a w takim razie Brawo Herra ...



Generalnie wszystko idzie do przodu!



Kapitalny mecz. Dziękuję nie za wynik a za postawę godna Legii Warszawa. odpowiedz

Egon - 28.07.2025 / 08:56, *.waw.pl @13:



Fajne u Alfareli było to, że to nie był jakiś przypadkowy strzał, tylko mierzone uderzenie.

Widać, że chłopak umie precyzyjnie strzelić czy dograć piłkę. odpowiedz

speed - 28.07.2025 / 09:07, *.t-mobile.pl @13: Pragnę nieskromnie przypomnieć, że Żewłakow chciał zatrzymać i dogadać się z małym Rumcajsem. Pozbyć się Nsame, Alfareli. Także dużo w tym przypadku. Ale nie będę się czepiał, bo to jak w mitologii Greckiej "Z chaosu wyłonił się wszechświat". odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 09:47, *.interkam.pl @speed: zgodzę się,że Żewłak ma więcej szczęścia niż...a jaki napuszony i dumny siedział na trybunach.Szkoda,że robi te transfery 30-to latków,bo nie ma rozeznania na rynku.Niech się ogarnie i wdroży znowu w to,bo wypadł z obiegu.Jak można przede wszystkim brać tak nieprzygotowanych zawodników, kiedy walczysz o puchary?Żeby to jeszcze były gwiazy jak Vadis,a to zwykli kopacze. odpowiedz

Chudy Grubas - 28.07.2025 / 07:05, *.78.183 Kiedy można podpatruję trenera jak reaguje na ławce, widać że to nie jest koleś od głaskania po główce. Pewnie ostro potrafi zy...ać w szatni. Bardzo dużo wymaga, czasami wręcz wpada w mały szał jak ktoś źle zareaguje na boisku.

Zupełnie inne podejście do piłkarzy niż poprzednik, ale może właśnie tego potrzeba było naszym piłkarzom? Surowej i lekko żołnierskiej ręki, skończyło lizanie się po jajkach 💁 odpowiedz

13 - 28.07.2025 / 08:54, *.161.183 @Chudy Grubas: Chudy Gruby... Oczywiście że tego było trzeba. Faja jak sama nazwa wskazuje to był faja. Wyrzucił że składu każdego (Josue plus 10 innych) a tych których nie mogl położył na ławce i grał kartoflami. Dlaczego? Bo miał małego ogoreczka zamiast jaj i nic nie umiał więc się chłopaki z niego śmiali... Wybudował retorykę wokół tych co się mu sprzeciwili i sztab posłuchał tego idioty. Gdyby Legia rządził normalny trener to rok temu byłby MP. odpowiedz

Gazza - 28.07.2025 / 06:16, *.centertel.pl Naradzie wyniki bronią trenera - brawo. !

Dawno Legia tak dobrze nie zaczęła sezonu.

Gra jest jeszcze do oprawy ale myślę że trener dokoptuje nowych i to poukłada plus taktyka i może być dobrze.

Mówię tu o lidze bo w pucharach to raczej tym składem wiele nie zwojujemy. odpowiedz

Killuminati - 28.07.2025 / 05:51, *.play.pl Widzę że mamy w zespole illuminatę odpowiedz

Markus Merk - 28.07.2025 / 02:11, *.play-internet.pl Kolejny dobry mecz. Korona właściwie oprócz jednego słupka i stałych fragmentów gry nic nie stworzyła. Mecz mogliśmy wygrać wyżej gdyby nie samolub Mori a przypomnieć trzeba, że graliśmy z siedmioma zmianami w porównaniu do meczu z Banikiem. Wreszcie właściwy trener a nie amator jak Feio i inne wynalazki Mioduskiego. odpowiedz

mita1916 - 28.07.2025 / 00:45, *.co.uk Nigdy nie bedzie dobrze....dla tych internetowych malkontentow...kurcze blaszka dobry mecz zagrali...inauguracja...nowy trener a juz jakos to wszystko poskladal...transfery tez gitarka...4 mecze 3wygrane jeden remis...sorki teraz juz 5 I 4 wygrane...no rzesz motyla noga...czy ktos ma watpliwosci co do decyzji trenera...dla mnie jest git...a tym gamoniom co maja jakies wypaczenie rzeczywistosci...niech sie przezuca na pilke reczna...tam jest bramek bez liku...I nawet wydzierac sie nie trzeba...to do tych co na wszystko narzekaja...pozdrawiam wszystkich z eLka w serduchu... odpowiedz

Dariusz - 27.07.2025 / 23:41, *.160.82 Alfarela i Nsame najlepsi na boisku. A my w zeszłej rundzie nie mieliśmy napastnika... odpowiedz

Rodowity - 27.07.2025 / 23:29, *.netfala.pl Nsame Black Mamba Superstar! Wychodzi na to że nasze najlepsze letnie transfery to Nsame i Alfarela, obydwaj dzisiaj pierwszorzędne zawody zagrali. Dziadzia piękna bramka głową, był tam gdzie ma być napastnik i zrobił co trzeba jak profesor. Oprócz tego kilka innych niezłych strzałów, dużo walki nawet w odbiorze i dobre podania i utrzymanie przy piłce, Mori okradł go z drugiego gola. Alfarela gol stadiony świata i asysta przy golu Nsame. Oprócz tego też kilka niezłych strzałów, fajne kiwki i przyspieszenie na skrzydle, gość musi grać bo sporo potrafi. No i najważniejsze, mamy trenera który potrafi rotować składem, podjąć nieoczywiste decyzje (Burch) i co więcej z tych decyzji wychodzi obronną ręką. Brawo Legia! odpowiedz

LWST - 27.07.2025 / 23:02, *.plus.pl Nsame widzę dalej w rubryce" 'odejdą?? ",serio jeszcze ktoś się zastanawia czy ma zostać ??🤔🤨 odpowiedz

Tak - 28.07.2025 / 06:19, *.play.pl @LWST: Oby go sprzedali odpowiedz

Amarula - 27.07.2025 / 22:59, *.centertel.pl W końcu jest trener a nie wuefista . Odpalił Guala, i na jego miejsce wszedł Nsame. A pomyśleć że Faja odpalił Nsame i Alfarele a oni dzisiaj dają dwie bramki. Miguel widać że czuje się na swojej pozycji coraz lepiej . Fajnie że zagrał Rajovic , ale jeszcze potrzeba czasu dla niego. Jeszcze nie wygląda to dobrze ale trener broni się wynikami a nie stylem 😊 odpowiedz

Dimas - 28.07.2025 / 00:20, *.info.pl @Amarula: W punkt a i Wahana wyciągnął z marności, ale sezon długi póki co się broni 😁 odpowiedz

Roger_1916 - 27.07.2025 / 22:54, *.t-mobile.pl Brawo trener Iordanescu - za odbudowanie Nsame, Alfareli. Za szanse dla Burcha który zagrał niezły mecz. Brawo dla Zielińskiego bo to on ich sprowadzał tylko trener faja nie umiał z nich korzystać i wolał mareczka 'macham lapami' guala. Przy okazji - trener faja mówił że nie zasnie póki Legia nie zacznie wygrywać... To możesz już spać ty portugalski pozorancie i furiacie odpowiedz

Graham - 27.07.2025 / 22:54, *.orange.pl Czyli Skurin ława a Gual out odpowiedz

Michał - 27.07.2025 / 22:51, *.plus.pl Już nie chcę marudzić ani się żalić ale gdyby... Morischita w 60 minucie podał do dwóch kolegów to byłoby 2:0 a gdyby Burch w 67 minucie spotkania strzelił w światło bramki koło słupka to byłoby 4:0 .... I byłoby bez szczekania nerwów i po meczu ale najważniejsze jest zwycięstwo i 3 punkty. odpowiedz

Michał - 27.07.2025 / 23:06, *.plus.pl @Michał: Jakby Mori podawał to byłoby 3:0 ot przejęzyczenie odpowiedz

Simon - 28.07.2025 / 00:36, *.orange.pl @Michał: Nowe rozdanie i Mori gaśnie. Chyba trudno mu poradzić sobie z sytuacją, że u Iordanescu nie jest superstar, tylko musi walczyć o swoją pozycję. odpowiedz

dandi - 27.07.2025 / 22:49, *.play.pl korona od lat szoruje po dnie zobaczymy jak z banikiem zagraja u siebie odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 22:54, *.bredband2.com @dandi: Pewnie cie zaskocze ale korona nie gra z Banikiem. odpowiedz

M+H+B i Ż=G - 27.07.2025 / 22:49, *.t-mobile.pl Nie ma się czym rajcować , grze nie ma zbytniej poprawy ,

Dalej dużo chaosu i niedokładności i brak ładu i składu

A Ormianin (B) iten Duńczyk (R) I Urbański

To takie Drewa, jak Kun , Chodyna I Gual

Szkoda że Morishita , tak obniżył poziom, że ostatnio gra tak jak wyżej wymienieni , widać Edi mu nie odpowiada

Legia wyrzuciła w błoto , za tego Duńczyk 3 MEuro , za tę szume mogła kupić 2/3 tańszych i lepszych piłkarzy odpowiedz

Pablo - 27.07.2025 / 23:29, *.centertel.pl @M+H+B i Ż=G: Chłopie....co z Tobą???? 3 wygrane, remis, a Ty nadal nasz jakiś urojony problem.Drużyna z meczu, na mecz staje się zauważalnie konjretniejsza, zgrywa si, odpalają piłkarze, którzy byli już spisani na straty, są dwa fajne transfery i zapowiada się, że to nie koniec.Rozumiem frustrację w poprzednich sezonach, ale jeśli teraz również płaczesz, pomimo ewidentnej poprawy, to jesteś zwykła beksa internetowa, a nie kibic. odpowiedz

Lemon - 27.07.2025 / 22:47, *.akamaitechnologies.com Dobra inauguracja sezonu. Światełko w tunelu? odpowiedz

AAA - 27.07.2025 / 22:45, *.play-internet.pl Gual odpalony,teraz czas Chodyna na ciebie... odpowiedz

Piotrek - 27.07.2025 / 22:45, *.22.13 Wywalić Guala, Szkurina, Kuna, Chodyne. Dojdzie Reca, może jeszcze jakiś defensywny pomocnik i mamy mega ekipę. odpowiedz

Ronaldo - 27.07.2025 / 22:42, *.myvzw.com Zgadzam się w 100% ze nie ma czym się podniecać. Korona będzie walczyć o utrzymanie to fakt. Meczyk najwyżej przeciętny. Super 2 brameczki to na duży plus. Alfarela powinien zostać lepszych opcji raczej nie mamy. Burch pozytywnie dzisiaj raczej nie gorzej od Augusta.

Mogłoby być jeszcze lepiej jak by trafił z paru metrów. Najważniejsze dzisiaj 3 punkty i zero z tyłu. Nie rozumiem tych ogromnych gratulacji dla Żewłaka przecież jego pierwszym wyborem był Gonzalo… odpowiedz

Legionista - 28.07.2025 / 09:00, *.plus.pl @Ronaldo: może i nie ma czym się podniecać ale ostatnich sezonach Legia dużo punktów gubiła z ogórkami właśnie więc jeśli będą punktować ze słabszymi drużynami a z czołówka coś wygrają to myślę, że kwestia mistrzostwa rozwiąże się kilka ładnych kolejek przed zakończeniem sezonu odpowiedz

Lao - 27.07.2025 / 22:39, *.netfala.pl To dopiero początek i trzeba zachować stoicki spokój, ale trzeba przyznać, że chyba idzie to w kierunku raczej negatywnej weryfikacji portugalskiego frajera. odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 22:38, *.bredband2.com Powtorze sie, Alfarela dla mnie dzisiaj MotM. Swietny mecz w jego wykonaniu, podania, wrzutki, kiwki, a gol to toalny majstersztyk. Oby wiecej!

Ziolkowski msz rosnie nam na takiego naszego Johna Terry. Musi grac i sie rozwijac. Chyba EI o to zadba.

Slodiny mecz w wykonaniu Biczu, troszke czasem sie zagalopowywal kiedy powienien podac ale odbieram to jako ze chlop bardzo duzo chce i pragnie sie pokazac.

Zreszta bardzo solidny mecz calego zespolu. I trzeba pamietac ze trudny teren, ciezka trawa bo strasznie lalo no i 7 zmian.

Solidne zwyciestwo, madra gra, fajny pressing. No i nareszcie nie gramy tego syfu betoniarskiego do boku, leb w dol i zapierdziel wzdluz lini a potem pyeerdyliant dosrodkowan bez ladu, skladu i pomyslu. Coraz czesciej gramy fajnymi podaniami i staramy sie rozegrac srodkiem.

Coraz lepiej to wyglada.

Congraty za bardzo solidny mecz i za zwyciestwo 👏💪👍👍 odpowiedz

Arek - 27.07.2025 / 22:37, *.tpnet.pl To ja pozwolę sobie wsadzić kij w mrowisko. Iż, ponieważ, transfery Zielińskiego dały zwycięstwo. Pozdrawiam wszystkich, elo! odpowiedz

Tutti Frutti - 28.07.2025 / 05:54, *.tvksmp.pl @Arek: a tak było po Jacku Zielińskim jechane. Jak widać nie tylko był świetnym obrońcą.

Najważniejszy jest dobry trener, który potrafi poukładać drużynę. odpowiedz

mietowy - 27.07.2025 / 22:35, *.play.pl fajna gierka pod kontrola chociaz Kielce przycisnely i duzo nie brakowalo ale w koncu 3pkt wracaja do Stolicy szkoda tych dwoch setek ale coz dobre i to odpowiedz

Mateusz z Gór - 27.07.2025 / 22:35, *.orange.pl Nsame dziś pokazał jak powinien grać środkowy napastnik i pięknie zgasił tutejszych ekspertów. odpowiedz

@Stara szkoła - 27.07.2025 / 22:32, *.121.76 Kiedy wg Ciebie powinien skończyć się protest?



Moim zdaniem dobry mecz, pod kontrolą. odpowiedz

Stara szkoła - 28.07.2025 / 01:53, *.plus.pl @@Stara szkoła:



Wtedy, gdy odejdzie Miodulski, ale kupili jakichś ogórków, którzy będą się aklimatyzować pół roku, a po odwieszeniu protestu opchną Kakuadiego, Kapustę i Elitima odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 22:28, *.interkam.pl Brawo Legia! Po tym meczu same pozytywy! Udana inauguracja(co chyba dawno nam się nie zdarzało), pewne zwycięstwo,bez starty gola,w mocno kombinowanym składzie. Duże brawa dla trenera za odważną rotację.Super to wyszło.Nawet nasz Dziadzia wytrzymał godzinę w truchcie, za co należą mu się pokłony 😁👍Pilkarz meczu Alfarela.Moze chłopak zrozumiał,ze jego optymalna pozycja to odwrócone skrzydło,chyba optymalnie wygląda lewa flanka w konfiguracji: Alfarela-Vinagre.Dobra gra defensywna zespołu, stabilna,za co tez brawa.Nawet Kacpek miał dziś farta.Oby tak dalej! I w czwartek powtórzyć wynik!🙂 odpowiedz

Egon - 27.07.2025 / 22:28, *.waw.pl W takich warunkach i przed meczem z Banikiem chodziło przede wszystkim o to, żeby przepchnąć ten mecz jak najmniejszm nakładem sił i bez większych kontuzji.

Teraz Banik. odpowiedz

Gual out! - 27.07.2025 / 22:28, *.02.net Gual ława brawo wrescie Legia gra odpowiedz

Bemowo - 27.07.2025 / 22:27, *.vectranet.pl I gdzie są zwolennicy i miłośnicy Faji co tak krzyczeli żeby został na następny sezon. Gdzie te dzbany co go tak wielbiły ten mierny Cezar i reszta jego troli. Właśnie tak się znacie na piłce. biedota intelektualna Cezarku 💩🤡 odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 08:59, *.interkam.pl @Bemowo: cały sezon wytykałem błędy Faji,a Żewłak chciał go jeszcze zostawić .Całe szczęście,że tak wyszło,że odszedł.Teraz po czasie widac rękę trenera,jak można z tymi ludźmi,umówmy się średnio utalentowanymi,wypracować jakiś styl.Pierwsza bramka to akcja palce lizać,poklepali aż miło. Tak jak pisalem Fejo to jest analityk ,który próbował wiedzę,teorię przełożyć na boisko,żeby wykonywali mechanicznie założenia,jak przesuwanie kapsli na planszy(to tak jak antyfutbol Papszunowski i Szwargi,oraz tego z Motoru,strasznie siermiężego grania),a nie wytrenowanie stylu i zbudowalnie własnej koncepcji gry.Teraz mamy zalążek piłkarstwa,trener optymalnie wykorzystuje zasoby ludzkie,poznał sie na pajacu Gualu,Alfarelę ustawił moim zdaniem w odpowiednim miejscu itd,świetnie zdiagnozował zespół, bolączki.Zupelnie inaczej zarządza też zespołem rotacjami,ma większe zaufanie do drużyny, nie tylko do 13 ludzi.Oby tak dalej.Warto chłopu dać jeszcze trochę jakości do zespołu!Prawoskrzydłowy i kreatywna, dobrze broniąca 6-tka,podnieśliby jeszcze poziom gry.Niepokoi mnie też to,że teraz cały ciężar zdobywania bramek spadł na Nsame,gdzie każdy widzi,ze chłop moze grać jedynie końcówki i powinien być przynajmniej drugim,trzecim napastnikiem.Z Koroną dał radę, ale z lepszymi zespołami, truchtając i nie zakładając pressu będziemy grać w 10-tkę. Pozdro. odpowiedz

Mateusz z Gór - 28.07.2025 / 09:43, *.orange.pl @e(L)zone: Każdy widział, że Nsame był świetny w ataku, obronie i utrzymaniu. Widzę, że wolisz wyjść na pseudoeksperta niż zaakceptować bolesną dla Ciebie prawdę. Nie bądź trollem, pisz prawdę. To, że się pomyliłeś to nie ujma. Jest nią to co teraz robisz. 👎 odpowiedz

Mateusz Sucker - 28.07.2025 / 14:01, *.orange.pl @e(L)zone: I czasem nie próbuj mieć innego zdania, bo znowu nick ci się zepsuje! odpowiedz

Mateusz z Gór - 28.07.2025 / 14:30, *.orange.pl @Troll Barnaba Sucker: Cieszę się, że zacząłeś coś też pisać o piłce poza trollowaniem użytkowników. Szybko okazało się, dlaczego tak wstydziłeś się wcześniej odzywać. :) Z pisaniem nie wyszło, więc wracasz do trollowania? Kto następny? Znowu ja na celowniku, czy tym razem będziesz się przebierał za kogoś innego? 🤡 odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 14:36, *.interkam.pl @Mateusz Sucker: na to wygląda 🙈 odpowiedz

Mateusz Sucker - 28.07.2025 / 15:33, *.orange.pl @e(L)zone: Jak mówi przysłowie: uderz w stół, a nożyce się odezwą. odpowiedz

Bemowo - 28.07.2025 / 18:41, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Mateuszek, Mateuszek, ech.... Mateuszek. Znasz legendę o niemym Mateuszku????? Mateuszek miał tyle nicków i pod tyle osób się podszywał, że zgłupiał... Koniec !!!!!! odpowiedz

Stara szkoła - 27.07.2025 / 22:25, *.plus.pl Nie ma się czym podniecać, wynik nie odzwierciedla cienkiej gry

Ps ten protest to komedia odpowiedz

MiszaPraga - 27.07.2025 / 22:35, *.plus.pl @Stara szkoła: SPRD!!! odpowiedz

Pusia - 27.07.2025 / 22:24, *.tauron-telekomunikacja.pl Ktoś jeszcze chce Fejo wuefistę? odpowiedz

Wycior - 27.07.2025 / 22:33, *.vectranet.pl @Pusia: Miał Alfarelę, Burcha, Nsame i żadnemu nie dał szansy, na żadnym się nie poznał… odpowiedz

Egon - 27.07.2025 / 22:35, *.waw.pl @Pusia:



Poczekajmy ze zbyt szybkimi ocenami.

Zobaczyby, co osiągniemy w tym sezonie i wtedy będzie można porównać.

Feio ma na koncie PP oraz ćwierćfinał LKE.

Iordanescu zdobył na razie Superpuchar.

Czas pookaże, co dalej. odpowiedz

pablo - 28.07.2025 / 07:23, *.t-mobile.pl @Egon:

Feio ma na koncie przede wszystkim haniebny sezon w lidzie i tragiczne punktowanie z czołówką! odpowiedz

e(L)zone - 28.07.2025 / 09:02, *.interkam.pl @pablo: i koronował praktycznie lokomotiv przy Ł3.Hańba!😡 odpowiedz

Egon - 28.07.2025 / 09:19, *.waw.pl @pablo:



Oby to się teraz zmieniło, bo z czołówką marnie wypadamy już od dawna - przed Feio też była lipa. odpowiedz

Mateusz Sucker - 28.07.2025 / 09:34, *.orange.pl @e(L)zone: A to dletego, że nerwusek nie był trenerem, tylko praktykantem. A praktykanci nie pilotują jumbo-jetów zostawiając to doświadczonym pilotom, tylko latają szybowcami. odpowiedz

Michał BB - 27.07.2025 / 22:22, *.com.pl Alfarela bezwzględnie do pierwszego składu. Brawo dla zespołu i duży plus dla Nsane, bo gość się nie poddaje, walczy i są tego owoce.

Dali radę chociaż bez najważniejszego zawodnika czyli Elitima odpowiedz

RobL - 27.07.2025 / 22:20, *.play.pl Ładny meczyk,faja to jednak był frajer odpowiedz

