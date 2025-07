Piękne gole pogrążyły Koronę

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Aleksander Kozieł

VAR: Tomasz Musiał

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura 20°C

Ciśnienie 1005 hPa

Wilgotność 100%

mita1916 - 4 godziny temu, *.co.uk Nigdy nie bedzie dobrze....dla tych internetowych malkontentow...kurcze blaszka dobry mecz zagrali...inauguracja...nowy trener a juz jakos to wszystko poskladal...transfery tez gitarka...4 mecze 3wygrane jeden remis...sorki teraz juz 5 I 4 wygrane...no rzesz motyla noga...czy ktos ma watpliwosci co do decyzji trenera...dla mnie jest git...a tym gamoniom co maja jakies wypaczenie rzeczywistosci...niech sie przezuca na pilke reczna...tam jest bramek bez liku...I nawet wydzierac sie nie trzeba...to do tych co na wszystko narzekaja...pozdrawiam wszystkich z eLka w serduchu... odpowiedz

Dariusz - 5 godzin temu, *.160.82 Alfarela i Nsame najlepsi na boisku. A my w zeszłej rundzie nie mieliśmy napastnika... odpowiedz

Rodowity - 5 godzin temu, *.netfala.pl Nsame Black Mamba Superstar! Wychodzi na to że nasze najlepsze letnie transfery to Nsame i Alfarela, obydwaj dzisiaj pierwszorzędne zawody zagrali. Dziadzia piękna bramka głową, był tam gdzie ma być napastnik i zrobił co trzeba jak profesor. Oprócz tego kilka innych niezłych strzałów, dużo walki nawet w odbiorze i dobre podania i utrzymanie przy piłce, Mori okradł go z drugiego gola. Alfarela gol stadiony świata i asysta przy golu Nsame. Oprócz tego też kilka niezłych strzałów, fajne kiwki i przyspieszenie na skrzydle, gość musi grać bo sporo potrafi. No i najważniejsze, mamy trenera który potrafi rotować składem, podjąć nieoczywiste decyzje (Burch) i co więcej z tych decyzji wychodzi obronną ręką. Brawo Legia! odpowiedz

LWST - 6 godzin temu, *.plus.pl Nsame widzę dalej w rubryce" 'odejdą?? ",serio jeszcze ktoś się zastanawia czy ma zostać ??🤔🤨 odpowiedz

Amarula - 6 godzin temu, *.centertel.pl W końcu jest trener a nie wuefista . Odpalił Guala, i na jego miejsce wszedł Nsame. A pomyśleć że Faja odpalił Nsame i Alfarele a oni dzisiaj dają dwie bramki. Miguel widać że czuje się na swojej pozycji coraz lepiej . Fajnie że zagrał Rajovic , ale jeszcze potrzeba czasu dla niego. Jeszcze nie wygląda to dobrze ale trener broni się wynikami a nie stylem 😊 odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.info.pl @Amarula: W punkt a i Wahana wyciągnął z marności, ale sezon długi póki co się broni 😁 odpowiedz

Roger_1916 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo trener Iordanescu - za odbudowanie Nsame, Alfareli. Za szanse dla Burcha który zagrał niezły mecz. Brawo dla Zielińskiego bo to on ich sprowadzał tylko trener faja nie umiał z nich korzystać i wolał mareczka 'macham lapami' guala. Przy okazji - trener faja mówił że nie zasnie póki Legia nie zacznie wygrywać... To możesz już spać ty portugalski pozorancie i furiacie odpowiedz

Graham - 6 godzin temu, *.orange.pl Czyli Skurin ława a Gual out odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl Już nie chcę marudzić ani się żalić ale gdyby... Morischita w 60 minucie podał do dwóch kolegów to byłoby 2:0 a gdyby Burch w 67 minucie spotkania strzelił w światło bramki koło słupka to byłoby 4:0 .... I byłoby bez szczekania nerwów i po meczu ale najważniejsze jest zwycięstwo i 3 punkty. odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl @Michał: Jakby Mori podawał to byłoby 3:0 ot przejęzyczenie odpowiedz

Simon - 4 godziny temu, *.orange.pl @Michał: Nowe rozdanie i Mori gaśnie. Chyba trudno mu poradzić sobie z sytuacją, że u Iordanescu nie jest superstar, tylko musi walczyć o swoją pozycję. odpowiedz

dandi - 6 godzin temu, *.play.pl korona od lat szoruje po dnie zobaczymy jak z banikiem zagraja u siebie odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @dandi: Pewnie cie zaskocze ale korona nie gra z Banikiem. odpowiedz

M+H+B i Ż=G - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie ma się czym rajcować , grze nie ma zbytniej poprawy ,

Dalej dużo chaosu i niedokładności i brak ładu i składu

A Ormianin (B) iten Duńczyk (R) I Urbański

To takie Drewa, jak Kun , Chodyna I Gual

Szkoda że Morishita , tak obniżył poziom, że ostatnio gra tak jak wyżej wymienieni , widać Edi mu nie odpowiada

Legia wyrzuciła w błoto , za tego Duńczyk 3 MEuro , za tę szume mogła kupić 2/3 tańszych i lepszych piłkarzy odpowiedz

Pablo - 5 godzin temu, *.centertel.pl @M+H+B i Ż=G: Chłopie....co z Tobą???? 3 wygrane, remis, a Ty nadal nasz jakiś urojony problem.Drużyna z meczu, na mecz staje się zauważalnie konjretniejsza, zgrywa si, odpalają piłkarze, którzy byli już spisani na straty, są dwa fajne transfery i zapowiada się, że to nie koniec.Rozumiem frustrację w poprzednich sezonach, ale jeśli teraz również płaczesz, pomimo ewidentnej poprawy, to jesteś zwykła beksa internetowa, a nie kibic. odpowiedz

Lemon - 6 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Dobra inauguracja sezonu. Światełko w tunelu? odpowiedz

AAA - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Gual odpalony,teraz czas Chodyna na ciebie... odpowiedz

Piotrek - 6 godzin temu, *.22.13 Wywalić Guala, Szkurina, Kuna, Chodyne. Dojdzie Reca, może jeszcze jakiś defensywny pomocnik i mamy mega ekipę. odpowiedz

Ronaldo - 6 godzin temu, *.myvzw.com Zgadzam się w 100% ze nie ma czym się podniecać. Korona będzie walczyć o utrzymanie to fakt. Meczyk najwyżej przeciętny. Super 2 brameczki to na duży plus. Alfarela powinien zostać lepszych opcji raczej nie mamy. Burch pozytywnie dzisiaj raczej nie gorzej od Augusta.

Mogłoby być jeszcze lepiej jak by trafił z paru metrów. Najważniejsze dzisiaj 3 punkty i zero z tyłu. Nie rozumiem tych ogromnych gratulacji dla Żewłaka przecież jego pierwszym wyborem był Gonzalo… odpowiedz

Lao - 6 godzin temu, *.netfala.pl To dopiero początek i trzeba zachować stoicki spokój, ale trzeba przyznać, że chyba idzie to w kierunku raczej negatywnej weryfikacji portugalskiego frajera. odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Powtorze sie, Alfarela dla mnie dzisiaj MotM. Swietny mecz w jego wykonaniu, podania, wrzutki, kiwki, a gol to toalny majstersztyk. Oby wiecej!

Ziolkowski msz rosnie nam na takiego naszego Johna Terry. Musi grac i sie rozwijac. Chyba EI o to zadba.

Slodiny mecz w wykonaniu Biczu, troszke czasem sie zagalopowywal kiedy powienien podac ale odbieram to jako ze chlop bardzo duzo chce i pragnie sie pokazac.

Zreszta bardzo solidny mecz calego zespolu. I trzeba pamietac ze trudny teren, ciezka trawa bo strasznie lalo no i 7 zmian.

Solidne zwyciestwo, madra gra, fajny pressing. No i nareszcie nie gramy tego syfu betoniarskiego do boku, leb w dol i zapierdziel wzdluz lini a potem pyeerdyliant dosrodkowan bez ladu, skladu i pomyslu. Coraz czesciej gramy fajnymi podaniami i staramy sie rozegrac srodkiem.

Coraz lepiej to wyglada.

Congraty za bardzo solidny mecz i za zwyciestwo 👏💪👍👍 odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl To ja pozwolę sobie wsadzić kij w mrowisko. Iż, ponieważ, transfery Zielińskiego dały zwycięstwo. Pozdrawiam wszystkich, elo! odpowiedz

mietowy - 6 godzin temu, *.play.pl fajna gierka pod kontrola chociaz Kielce przycisnely i duzo nie brakowalo ale w koncu 3pkt wracaja do Stolicy szkoda tych dwoch setek ale coz dobre i to odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Nsame dziś pokazał jak powinien grać środkowy napastnik i pięknie zgasił tutejszych ekspertów. odpowiedz

@Stara szkoła - 6 godzin temu, *.121.76 Kiedy wg Ciebie powinien skończyć się protest?



Moim zdaniem dobry mecz, pod kontrolą. odpowiedz

Stara szkoła - 3 godziny temu, *.plus.pl @@Stara szkoła:



Wtedy, gdy odejdzie Miodulski, ale kupili jakichś ogórków, którzy będą się aklimatyzować pół roku, a po odwieszeniu protestu opchną Kakuadiego, Kapustę i Elitima odpowiedz

e(L)zone - 6 godzin temu, *.interkam.pl Brawo Legia! Po tym meczu same pozytywy! Udana inauguracja(co chyba dawno nam się nie zdarzało), pewne zwycięstwo,bez starty gola,w mocno kombinowanym składzie. Duże brawa dla trenera za odważną rotację.Super to wyszło.Nawet nasz Dziadzia wytrzymał godzinę w truchcie, za co należą mu się pokłony 😁👍Pilkarz meczu Alfarela.Moze chłopak zrozumiał,ze jego optymalna pozycja to odwrócone skrzydło,chyba optymalnie wygląda lewa flanka w konfiguracji: Alfarela-Vinagre.Dobra gra defensywna zespołu, stabilna,za co tez brawa.Nawet Kacpek miał dziś farta.Oby tak dalej! I w czwartek powtórzyć wynik!🙂 odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl W takich warunkach i przed meczem z Banikiem chodziło przede wszystkim o to, żeby przepchnąć ten mecz jak najmniejszm nakładem sił i bez większych kontuzji.

Teraz Banik. odpowiedz

Gual out! - 6 godzin temu, *.02.net Gual ława brawo wrescie Legia gra odpowiedz

Bemowo - 6 godzin temu, *.vectranet.pl I gdzie są zwolennicy i miłośnicy Faji co tak krzyczeli żeby został na następny sezon. Gdzie te dzbany co go tak wielbiły ten mierny Cezar i reszta jego troli. Właśnie tak się znacie na piłce. biedota intelektualna Cezarku 💩🤡 odpowiedz

Stara szkoła - 6 godzin temu, *.plus.pl Nie ma się czym podniecać, wynik nie odzwierciedla cienkiej gry

Ps ten protest to komedia odpowiedz

MiszaPraga - 6 godzin temu, *.plus.pl @Stara szkoła: SPRD!!! odpowiedz

Pusia - 6 godzin temu, *.tauron-telekomunikacja.pl Ktoś jeszcze chce Fejo wuefistę? odpowiedz

Wycior - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Pusia: Miał Alfarelę, Burcha, Nsame i żadnemu nie dał szansy, na żadnym się nie poznał… odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl @Pusia:



Poczekajmy ze zbyt szybkimi ocenami.

Zobaczyby, co osiągniemy w tym sezonie i wtedy będzie można porównać.

Feio ma na koncie PP oraz ćwierćfinał LKE.

Iordanescu zdobył na razie Superpuchar.

Czas pookaże, co dalej. odpowiedz

Michał BB - 6 godzin temu, *.com.pl Alfarela bezwzględnie do pierwszego składu. Brawo dla zespołu i duży plus dla Nsane, bo gość się nie poddaje, walczy i są tego owoce.

Dali radę chociaż bez najważniejszego zawodnika czyli Elitima odpowiedz

RobL - 6 godzin temu, *.play.pl Ładny meczyk,faja to jednak był frajer odpowiedz

