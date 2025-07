Zapraszamy do obejrzenia bramek Nsame i Alfareli oraz najciekawszych akcji meczu z Koroną Kielce:

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

tomiacab - 28.07.2025 / 14:19, *.centertel.pl Ale ⚽️ farela 🔥 odpowiedz

majusL@legionista.com - 28.07.2025 / 13:11, *.centertel.pl Alfarela w 3 meczach pokazał więcej jakości niż gual przez cały zeszły sezon. A chodyna i biczachczjan na swoim poziomie - dno totalne. odpowiedz

eduardo - 28.07.2025 / 22:36, *.toneticgroup.pl @majusL@legionista.com: 👍 odpowiedz

Witamina1916 - 28.07.2025 / 13:11, *.t-mobile.pl Naprawdę nosa miał feio do transferów, goncalves alfarela,nsame może zamiast być trenerem powinien być skautem odpowiedz

Braveheart - 28.07.2025 / 12:43, *.99.68 Pululu do, wzięcia za mniej niż 3.5 bańki.

Żewłak.

Na kolana przed Mioduskim odpowiedz

PLBBOY - 28.07.2025 / 19:31, *.205.228 @Braveheart: Na kolanach to raczej u was na Bułgarskiej. Nazwa zobowiązuje 😂 odpowiedz

Biz - 28.07.2025 / 08:11, *.play.pl Golas stadiony świata. Szkoda, ze nie mieliśmy Alfareli i Nsame wiosną. odpowiedz

Zduniak - 28.07.2025 / 07:20, *.centertel.pl 👍❤️ odpowiedz

Mati89 - 27.07.2025 / 23:42, *.tpnet.pl Ej ale dobre transfery ten Nsane i Alfarela. Ale szkoda że już na wiosnę ich nie mieliśmy. A nie czekaj.. 🤔🤣 odpowiedz

Braveheart - 28.07.2025 / 12:42, *.99.68 @Mati89:



No właśnie.

Mieliśmy Faję odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.