Legia Warszawa wygrała w Kielcach 2-0 w pierwszym ligowy meczu sezonu. Przed meczem i w trakcie pierwszej połowy przez Kielce przeszła wielka ulewa, ale na ostatecznie nie wpłynęło to na jakość murawy, choć przez chwilę rozegranie meczu było zagrożone. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze starcia z Koroną: Korona Kielce 0-2 Legia Warszawa - Woytek / 91 zdjęć

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

obserwator - 28.07.2025 / 17:06, *.vectranet.pl Wszołek kaloryfer szacun odpowiedz

Stara szkoła - 28.07.2025 / 21:39, *.plus.pl @obserwator:



To tak jak u większości naszych starannie wyselekcjonowanych wyjazdowiczów odpowiedz

Mamut - 28.07.2025 / 07:19, *.t-mobile.pl Jakiej treści był baner Korony? Bo widać tylko.. zagrożeniem naszego narodu odpowiedz

Patryk (L) - 28.07.2025 / 09:42, *.t-mobile.pl @Mamut: Masowa imigracja jeśli się nie mylę. odpowiedz

Mamut - 28.07.2025 / 10:22, *.t-mobile.pl @Patryk (L): 👍 odpowiedz

Stara szkoła - 28.07.2025 / 01:55, *.plus.pl Połowa to chyba nic nie ćwiczy, albo chudzielce, a w większości wywalone bebechy od piwska, weźcie się za siebie odpowiedz

Tomek Mokotów - 28.07.2025 / 04:54, *.vectranet.pl @Stara szkoła:

Och, kur...Gdy przypomina mi się stara szkoła wyjazdowa to to dopiero były schaby... Każdy jak z reklamy siłowni... a nie czekaj, z reklamy Wytwórni Tanich Win... 😂

Pozdro odpowiedz

Alan - 28.07.2025 / 08:34, *.centertel.pl @Stara szkoła:



I co z tego

Wystarczy ze sie powie ze bylo sie na meczu wyjazdowym i ponapinało sie zza krat a później znowu powrót na dzielnie i spacery ze spuszczoną głową bo tam juz tak bezpiecznie jak na meczu wyjazdowym moze nie być 🤩 odpowiedz

Arek - 28.07.2025 / 14:19, *.tpnet.pl @Alan: o Alanek:) a jaka to różnica, ponapinać się z za krat, a napinaniem się na forum nie swojego klubu? Wracaj na wstydzew do siebie baranku. odpowiedz

Krzeszczu - 28.07.2025 / 14:42, *.play.pl @Alan: o sobie piszesz miernoto ? odpowiedz

Biała si - 28.07.2025 / 19:40, *.vectranet.pl @Krzeszczu: 👍 Haaaaaaa odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.