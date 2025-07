Augustyniak: Przede wszystkim chcemy wygrać

Środa, 30 lipca 2025 r. 14:44 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Przede wszystkim musimy wygrać i awansować do kolejnej rundy - takie jest nastawienie. Chcemy zacząć mocno, od początku narzucić swoje warunki gry, trzymać piłkę, bo z nią wyglądamy dobrze. Chcemy wygrać i przejść dalej - mówi przed rewanżowym meczem z Banikiem Ostrawa Rafał Augustyniak.









- Musi poprawić się nasza gra obronna, musimy tracić mniej bramek. To dla nas bardzo ważne, żeby tracić ich jak najmniej, a do tego utrzymać dobrą grę ofensywną - to klucz do zwycięstwa.



- Rzeczywiście, straciłem rywala na pozycji nr 6 przed sezonem. Na pewno klub szuka zawodnika na tę pozycję i ktoś do nas dołączy. Grałem po 90 minut i trener dał mi ostatnio odpocząć. Są też inni zawodnicy, którzy chcą grać. Marco Burch zagrał fajny mecz z Koroną i to może być ciekawa pozycja dla niego.



- Tak, czułem na zgrupowaniu, że Jean-Pierre Nsame potrafi strzelać bramki i że będzie nam pomagać. Wielu się śmiało z moich słów, traktowało je jako żart, ale on to udowodnił. Pomaga nawet w grze obronnej, wraca na pozycję nr 8, jeśli brakuje tam zawodnika.



- W poprzednim meczu z Banikiem rywalizowałem z Matějem Šínem. To bardzo dobry zawodnik. Myślę, że ja jeszcze jadę tam na wślizgu w Ostrawie (śmiech). A tak poważnie, musimy zwrócić na niego szczególną uwagę, bo może nam napsuć krwi. Ale nie tylko on, bo mają kilku ciekawych zawodników. Musimy przede wszystkim skupić się na sobie i na tym, żeby jak najdłużej utrzymywać się przy piłce, bo to nam przynosi korzyści. Banik ma ciekawy środek, dużą wymienność pozycji, to dobry zespół. Jesteśmy już po odprawie, wiemy już, co nie działało w tamtym meczu i co mamy robić lepiej.