30-31.07: Rozkład jazdy

W czwartek o 21:00 przy Ł3 rozegrany zostanie rewanżowy mecz pomiędzy Legią i Banikiem, na który autokarami wybierają się kibice z Czech oraz ich przyjaciele z Katowic. Żyleta na tym meczu będzie zamknięta, a doping prowadzony będzie z trybuny wschodniej. Zawodnicy sekcji squasha Legii grają na Drużynowych Mistrzostwach Świata. W Kownie trwają Mistrzostwa Europy do lat 15 i 19 w pięcioboju nowoczesnym. Startować w nich będą zawodnicy Legii: Olga Cisek, Hanna Jakubowska, Kamila Jakubowska, Aleksandra Kazubska, Hanna Matusik, Maksymilian Dobosz i Franciszek Dubrawski. Rozkład jazdy: 31.07 g. 21:00 Legia Warszawa - Banik Ostrawa

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.