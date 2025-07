Kapustka ma jeszcze rok kontraktu z Legią. Wiele wskazuje na to, że do transferu nie dojdzie latem, a obserwacje są czynione pod kątem przyszłego sezonu.

Z informacji goal.pl wynika, że w meczu z Banikiem Ostrawa obserwowany był Bartosz Kapustka. Na to potkanie przylecieli do Ostrawy przedstawiciele jednego z tureckich klubów.

Szpic - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Sytuacja obserwowanych Kapustki i Kapuadiego wg mnie jest podobna. Jeśli oferty będą dostatecznie korzystne dla klubu i dla nich, to po zagwarantowaniu przez Legię fazy ligowej któregoś z pucharów mogli by odejść. Ale jeśli oferty będą niezadowalające, to zostają do końca kontraktu walcząc o mistrzostwo. Uważam że to jedyne sensowne opcje. odpowiedz

Kami(L) - 53 minuty temu, *.com.pl tyle czasu i brak postępów , często słabe mecze , kontuzję go nie omijają czas na zmianę miejsca i tyle i coś zarobienia na Nim , liderem nie był i nie będzie niestety może potencjał miał ale gdzieś to się zesrało i na wyższy level juz nigdy nie wejdzie a szkoda odpowiedz

Tym - 59 minut temu, *.centertel.pl Jak dla mnie sprzedać już , więcej spodziewałem się po nim ,ok strzela bramki ale jest powolny odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.16.27 Lecę go pakować odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.141.136 Moim zdaniem powinien zostać i grać do końca kariery w Legii. Być jedną z legend. odpowiedz

Mateusz Sucker - 2 godziny temu, *.orange.pl Przy całej mojej sympatii do Kapustki, dobrze byłoby gdyby zmienił klub. Przede wszystki zdrowie ma kruche, a i forma często słaba.

Tyle że powinien go wtedy zastąpić co najmniej lepszy zawodnik, a czy tak będzie? Raczej nie, choć marzył by się Ondriej Duda... odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mateusz Sucker:

Duda już chyba wrzucił tryb kariery na odcinanie kuponów. Kontrakt z Arabami to pewnie taka kasa jakiej nie dostanie nigdzie indziej. odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.180.171 3 bańki i odejdzie latem👍 odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.7.83 @Siwy: raczej jakieś 800 tys euro odpowiedz

Maestro - 54 minuty temu, *.plus.pl @Siwy: Turcy chcą go za darmo za rok, po zakończeniu kontraktu z Legią. odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Może to będzie dobra decyzja dla niego?

W Legii miał wrócić do swojej formy i dalej się rozwijać, ale czy do tego doszło?

Śmiem wątpić, niby chłopak dawał liczby, miał kilka meczów w którym widać było jego ofensywny sznyt, ale liczyłem na niego bardziej. Imo, on nie daje tyle czego chyba wszyscy od niego oczekują. Jest tu już trochę czasu i chyba to dobry moment na zmiany, nie widzę w nim gościa na którym można budować kręgosłup drużyny, jako kapitan też trochę nie dowozi. Rzekł bym, taki dobry z niego chłopak, ale ciut przykrótki na Legię. odpowiedz

Legionista z okolicy - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @Chudy Grubas: dla Legii na pewno. Co on dał przez te lata? Niewiele, na pewno nie ma co na nim budować kręgosłupa drużyny. Kapitan to też żaden, mentalnie nie ciągnie zespołu do przodu. Jeśli ktoś zwróci za lekarzy z których korzystał przez te lata to pożegnać bez żalu, może jakąś laurkę wydrukować odpowiedz

