Koszykówka

Jayvon Graves nowym zawodnikiem Legii

Sobota, 26 lipca 2025 r. 12:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa został 26-letni amerykański rzucający obrońca, Yayvon Graves. Urodzony w miejscowości Canton w stanie Ohio zawodnik, ma na swoim koncie trzy lata występów w mocnych europejskich ligach.



W ostatnim sezonie, w barwach Rytas Wilno, zdobył wicemistrzostwo Litwy, po minimalnej porażce w zaciętej finałowej serii z Żalgirisem Kowno. Notując średnio 8.0 pkt. w ciągu 17.3 min. na parkiecie w rozgrywkach ligowych, a także 9.5 pkt. w BCL. Teraz Graves będzie miał okazję dwukrotnie zagrać z Legią przeciwko swojej ostatniej drużynie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zawodnik ma doświadczenie w grze w BCL - w tych rozgrywkach rozegrał aż 43 spotkania w trzech klubach.



W uczelnianych rozgrywkach NCAA występował w Buffalo Spurs, skąd w sezonie 2021/22 trafił na zaplecze NBA do Austin Spurs. Kolejny sezon spędził we Francji, w Limoges CSP, gdzie oprócz występów we francuskiej ekstraklasie, zagrał 15 razy w BCL. Kolejnym krokiem w jego karierze była gra w niemieckiej Bundeslidze w Ludwigsburgu, zwieńczona średnią 15.2 pkt. i 4.6 zb. w rozgrywkach ligowych oraz 17.1 pkt. i 4.9 zb. w Lidze Mistrzów (17 występów). W BCL jego klub dotarł do ćwierćfinału.



W sezonie 2025/26 Jayvon Graves będzie grał w drużynie mistrza Polski - Legii Warszawa, z którą powalczy o obronę tytułu oraz wystąpi w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzów.



Imię i nazwisko: Jayvon Graves

Pozycja: rzucający obrońca

Wzrost: 191 centymetrów

Data i miejsce urodzenia: 29.12.1998 (26 lat), Canton (USA)

Kluby:

2024/25 Rytas Wilno (Litwa) - 30 meczów, śr. 17.3 min., 8.0 pkt., 2.6 zb., 1.9 as., 32.8% za 3

2024/25 Rytas Wilno (BCL) - 11 meczów, śr. 21.5 min., 9.5 pkt., 3.0 zb., 2.8 as., 25.8% za 3

2023/24 MHP Riesen Ludwigsurg (Niemcy) - 34 mecze, śr. 28.5 min., 15.2 pkt., 4.6 zb., 3.9 as., 31.9% za 3

2023/24 MHP Riesen Ludwigsburg (BCL) - 17 meczów, śr. 30.9 min., 17.1 pkt., 4.9 zb., 4.0 as., 30.0% za 3

2022/23 Limoges CSP (Francja) - 31 meczów, śr. 23.1 min., 8.7 pkt., 1.9 zb., 2.2 as., 29.9% za 3

2022/23 Limoges CSP (BCL) - 15 meczów, śr. 23.6 min., 10.8 pkt., 2.8 zb., 2.8 as., 42.9% za 3

2021/22 Austin Spurs (G-League) - 41 meczów, śr. 18.8 min., 7.4 pkt., 3.0 zb., 2.4 as., 35.9% za 3

2020/21 Buffalo Spurs (NCAA) - 25 meczów, śr. 34.3 min., 14.2 pkt.,6.1 zb., 3.8 as., 28.1% za 3

2019/20 Buffalo Spurs (NCAA) - 32 mecze, śr. 34.4 min., 17.1 pkt., 5.4 zb., 2.5 as., 36.0% za 3

2018/19 Buffalo Spurs (NCAA) - 36 meczów, śr. 24.9 min., 9.8 pkt., 4.2 zb., 1.9 as., 37.6% za 3

2017/18 Buffalo Spurs (NCAA) - 36 meczów, śr. 16.3 min., 5.1 pkt., 2.3 zb., 1.0 as., 32.5% za 3