Wyniki Bartnika na ME w Chateauroux

We francuskim Chateauroux odbyły się Mistrzostwa Europy w strzelectwie sportowym, w których udział wziął Tomasz Bartnik z Legii Warszawa. Legionista najlepiej zaprezentował się w konkurencji karabinu pneumatycznego, w której uplasował się na 12. pozycji. Drużynowo, Polacy zajęli w niej miejsce tuż za podium. Wyniki legionisty: 50m Karabin 3 postawy: 22. Tomasz Bartnik 588-31x 50m karabin 3 postawy (drużynowo): 12. Polska (Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz, Maciej Ogórek) 50m karabin 3 postawy Mix: 22. Tomasz Bartnik, Natalia Kochańska 878-51x 50m karabin pneumatyczny: 12. Tomasz Bartnik 619.8 pkt. 50m karabin pneumatyczny (drużynowo): 4. Polska (Maciej Kowalewicz 620.0, Tomasz Bartnik 619.8, Andrzej Burda 617.8) 50m karabin 3 postawy trio: 9. Polska (Maciej Kowalewicz 443-29x, Tomasz Bartnik 440-25x, Daniel Romańczyk 434-16x)

