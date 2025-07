Komentarze (39)

XXXX - 29.07.2025 / 11:01, *.play-internet.pl Jaki jest problem żeby go sprzedać (duet zielinski + pankov dadza rade)

Chłop zagrał swoje u nas w Legi i nie uważam, że jest aż takim kozakiem ze nie można go zastąpić kolejnym obrońcą za ponad 1mln euro.(kwestia dobrego skautingu).



On za chwiele bedzie przebierał nogami, że chce odejść co równa sie zero zaangażowania w gre.

Moim zdaniem jeśli jest dobra oferta to należy z niej skorzystać i zagospodarować te pieniądze na kolejnego środkowego obrońce, który jest młody tak jak to było z Maikiem Nawrockim.



ewentualnie

Jest np . bez klubu Abdoulaye Diaby który jet podobny motorycznie do Kapuadiego który jest wyższy o+2cm od Kapuadiego i młodszy o rok i grał w St. Gallen.



jest 27 letni Donovan Pines obaj to niezłe koty których można wziasc za darmo odpowiedz

Janek - 27.07.2025 / 18:10, *.centertel.pl Za 4 milony euro moze isc odpowiedz

e(L)o - 27.07.2025 / 14:11, *.ksiezyc.pl Sprzedać. Z niewolnika nie ma pracownika. Za chwilę odejdzie darmo odpowiedz

Jojo - 27.07.2025 / 16:13, *.inetia.pl @e(L)o: bzdury skąd wiesz ze chce ość do słabego anderlechtu, niech gra do końca kontraktu chyba ze dadzą porządne pieniądze. odpowiedz

Jot - 27.07.2025 / 09:28, *.orange.pl Za chwilę jemu i innym kończą sie w czerwcu 26 kontrakty. Zobaczymy kto jest kontraktowym kompaczem, a kto podpisze kontrakt by "jego" klub coś zarobił. Większość ma (L) w poważaniu, przychodzą tu jak do fabryki, odrobią pańszczyznę i wyjazd dalej. odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 11:04, *.interkam.pl @Jot: Kapuadi, Pankov,Kapustka,byc moze i Eilitim odejdą za darmo i z tego zespolu nic nie zostanie,ani złotówki nie weźmiemy,to jest największy ból. I żaden z tych piłkarzy nie bedzie mieć zbytnio rozkminki czy tu zostać. Niestety nie ma sie co oszukiwać. Jaki ich kluby? Czy oni są wychowankami,żeby im zalezalo na tym,by klub zarobił? To chyba im zależy by odejść za free i podpisać lepszy kontakt i wziąć podpisowe.Nie ma co nawet mieć do nich pretensji.Bląd jest gdzie indziej.Trzeba sprzedawać ich w odpowiednim momencie i zastępować innymi.To naturalna kolej rzeczy. odpowiedz

13 - 27.07.2025 / 14:53, *.datapacket.com @e(L)zone: tak, naturalna kolej rzeczy w klubie, który jest średnio lub słabo zarządzany. Skauting, który nie ma listy na kolejne 15 lat naboru... To śmiech. Jak możesz w ogóle się nazwać specjalista w tej dziedzinie jak jedyne co wprowadzasz to pół szrot pół gniot. Ostatnio rekrutowalem specjalistów najwyższej klasy do zadania. Jeden telefon do "gościa od tych spraw", nagle pojawiają się goście. Najmocniejsze papiery, TOP z całego świata, na polu potrafią cuda i przygotowani merytorycznie wszyscy z biegłym językiem. ... Ale u mnie robią specjaliści a nie managerowie ssaki do pupki...

Dwa. Akademia... Idę na mecz dzieciaka... I widzę tam normalnie Messiego... Chłopak zamiata całe boisko sam w wieku 12/13 lat i strzela bramkę. Wiesz ilu takich widziałem przez życie? Z tysiąc na tych wszystkich meczach... Przecież to od razu widać że to bylby gwiazdor piłki! Ale co... Mamusi i tatusia z plecami nie ma... Akademia go nie chce bo on nie ma kasy... Nawet na próbę napisałem z firmowego maila do ALW. Z prośbą o informacje w jakiś sposób wygląda rekrutacja i testy wstępne. Nawet nie odpisali... To wszystko jest żartem....😂🤣😂🤣😂 Więc trzeba się śmiać... Jedyne co żartem w tej sytuacji dla mnie nie jest... To wiara kibiców Legii Warszawa i innych zespołów. Zasady, w których są rzeczy ważniejsze od pałki szefa do o. 😎 odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 16:14, *.interkam.pl @13: u nas nie ma żadnej strategii,nie umieją szkolić swoich, biorą z bogatych rodzin antytalenty,nawet nie potrafią sprowadzić perełek z zagranicy z potencjałem i promować. To tak jak na rynku np z warzywami,albo masz swoj towar, albo kupujesz taniej, przywozisz i drożej sprzedajesz.U nas nie ma ani tego,ani tego.Tylko w tym sezonie sprowadzimy trzeciego 30-to latka, bo dojdzie Szymański z kominowym kontraktem.Gdzie tu głowa?Po co zajmować przestrzeń,zamiast kupować, kreować i promować młodych zawodników,nie mówię z naszej akademii,bo obencie poza Mozie nie ma nikogo.Taki Olewiński nawet w Grodzisku Maz.nie gra,ale brać chłopaków z Bałkanów, bo tam jest ogromny potencjał,oraz szponcić Afrykę. odpowiedz

InPost - 27.07.2025 / 06:02, *.play.pl Ktoś tu chyba w tej Brukseli jest niepełnosprawny umysłowo, przecież była oferta z Backburn na 1,7M€ i została odrzucona. odpowiedz

Arek - 26.07.2025 / 23:56, *.tpnet.pl Niech gra do końca i odejdzie. Gówniana moim zdaniem ta oferta. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 26.07.2025 / 23:39, *.cyfrowypolsat.pl 1.5 mln ?. Po jesiennych meczach w pucharach Europy będzie wart dwa razy więcej. odpowiedz

Mateusz - 26.07.2025 / 22:24, *.t-mobile.pl Jaja sobie robią.1.5mln won ... odpowiedz

singspiel - 27.07.2025 / 09:38, *.7.83 @Mateusz: za rok będą mieli go za darmo odpowiedz

Kobo(L)t - 27.07.2025 / 13:58, *.vectranet.pl @singspiel: To jest cały sezon...Będzie grał dla nas i to przełożyć się może na Mistrza, puchary etc lub może zaliczyć słaby sezon, kontuzja. Jak Anderlecht chce na już to niech wykłada ze 3-4 banki. Piłkarze nawet z półrocznymi kontraktami kosztują... odpowiedz

Darek - 26.07.2025 / 21:14, *.tpnet.pl Protest zakończony oszust z silvera może zacząć wyprzedaż drużyny. odpowiedz

Alan - 26.07.2025 / 20:03, *.t-mobile.pl Jak to jest ze tak wysmiewani przez kibicow z Ł3 piłkarze idą dalej i to na zachod a nie jak wychowankowie na wschod odpowiedz

bum - 26.07.2025 / 19:17, *.02.net Podobno temat jest gorący i konkretny.

Zastanawiam się tylko jak jest z tymi przepisami skoro ma kontrakt do czerwca to chyba trochę za wcześnie na romanse z innymi klubami?? 🤔

No chyba że mioduski w tym uczestniczy i po prostu dogaduje ten transfer bo nie chce go stracić w zimę za darmo. Ż tego co pamiętam to 30% do Wisły Płock pójdzie więc mamy transferowy kabaret 😂

Ja w takim razie bym go odesłał do rezerw do końca kontraktu i niech tam szlifuje formę na następny sezon w nowym klubie do aż końca tego sezonu 🙂

Nic nie będzie trzeba oddać Wiśle też hahaha

A i Kapuadi za swoje zachowanie zapłaci dobrą cenę. Ot tak właśnie najlepiej by było zrobić.

Albo zmienimy mentalność albo nigdy nas nie będą na zachodzie szanować. Co to jest 1.5mln euro haha śmiech na sali.

Tak samo Anderlecht to nie jest większa marka niż Legia ale lepiej funkcjonuje.

Tam właściciele nie są pazerni jak w Polsce i to jest to co polskiej piłce nożnej klubowej nie pozwala się rozwinąć. Ehhhh odpowiedz

Gghh - 26.07.2025 / 20:59, *.centertel.pl @bum: to przykre że tacy jak ty uważają się za kibiców Legii odpowiedz

bum - 27.07.2025 / 06:19, *.virginm.net @Gghh:

To przykre że tacy jak ty mają dostęp do internetu. Hahaha odpowiedz

Singspiel - 27.07.2025 / 11:49, *.plus.pl @bum: ofertę sklada sie klubowi odpowiedz

Rafa - 27.07.2025 / 16:17, *.inetia.pl @Gghh: niby dlaczego? to ze oferta jest śmiesznie niska to ma racje, należy oczekiwać odpowiednich pieniędzy, nie to niech szukają gdzie indziej nie u nas , a jak Kapuadi już chce a ma kontrakt to w rezerwach może pomoc odpowiedz

bumbum - 27.07.2025 / 22:13, *.vectranet.pl @bum: Przepisy nie zabraniaja skladac ofert - on nie prowadzil rozmow, tylko Anderlecht (podobno) wyraza zainteresowanie.

Wlasnie przepisy reguluja to, ze jeszcze pol roku on nie moze nic sam zrobic.



Jezeli nie sprzedadza, a on nie przedluzy, to czemu ma wyladowac w rezerwach?

Jezeli utrzymuje swoj poziom, trenuje jak zawsze, daje druzynie to co dawal, to czemu ma go spotkac kara?



Inni maja zmienic mentalnosc, a my mamy przykleic sobie latke klubu, ktory na koniec kontraktu nie zgadza sie na transfer i jeszcze spuszcza goscia do rezerew?

Juz widze jak wala do nas tlumy chetnych na wypromowanie sie.



Jezeli 1,5 mln eueo to malo dla nas, to niech zostanie, zaproponujmy mu nowy kontrakt na lepszych warunkach i sprzedajmy w lecie po zdobyciu mistrzostwa, krajowego pucharu i wygraniu LE.



Oby. odpowiedz

Jokor - 26.07.2025 / 18:33, *.plus.pl Za tyle to Guala albo kogoś z rezerw śmieszni są. odpowiedz

Stary - 26.07.2025 / 18:23, *.78.66 Podobno Wieteska jest do wzięcia i to niedrogo. Ja bym zamienił. odpowiedz

geds - 26.07.2025 / 19:16, *.play-internet.pl @Stary:

Niestety Wieteska nie jest dobrym stoperem. Źle się ustawia. Nie czuję gry ustawieniem. Ale jest nasz i fajny człowiek i jako piłkarz jest dobry z piłką przy nodze. Nie miał kto go pokierować żeby grał na pozycji 6. To powinien być drugi Jodłowiec, z którego też próbowano robić stopera, nie sprawdził się a 6 był świetną - świetny w odbiorze, dobry w rozegraniu, z ciągiem do przodu; bardzo przydatny w polu karnym rywala przy stałych fragmentach. Jeśli szukalibyśmy 6 jestem za Wieteską. Co prawda jest ryzyko że stracił już coś z tego o czym piszę, ale... nie brakuje udanych zmian pozycji. Choćby Wszołek, Piszczek, Kapustka odpowiedz

Mateusz Sucker - 26.07.2025 / 17:57, *.orange.pl Większość z nas uznawała, że transfery to tylko przychodzenie do klubu. Podświadomość wypierała to, że będą też zawodnicy odchodzić. Nie byłem wielkim zwolennikiem Kapuadiego, mam zawsze obawy o jego koncentrację, ale rozwalanie w tym momencie w miarę zgranej defensywy nie wróży dobrze na przyszłość. Jeżeli już musi odejść, to za dobrą kasę i natychmiast trzeba to uzupełnić klasowym, gotowym do gry od zaraz stoperem.

Może e(L)zone czyli prawdziwy Znawca bałkańskiej piłki ma na celowniku jakiegoś grajka, i może przeczytają to dyrektorzy? A może już i oni gotowi są na transfer od dawna namierzonego zawodnika?

Pożyjemy, zobaczymy. odpowiedz

e(L)zone - 26.07.2025 / 19:28, *.interkam.pl @Mateusz Sucker: mistrzu,ja bym widział u nas w zastępstwie Kapuadiego,Austiaka AHMED MUHAMEDBEGOVIĆ z Olimpiji Ljubljana.Rok kontraktu ma jeszcze więc może do wyciągnięcia chłopak. odpowiedz

Mateusz Sucker - 27.07.2025 / 10:29, *.orange.pl @e(L)zone: No, całkiem ciekawy chłopak. odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 13:26, *.interkam.pl @Mateusz Sucker: przede wszystkim ograny w pucharach.Mozna go dogadać i od nowego sezonu podpisać,a ten sezon niech Kapuadi dogra,bo nie jestem za tym,by teraz odszedł od nas. odpowiedz

rafix - 26.07.2025 / 17:09, *.147.250 Za 1,5 miliona to ja bym chętnie kupił jeszcze jednego takiego Kapudiego odpowiedz

Fr - 26.07.2025 / 17:05, *.play-internet.pl Gonić jak nie chcę podpisać! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 26.07.2025 / 16:58, *.play-internet.pl Za półtorej bańki to niech spadają na szczaw, ale miodek pewnie już gruszkę wali pod stołem pod tę marną kasę😎 odpowiedz

U4L - 26.07.2025 / 18:03, *.t-mobile.pl @PiotrŻo(L)iborz: Jego umowa wygasa w CZERWCU przyszłego roku. Za chwilę będzie mógł podpisać i odejść za darmo uzyskując lepsze warunki kontraktu. Czy to naprawdę trzeba tłumaczyć? odpowiedz

Jasio - 26.07.2025 / 19:05, *.play-internet.pl @U4L: i co z tego? Niech spadają na szczaw. Odjedzie za darmo, ale za rok. Czy naprawę trzeba tobie to tłumaczyć? My nie gramy o 5 miejsce tylko o mistrza. odpowiedz

geds - 26.07.2025 / 19:22, *.play-internet.pl @U4L:

Tak kolego, trzeba ci coś wytłumaczyć. Tu nie chodzi o to żeby zrobić marne pieniądze tylko wynik sportowy. W konsekwencji to on też napędza największe pieniądze. Nie za chwilę tylko ma jeszcze cały rok gry w Legii. Za 1,5 mEuro to lepiej mieć go rok i oddać potem za darmo a w tym czasie przygotować następnego stopera nie na wariata jak obecne transfery. Ten rok to czas aby okrzepli Burch, Barcian, Leszczyński lub aby poszukać kogoś z zewnątrz... a może Żyro? odpowiedz

LEGIONISTA - 26.07.2025 / 19:39, *.plus.pl @U4L: no i co z tego co to 1.5 ml Euro lepiej żeby odszedł za rok za darmo. Więcej klub może zarobić z nim w składzie w Europie odpowiedz

Obcy - 27.07.2025 / 10:15, *.t-mobile.pl @geds: Wisła Płock zgarnia niezły procent od ewentualnego transferu. Nam się to nie opłaca. Niech siedzi do czerwca. odpowiedz

Julian - 27.07.2025 / 14:45, *.play-internet.pl @geds: zgadzam się z Tobą, ale kwota 1,5 m, gdzie jeszcze Wisła Płock otrzyma % od transfery to niska suma. Ta suma nie pokryje choćby zwrotu pensji jaką otrzymywał za miesiące gry w Legii. Jak sprzedawać to tak by wyszło choćby na 0 a nie na minusie. odpowiedz

d - 26.07.2025 / 16:57, *.strzyzowski.net poltora mln euro ?ha ha ha zart odpowiedz

