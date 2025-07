+ dodaj komentarz

Większość z nas uznawała, że transfery to tylko przychodzenie do klubu. Podświadomość wypierała to, że będą też zawodnicy odchodzić. Nie byłem wielkim zwolennikiem Kapuadiego, mam zawsze obawy o jego koncentrację, ale rozwalanie w tym momencie w miarę zgranej defensywy nie wróży dobrze na przyszłość. Jeżeli już musi odejść, to za dobrą kasę i natychmiast trzeba to uzupełnić klasowym, gotowym do gry od zaraz stoperem.

Może e(L)zone czyli prawdziwy Znawca bałkańskiej piłki ma na celowniku jakiegoś grajka, i może przeczytają to dyrektorzy? A może już i oni gotowi są na transfer od dawna namierzonego zawodnika?

Pożyjemy, zobaczymy.

