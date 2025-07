Legioniści uporządkowali i ozdobili 2500 grobów na Powązkach

Jak co roku kibice Legii przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego zebrali się liczną grupą by uporządkować i ozdobić biało-czerwonymi wstążkami, groby Powstańców. "W tym roku oprócz kwatery żołnierzy AK batalionu 'Miotła' otuliliśmy narodowymi barwami około 2500 grobów żołnierzy walczących o niepodległość Polski w latach 1917-1920. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i pomoc, w sposób szczególny najmłodszym legionistom za koordynację i mega zaangażowanie" - relacjonują legioniści. fot. Marta Smolańska

Zgredek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo młodzież👍 odpowiedz

Polski - 5 godzin temu, *.vodafone-ip.de 👍👍👍 odpowiedz

Kozlo - 6 godzin temu, *.com.tr ❤️🤍💚 odpowiedz

szkoda - 6 godzin temu, *.play-internet.pl tylko że nikt nie myśli o mieszkańcach Warszawy którzy w wyniku zrywu gdzie często na oddział było tylko po granacie i kilka sztuk broni musieli uciekać bo partyzanci chcieli „wyzwolić Warszawe„ musieli nocą uciekać jal najdalej od Warszawy. odpowiedz

Obiwan - 7 godzin temu, *.play.pl Brawo. Wielkie dzięki! Cześć i Chwała Bohaterom! odpowiedz

