Shane Hunter nowym zawodnikiem Legii

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa został Shane Hunter - amerykański środkowy, wypożyczony z euroligowego Maccabi Tel Awiw. W ostatnim sezonie Hunter z powodzeniem występował w szwedzkiej ekstraklasie. W barwach Norrkoping Dolphins zdobywał średnio 14.3 pkt. oraz notował 8.6 zbiórki i 1.2 bloku. Rzuty wolne wykonywał z bardzo dobrą skutecznością (83,3 procent). Ze szwedzkim zespołem zagrał w dwóch meczach turnieju kwalifikacyjnego do Ligi Mistrzów (śr. 13.5 pkt., 8.5 zb.), nieznacznie przegrywając (79:80) walkę o awans do fazy grupowej. Później zagrał także w sześciu spotkaniach fazy grupowej FIBA Europe Cup (śr. 13.3 pkt., 6.0 zb.), w której "Delfiny" wygrały dwa mecze. W sezonie 2023/24 w barwach swojego klubu NSU Sharks, reprezentującego Nova Southeastern University w Davie na Florydzie, zaliczył 5 razy double-double, a także zanotował spotkanie z najwyższą liczbą punktów (27). W całym sezonie notował 15.8 pkt. oraz 6.8 zbiórki na mecz. W lipcu tego roku Shane Hunter podpisał kontrakt z Maccabi Tel Awiw, a niebawem ma także otrzymać izraelskie obywatelstwo. Występujące w rozgrywkach Euroligi - Maccabi zdecydowało się na wypożyczenie Huntera do Legii na sezon 2025/26. W naszych barwach zawodnik walczyć będzie o tytuł mistrza Polski, a także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Imię i nazwisko: Shane Hunter Pozycja: środkowy Wzrost: 208 centymetrów Data i miejsce urodzenia: 27.06.2001 (24 lata), Nowy Jork (USA) Kluby: 2024/25 Norrkoping Dolphins (Szwecja) - 30 meczów, śr. 26.4 min., 14.3 pkt., 8.6 zb., 1.2 bl. 2023/24 NSU Sharks (NCAA) - 36 meczów, śr. 24.3 min., 15.8 pkt., 6.8 zb. 2022/23 NSU Sharks (NCAA) - 31 meczów, śr. 9.4 min., 4.9 pkt., 3.0 zb. 2021/22 NSU Sharks (NCAA) - 31 meczów, śr. 12.1 min., 5.0 pkt., 2.1 zb. 2019/20 NSU Sharks (NCAA) - 27 meczów, śr. 11.2 min., 6.3 pkt., 2.7 zb.

Egon - 27.07.2025 / 20:54, *.waw.pl Maccabi byle kogo nie bierze, więc myślę, że to może być dla nas solidne wzmocnienie w miejsce przeciętnego Onu.



Odejście Vucica i Onu mamy elegancko zastąpione. odpowiedz

ws - 27.07.2025 / 19:54, *.play.pl Mocny sklad na początku. Tego nie było nigdy. Czy już zamknięty? Mnie brakuje jeszcze jednego krajowego. Ktoś kto potrafi rozegrać i rzucić trojkę. Matczak? odpowiedz

Egon - 27.07.2025 / 20:57, *.waw.pl @ws:



Wydaje się, że w tym sezonie dysponujemy sporo większym budżetem.

Oby jak najszybciej powstała nowa hala, a nasze możliwości jeszcze się zwiększą.

I to skokowo.

Ta hala może się wtedy okazać za mała :-) odpowiedz

p10 - 27.07.2025 / 21:12, *.centertel.pl @ws: Koniec już. Mamy Czaplę przecież w składzie. Chyba, że się uda Grudzińskiego pozbyć to może dojdzie jakiś 5-ty wysoki jak będzie trzeba odpowiedz

p10 - 27.07.2025 / 21:31, *.centertel.pl @ws: Koniec już. Nie potrzeba więcej. Masz Plutę, Gravesa i Shungu co potrafią rozgrywać. Mogą grać w dowolnej konfiguracji wspólnie. W ważnych meczach 2 z 3 będzie na parkiecie w tym samym momencie. Jak masz np. Pluta i Graves po 25 minut gry i Shungu 20 minut to masz 70 minut na pozycji 1-2 i 10 minut to Tomaszewski na dwójce lub nawet Kolenda. Zwłaszcza, że mamy graczy pod zmiany interwałowe gdzie mogą grać na różnych pozycjach w zależności od rywala. Dodatkowo mamy Czaplę który może łapać po 3 minuty np. w meczach z Krosnem.



Trener przy tym składzie ma masę możliwości ustawień zespołu -ciekawe ile schematów uda się przygotować bez trenera ...



Raczej powinno być pytanie: Czy warto uczyć Tassa lub Huntera rzucać trójek i czy bez tego są wystarczająco już mocni i nie warto kombinować? I czy Hunter to zostanie u nas na BCL a potem dostanie obywatelstwo Izraela i pojdzie do Maccabi, czy jednak dogra sezon ? Ale o tym nie warto się teraz martwić.



Skład mamy, który jest w stanie powalczyć o wyjście z grupy BCL, tylko hali na Skrze brak . Szacun dla klubu za ogarnięcie budżetu i zawodników- bo tani nie byli ... Jakiś transfer pewnie trafiony nie będzie, ale widać wszystko przemyślane i nie ma do czego się przyczepic odpowiedz

Egon - 27.07.2025 / 21:47, *.waw.pl @p10:



Trochę się przyjrzałem tym naszym nowym zawodnikom i można powiedzieć, że na dzisiaj mamy jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy skłąd w naszej lidze.

Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wygladało w praktyce na boisku. odpowiedz

p10 - 27.07.2025 / 22:03, *.centertel.pl @Egon: Anwil jest mocniejszy od nas na obwodzie. Śląsk i Trefl nie skończyli budować składu. Dąbrowa Górnicza, King, Arka oraz Zastal wyglądają bardzo ciekawe jak na PLK, a będą mieć tylko jeden mecz w tygodniu. Praktycznie wszystkie kluby zaczynają z 6-ma obcokrajowcami, Polacy idą w kąt. Śląsk gra w EuroCup, Trefl w Fiba Europe Cup oni jeszcze się wzmocnią . Ale wygląda, że pozycja centra będzie u nas najmocniejsza w lidze . Chyba, że rywalom uda się naszych centrów zabiegać i wyciągać spod obręczy.



Nie wystarczą super nazwiska, jak osobowościowo nie będą się zgrywać i każdy będzie ciągnąć w swoją stronę to nawet z najlepszej kadry nic nie będzie . Dodatkowo każdy się będzie spinał na maksa na mecz z nami jak my na Anwil ... odpowiedz

Egon - 27.07.2025 / 22:44, *.waw.pl @p10:



Jestem optymistą.

Szybko zmontowaliśmy skład i wyglądamy mocno już od początku sezonu, a myślę, że Rannula odpowiednio ustawi chłopaków do współpracy na boisku.

Potężnego Tassa może uda się zmęczyć, ale ten Hunter wygląda na wyjątkowo żwawego na boisku.

Gania jak jakiś rozgrywający :-) odpowiedz

ws - 29.07.2025 / 20:58, *.play.pl @p10: szkoda że nie można powtórzyć manewru z przed lat. Sokołowski na czas BCL. 😢 odpowiedz

grzesiek - 27.07.2025 / 19:41, *.centertel.pl przekot odpowiedz

p10 - 27.07.2025 / 19:32, *.centertel.pl Solidny gracz- gość potrafi przejść z piłką od kosza do kosza i biegać do kontr. I bardzo dobrze rzuca wolne. Na zbiórce też robi robotę.



Z takim stylem gry może też nawet grać na 4-ce w PLK, a może nawet momenty gdzie razem z Tassem będą grać. Nie będziemy po Vuciciu płakać :) Nie pamiętam byśmy mieli tak mocną pakę od początku sezonu



Chociaż nie kupuje tego, że nie mamy wysokiego oprócz Sillinsa z rzutem za 3pkt lub na akcje wrzutki na wsad. Rywal może to wykorzystać. Chyba, że od takiej gry będzie Tomaszewski :) Mamy graczy, którzy mogą grać na kilku pozycjach.



Budowa składu zakończona - do października spokój - jakby nie BCL to najważniejsza część sezonu w tym roku za nami. Szkoda, że trener jedzie na Eurobasket i nie będzie go na obozie przygotowawczym do sezonu. To może się odbić na zespole.



Jakby Anwil ściągnął Vucicia, to nieźle Mate by przygrał, grał w Toruniu, Legii i poszedł do Anwilu. My i Anwil wyglądamy mocno. Do tego MKS, Arka i Zastal budują mocne składy. Śląsk i Trefl jeszcze nie zakończyli - więc nic tam nie wiadomo. W Kingu zaś jest Gielo. Liga będzie jeszcze bardziej wyrównana niż rok temu . Budżet klubu z Lublina będzie wyższy pewnie jedynie od 3 klubów z Krosna, Wałbrzycha i Stali (która może nawet nie zagrać za długi) odpowiedz

grzesiek - 27.07.2025 / 20:31, *.centertel.pl @p10: za 3 pkt silins, pluta i kolenda...oraz ten nowy rozgrywajacy chyba niezle rzuca tez... odpowiedz

grzesiek - 27.07.2025 / 20:32, *.centertel.pl @p10: wszyscy trzej wymienieni przeze mnie świetnie rzucają swoje trojki tylko potrzebuja lepsztch pozycji czesto...a sklad mamy taki ze tych pozycji beda mieli sporo. Bynajmniej na lige polska powinno starczyc. A bcl to dla nas test... odpowiedz

huragan1410 - 27.07.2025 / 21:01, *.t-mobile.pl @grzesiek: mówiąc że Kolenda świetnie rzuca trójki to chyba troche nadużycie...🙂 niech zacznie byc regularny w tym aspekcie to po sezonie może będzie można tak stwierdzić.

Tak jak napisał p10 brakuje jeszcze tej czwórki. Mamy ośmiu do grania plus Wilczek, Tomaszewski, Grudziński. Liczę na Wilczka w tym sezonie ale nawet jeśli odpali to i tak brakuje mi tu jeszcze jednego zawodnika do pełnego składu.

Swoją drogą ciekawe co wysypało się z tym centrem który był upatrzony przez Cela w USA. Bo z tego co widzę to ten temat się wysypał i dlatego mamy Huntera. odpowiedz

p10 - 27.07.2025 / 21:48, *.centertel.pl @huragan1410: Trener z chęcią by się pozbył Grudzińskiego , tylko Grudzińskiego nie chcą inne kluby - więc pewnie zostanie jako 5-ty wysoki. Na tą rolę się nadaje, bo może zagrać na 4 lub 5 w razie kontuzji. Tylko musi defensywę i wyciągnąć lepszy % za 3 pkt podciągnąć. Chyba, że już trener stwierdził, że nie chce go na treningach nawet - tak też może być patrząc że nic nie wniósł w playoff... Pozycję nr 4 da się zalepić w lidze Wilczkiem, czy Kolendą jak będzie trzeba, a Thompson może robić za niskiego centra . Chyba, że młody na pozycję 4 będzie dostawać szansę Julek Dąbrowski, ale wątpie



Wilczek po ubiegłym sezonie to gość do rotacji na PLK, a Tomaszewski to walczak więc nie ma co narzekać. Swoje minuty dostaną i trening z dużo lepszymi graczami.



Inne kluby jednak też będą mocniejsze, bo bez wymogu Polaka na parkiecie mogą ściągnąć naprawdę solidnych obcokrajowców odpowiedz

