Koszykówka

Shane Hunter nowym zawodnikiem Legii

Niedziela, 27 lipca 2025 r. 19:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa został Shane Hunter - amerykański środkowy, wypożyczony z euroligowego Maccabi Tel Awiw. W ostatnim sezonie Hunter z powodzeniem występował w szwedzkiej ekstraklasie.



W barwach Norrkoping Dolphins zdobywał średnio 14.3 pkt. oraz notował 8.6 zbiórki i 1.2 bloku. Rzuty wolne wykonywał z bardzo dobrą skutecznością (83,3 procent). Ze szwedzkim zespołem zagrał w dwóch meczach turnieju kwalifikacyjnego do Ligi Mistrzów (śr. 13.5 pkt., 8.5 zb.), nieznacznie przegrywając (79:80) walkę o awans do fazy grupowej. Później zagrał także w sześciu spotkaniach fazy grupowej FIBA Europe Cup (śr. 13.3 pkt., 6.0 zb.), w której "Delfiny" wygrały dwa mecze.



W sezonie 2023/24 w barwach swojego klubu NSU Sharks, reprezentującego Nova Southeastern University w Davie na Florydzie, zaliczył 5 razy double-double, a także zanotował spotkanie z najwyższą liczbą punktów (27). W całym sezonie notował 15.8 pkt. oraz 6.8 zbiórki na mecz.



W lipcu tego roku Shane Hunter podpisał kontrakt z Maccabi Tel Awiw, a niebawem ma także otrzymać izraelskie obywatelstwo. Występujące w rozgrywkach Euroligi - Maccabi zdecydowało się na wypożyczenie Huntera do Legii na sezon 2025/26. W naszych barwach zawodnik walczyć będzie o tytuł mistrza Polski, a także w rozgrywkach Ligi Mistrzów.



Imię i nazwisko: Shane Hunter

Pozycja: środkowy

Wzrost: 208 centymetrów

Data i miejsce urodzenia: 27.06.2001 (24 lata), Nowy Jork (USA)

Kluby:

2024/25 Norrkoping Dolphins (Szwecja) - 30 meczów, śr. 26.4 min., 14.3 pkt., 8.6 zb., 1.2 bl.

2023/24 NSU Sharks (NCAA) - 36 meczów, śr. 24.3 min., 15.8 pkt., 6.8 zb.

2022/23 NSU Sharks (NCAA) - 31 meczów, śr. 9.4 min., 4.9 pkt., 3.0 zb.

2021/22 NSU Sharks (NCAA) - 31 meczów, śr. 12.1 min., 5.0 pkt., 2.1 zb.

2019/20 NSU Sharks (NCAA) - 27 meczów, śr. 11.2 min., 6.3 pkt., 2.7 zb.