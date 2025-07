Mecz z Koroną zgodnie z planem (akt.)

+ dodaj komentarz

Ten skład to jakaś masakra. Kto ma rozgrywać w 2 linii ? Mam nadzieję, że się to jakoś wybroni

- 28.07.2025 / 15:39, *.play.pl

@Ju(L)ius: no ten jak się odezwie......jak by się tak znał, to by nie wystawiał moriego po raz piąty w pierwszym składzie i to on miał być niby tym rozgrywającym? O ciągłym wystawianiu chodyny nawet nie wspomnę. A kuna przemilczę

odpowiedz