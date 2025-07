Mecz z Koroną zgodnie z planem (akt.)

Mecz w Kielcach zagrożony z powodu obfitych opadów. Trwają prace by dało się grać.

Na dzisiejszy wieczór w Kielcach prognozowane są jednak kolejne ulewy i jeżeli stan murawy się pogorszy, sędzia może podjąć decyzję o przerwaniu meczu. Taka sytuacja miała miejsce w dzisiejszym meczu kolejnego rywala Legii, Banika Ostrava, który grał w lidze z FK Teplice. Ze względu na silne opady i bardzo zły stan boiska mecz przerwano i zostanie on dokończony w innym terminie.

wawiak - 14 minut temu, *.play.pl Ten skład to jakaś masakra. Kto ma rozgrywać w 2 linii ? Mam nadzieję, że się to jakoś wybroni odpowiedz

Mateusz z Gór - 31 minut temu, *.orange.pl Nsame w pierwszym składzie. Zobaczymy czy Iordanescu zdejmie go po pół godziny, czy tzw. eksperci tutaj o niczym pojęcia nie mają. ;) odpowiedz

Piotrek - 35 minut temu, *.22.13 Może lepiej gdyby się mecz nie odbył. Po pierwsze przy bardzo nasiąkniętej murawie łatwo o kontuzję. Po drugie Banik zagrał 25 minut meczu i anulowali dalsza grę ze względu na warunki atmosferyczne. odpowiedz

Mateusz z Gór - 29 minut temu, *.orange.pl @Piotrek: W takim razie musimy dziś zagrać co najmniej 26 minut, aby być w lepszej formie w czwartek! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl Niepokonani po 2 kolejkach! odpowiedz

Miodulski musi odejść - 1 godzinę temu, *.hosted-by-worldstream.net Gdzie jest Miodulski? Co robi? odpowiedz

Mioduski - 50 minut temu, *.t-mobile.pl @Miodulski musi odejść: Ciebie szukam odpowiedz

