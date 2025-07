W 62. minucie meczu 2. kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce na boisku pojawił się Mileta Rajović . Dla Duńczyka, który trafił do klubu w letnim oknie transferowym za około 3 miliony euro, był to oficjalny debiut w barwach warszawskiego klubu. Napastnik na murawie zamienił Jean-Pierre'a Nsame .

Komentarze (36)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Markus Merk - 28.07.2025 / 21:05, *.play-internet.pl Za jakieś trzy miesiące można będzie ocenić, na razie to nie jest zgrany z drużyną nie ma między nim a pozostałymi zawodnikami automatyzmów, więc nikt nie oczekuje od razu cudów. Jak będzie serwis to i zacznie strzelać. odpowiedz

Krzeszczu - 29.07.2025 / 08:03, *.bredband2.com @Markus Merk: Poniekad masz racje. Nie wiem czy trzeba tych magicznych trzech miesiecy, ale napewno trzeba kilku treningow i meczow.

Bo nie kazdy pilkarz to mmessi czy rolando.

Ale smiem twierdzic, czy to pilkarz, siatkarz czy szczypiornista, jesli masz w sobie klase to jestes w stanie to pokazac po pierwszym treningu, po pierwszym meczu.

Nie zrozum mnie zle, nie chodzi o to zeby Mileta strzelil w 5 minut hattricka. Ale sa na pewno detale/szczegoly w jego grze jako klasowy napastnik, ktore klasowy napastnik moglby a nawet powinien byl pokazac.

Ale powtarzam, osobiscie wstrzymuje sie z ocena kocor-ogor na kilka meczow, zeby gosciu mial czas i szanse cos pokazac. Bo po prostu nic o nim nie wiem (poza tym co czytalem, ale troche tego malo) odpowiedz

Gutek - 28.07.2025 / 20:04, *.t-mobile.pl Oby się sprawdził, w debiucie słabo, jeszcze dobry drybler na skrzydło i nie sprzedawać Kapauadiego. odpowiedz

Kalman - 28.07.2025 / 17:47, *.orange.pl Szkurin ławka a Gual out....najlepszy transfer Iordanesku odpowiedz

Zaniepokojny - 28.07.2025 / 15:38, *.188.164 Występ bardzo hm...dyskretny😐 odpowiedz

Dossa Junior - 28.07.2025 / 13:35, *.play-internet.pl Dajmy facetowi czas. Fanem nie jestem. Tak samo Nsame. Ale drewna czy nie jeśli będą pakować gole, to mi pasują. Poza tym drużyna wczoraj po golu Nsame fajnie zareagowała i to był chyba dla niego pozytywny impuls odpowiedz

Syn Trenera - 28.07.2025 / 12:48, *.plus.pl Słabo ogólnie mnie nie przekonuje poczytajcie forum dunczykow albo Watfordu...mimo jakiś tam goli wszędzie zagrali go bez żalu....taki Dunski Rasiak.... odpowiedz

ktoś - 28.07.2025 / 21:12, *.play-internet.pl @Syn Trenera: daj jakies linki do tych forów duńczyk9w i Watfordu. odpowiedz

jax - 29.07.2025 / 09:51, *.toneticgroup.pl @Syn Trenera: czytałem forum Watfordu i wiekszość komentarzy była neutralna ze stwierdzeniem ze nie otrzymał odpowiedniej ilości szans na pokazanie swoich umiejętności...czyli cos jak rok temu u nas Nsame i Alfarela odpowiedz

Kalman - 28.07.2025 / 12:29, *.orange.pl Myślę,że Rajovjc to słaby grajek odpowiedz

Roman - 28.07.2025 / 12:28, *.netfala.pl Pierwsze koty za płoty. Dajmy mu szansę! odpowiedz

Braveheart - 28.07.2025 / 10:56, *.98.9 Tak, czytam że jaga obniżyła cenę za Pululu do 3.5 mln euro, a może jesz być taniej.



Tylko że nam to i za piątkę mogą nie oddać a on, sam też może chcieć zmienić kraj odpowiedz

SEBO(L) - 28.07.2025 / 14:02, *.centertel.pl @Braveheart: Pululu w zeszłym tygodniu sam określił się w temacie potencjalnej obecności w Legii. Tu sprawa jest jasna, choć nigdy nie było nawet jej zalążków. odpowiedz

ZAWIErCIOK - 28.07.2025 / 10:45, *.itcomp.pl Panowie mega znawcy - zobaczcie ile w tym czasie pełnych treningów odbyła drużyna razem od jego transferu (15.07.)....

w dniu jego transferu piłkarze pakowali się do Aktobe..., wrócili 18.07, a 23.07 pojechali do Ostrawy, by wrócić w pt rano, a w sobotę wyjechać na kolejne spotkanie do Kielc.... więc nie odbył pewnie jednego pełnego mikrocyklu ze wszystkimi zawodnikami, bo to poprostu niemożliwe...

Wg mnie sensownie możemy zacząć oceniać jego transfer, jak i Recy dopiero po wrześniowej przerwie na reprezentacje, bo patrząc na obecny skład Legii, nie spodziewam się wielu powołań



Pozdro dla norma(L)nych odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 28.07.2025 / 09:51, *.t-mobile.pl Jak będzie grał z Nsame, to przeciwnik, żadnej górnej piłki nie zbierze😁 odpowiedz

Avatar - 28.07.2025 / 09:28, *.centertel.pl W imię ojca syna dziada ,normalnie perła z Mozambiku.

Może być już tylko lepiej Michał co? odpowiedz

SEBO(L) - 28.07.2025 / 08:13, *.orange.pl Po prostu grał tak, żeby nic nie zepsuć, to raz. A dwa, to on niedawno tu przybył, musi poznać zawodników, ich zagrania, nawyki itp. . Trzy- miejcie pod dwa metry wzrostu, i biegajcie pięknie po mokrym boisku. Pięknie to biegał Michael Johnson ... odpowiedz

L - 28.07.2025 / 09:46, *.fuz.pl @SEBO(L): w 100 % popieram. (L) odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 28.07.2025 / 07:26, *.hosted-by-worldstream.net Mega ogór, tak jak pisałem od początku. odpowiedz

Mig - 28.07.2025 / 07:52, *.centertel.pl @Chcemy kocura a nie ogóra:





Człowieku, zejdź na ziemię i daj Mu czasu.



Pewnie to samo mówiłeś w poprzednim sezonie o Alfareli, a dziś jesteś zachwycony.





Ochłoń odpowiedz

MarcinWLD - 28.07.2025 / 07:11, *.play.pl Mega slabo zagrał. Co on zapomnial jak zastawiać pilkę? Walka z obroncami o pozycję na środku boiska zerowa, poszło do niego podanie na lewą stronę, gdzie powinien sie zastawić i przyjąć ją, a on do ten wolno podanej pilki zaczął na pozycje wychodzić licząc ze ta pilka nabierze rozpedu? Żółw by przeciął tą piłkę- mam zle przeczucia, treningów może być brać, ale instynktów się nie zapomina. Obym się mylił. odpowiedz

Chudy Grubas - 28.07.2025 / 06:29, *.78.183 Więcej szans i dopiero wtedy można oceniać. Na razie trochę zagubiony, co mało dziwi bo gość pewnie nawet imion wszystkich w kadrze nie pamięta.

Jedyne co się rzuciło w oczy że jest całkiem dynamiczny jak na dwa metry wzrostu, kilka razy jak ruszył to byłem zdziwiony że można tak szybko wystartować, no ale to może przez pryzmat Nsame który trochę jest toporny w bieganiu.

Natomiast patrząc na to jaki styl preferuje trener, trzeba uczciwie powiedzieć że i Szkurin i Gual będą mieli mniej w tym sezonie szans na minuty. odpowiedz

cleo - 28.07.2025 / 06:02, *.t-mobile.pl Póki co to taki Kopiepoczole, ale dajmy mu czas.. odpowiedz

Stara szkoła - 28.07.2025 / 02:00, *.plus.pl Wygląda jak Bartosz Ślusarski ⚽️ odpowiedz

Arek - 28.07.2025 / 01:04, *.tpnet.pl Sam niewierzę w to co piszę, ale patrząc tylko na ten mecz, Nsame lepszy. odpowiedz

SZKURYN out - 28.07.2025 / 05:57, *.play-internet.pl @Arek: ja też nie wierzę w to co piszesz. Oceniasz po 1 meczu...o nsame pewnie też tak pisałeś. Tacy x was experci🧐 odpowiedz

Ronaldo - 27.07.2025 / 23:27, *.myvzw.com Każdy negatywny komentarz tylko pokazuje miernotę jego autora. Gościu jeszcze się dobrze nie rozpakował po przyjeździe z lotniska. Iordanescu rotuje składem i nie ma żadnych personalnych uprzedzeń jak niektórzy poprzednicy. Trener i drużyna potrzebuje czasu.

Czego oszołom jeden z drugim nie rozumie ? odpowiedz

(L) - 27.07.2025 / 23:06, *.mm.pl Wiadomo, że to dopiero pierwsze minuty, nie ma co oceniać, ale przez pryzmat dzisiejszego meczu…mega drewno odpowiedz

e(L)zone - 27.07.2025 / 23:27, *.interkam.pl @(L): za 500 tys e,nie ma co liczyć na cuda i jakość. To będzie farsa,a nie napastnik. odpowiedz

Or(L)ando Sa - 27.07.2025 / 23:28, *.mm.pl @(L): wiadomo że to jeden Twój wpis, nie ma co oceniać, ale przez pryzmat zawartości merytorycznej Twojego teksty .... mega głupek odpowiedz

kaktus - 27.07.2025 / 22:57, *.orange.pl W pierwszym meczu był o wiele gorszy od Nasame.

Mam nadzieję, że się wkrótce ogarnie. odpowiedz

Wołomin NR - 27.07.2025 / 22:54, *.centertel.pl Trzeba dać mu więcej grać odpowiedz

Krzeszczu - 27.07.2025 / 22:50, *.bredband2.com Wiem ze jest u nas dopiero kilka dni i pewnie zaliczyl tylko kilka treningow.

Ale nie pokazl nic. Zupelnie nic. Taki drugi Rasiak, tylko glowa mniejsza.



Miejmy nadzieje ze to tylko slabe dobrego poczatki i gosciu cos w sobie ma z jakosci pilkarskiej. odpowiedz

Łowca talentów - 28.07.2025 / 06:46, *.com.pl @Krzeszczu:

Oby okazał się równie skuteczny w ekstraklapie, jak onegdaj Rasiak na zapleczu Premier League. odpowiedz

Tartak - 27.07.2025 / 22:35, *.play-internet.pl Wielki to on jest byle by tylko nie nadal się tak samo jak Grzesiu R na rozpałkę ino odpowiedz

SZKURIN WON - 27.07.2025 / 22:19, *.play-internet.pl ale on jest wielki 🤨



będzie z niego pożytek ale trzeba trochę czasu odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.