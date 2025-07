W 62. minucie meczu 2. kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce na boisku pojawił się Mileta Rajović . Dla Duńczyka, który trafił do klubu w letnim oknie transferowym za około 3 miliony euro, był to oficjalny debiut w barwach warszawskiego klubu. Napastnik na murawie zamienił Jean-Pierre'a Nsame .

Stara szkoła - 3 godziny temu, *.plus.pl Wygląda jak Bartosz Ślusarski ⚽️ odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Sam niewierzę w to co piszę, ale patrząc tylko na ten mecz, Nsame lepszy. odpowiedz

Ronaldo - 5 godzin temu, *.myvzw.com Każdy negatywny komentarz tylko pokazuje miernotę jego autora. Gościu jeszcze się dobrze nie rozpakował po przyjeździe z lotniska. Iordanescu rotuje składem i nie ma żadnych personalnych uprzedzeń jak niektórzy poprzednicy. Trener i drużyna potrzebuje czasu.

Czego oszołom jeden z drugim nie rozumie ? odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.mm.pl Wiadomo, że to dopiero pierwsze minuty, nie ma co oceniać, ale przez pryzmat dzisiejszego meczu…mega drewno odpowiedz

e(L)zone - 5 godzin temu, *.interkam.pl @(L): za 500 tys e,nie ma co liczyć na cuda i jakość. To będzie farsa,a nie napastnik. odpowiedz

Or(L)ando Sa - 5 godzin temu, *.mm.pl @(L): wiadomo że to jeden Twój wpis, nie ma co oceniać, ale przez pryzmat zawartości merytorycznej Twojego teksty .... mega głupek odpowiedz

kaktus - 6 godzin temu, *.orange.pl W pierwszym meczu był o wiele gorszy od Nasame.

Mam nadzieję, że się wkrótce ogarnie. odpowiedz

Wołomin NR - 6 godzin temu, *.centertel.pl Trzeba dać mu więcej grać odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Wiem ze jest u nas dopiero kilka dni i pewnie zaliczyl tylko kilka treningow.

Ale nie pokazl nic. Zupelnie nic. Taki drugi Rasiak, tylko glowa mniejsza.



Miejmy nadzieje ze to tylko slabe dobrego poczatki i gosciu cos w sobie ma z jakosci pilkarskiej. odpowiedz

Tartak - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Wielki to on jest byle by tylko nie nadal się tak samo jak Grzesiu R na rozpałkę ino odpowiedz

SZKURIN WON - 6 godzin temu, *.play-internet.pl ale on jest wielki 🤨



będzie z niego pożytek ale trzeba trochę czasu odpowiedz

