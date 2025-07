Przerwany mecz Banika

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

NieLegaLnyLegionista - 29.07.2025 / 20:32, *.145.114 Ale ze to ma mieć wpływ na zbliżający się grad Legio bicia.Chyba że nie dopłyną do pontonów ratunkowych,które I tak zaj...ali Cyganie z gksu k...szcze😂😂,w takim wypadku,a moze przypływie😂,spotkanie nie odbędzie się 😁 odpowiedz

Reacher - 28.07.2025 / 18:41, *.vectranet.pl U nas też umoczą odpowiedz

robert szenfeld - 28.07.2025 / 12:48, *.com.pl Wypadałoby się nauczyć jakichś ładnych piosenek o Baniku i tych hanysach co mordę darli przeciwko Legii u knedlojadów . Żeby nie byli bezkarni... i poznali rękę Pana. odpowiedz

Mateusz Sucker - 28.07.2025 / 14:23, *.orange.pl @robert szenfeld: I wywrzemy na nich straszliwą pomstę w zapalczywym gniewie... odpowiedz

Chudy Grubas - 28.07.2025 / 09:45, *.78.183 Redakcjo,

a to nie Lischka strzelił tą bramkę?

Ale w sumie mało istotne.

Widzę że tego dobrego Brazylijczyka nie było nawet na ławce. Już chyba definitywnie odchodzi. odpowiedz

Arek - 28.07.2025 / 14:13, *.tpnet.pl @Chudy Grubas: ma odejść i w Warszawie już nie zagrać. Tak przynajmniej twierdził Hapal. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.