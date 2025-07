Nowa wyjazdowa koszulka Legii

Legia Warszawa zaprezentowała wzór nowej koszulki, w której piłkarze będą występowali w spotkaniach wyjazdowych. Klub pozostał przy dominującym zielonym kolorze, użyty został podobny styl do aktualnej koszulki domowej. Dodatkiem są cienkie błyszczące pionowe paski/prążki. Od dziś koszulki będzie można zakupić w Fan Store przy Łazienkowskiej 3 i na sklep.legia.com . Koszulka dostępna jest w rozmiarach od XS do 3XL i kosztuje 359 zł. Rozmiary dziecięce kosztują 259 zł. Zobaczcie jak wygląda nowa koszulka:

Micha(L) - 23 godziny temu, *.orange.pl z ceną to ...... przesadzają odpowiedz

gazza - 30.07.2025 / 18:29, *.inetia.pl Niby nowa a wygląda jak stara...

Zero nowości i i nwencji... odpowiedz

Fru - 29.07.2025 / 23:03, *.play.pl Koszulka powinna być na więziennej kracie klimat by był bardziej kryminalny😁 odpowiedz

Syn wieloryba - 29.07.2025 / 22:01, *.tvksmp.pl Mioduski otwórz sekcję sumo. Gabarytowo zawodników już masz. W sekcji M i K. odpowiedz

M3 - 29.07.2025 / 21:50, *.jmdi.pl Białe paski, czarny kołnierzyk... czy ktoś to wcześniej oglądał? Zamiast białego na koszulce powinien być tylko czarny. Zielona z czarnym. To poplątanie kołnierzyka jest bezgustowne. odpowiedz

BERTOLD - 29.07.2025 / 19:32, *.247.71 Ja ważę 300 kilo, to kupię 3 koszulki, sobie przeszyję i będzie git. I nie narzekam jak niektórzy tutaj. odpowiedz

Balcer - 29.07.2025 / 18:22, *.orange.pl Jak dla mnie mogą nago grać byleby grali, a nie nowe koszulki niby gre poprawią odpowiedz

Do ludzi z branży concepts t-shirts - 29.07.2025 / 17:55, *.02.net Jak seral o tym samym, nie ma nikogo created Mamy ,czarny, zieelony,biały,czerwony i do tego troche fantazji =nowa hitowa kiszulka, wzornictwo można zaczerpnâć z flag żylety można Prezesiu?! odpowiedz

Markus Merk - 29.07.2025 / 17:21, *.play-internet.pl Nie podoba mi się, słabizna. odpowiedz

wiLanów - 29.07.2025 / 17:15, *.t-mobile.pl Odpustową strasznie. Z poprzedniego sezonu była sztos, piękna zieleń. odpowiedz

Lol - 29.07.2025 / 17:15, *.t-mobile.pl 3XL ma 74 szerokości a niektórzy płaczą że za mała xd to ile wy chcecie szerokości 150? Idźcie pobiegać albo na siłkę schudnąć, a nie tylko piwsko chlejecie i chodujecie bęben piwny odpowiedz

? - 29.07.2025 / 16:31, *.orange.pl Nie ma już zniżek dla karneciarzy w sklepie Legii?? Kiedys chyba były. odpowiedz

kibic - 30.07.2025 / 10:00, *.jmdi.pl @?: musisz wbic karnet w koncie kibica w fanstorze odpowiedz

Sebo(L) - 29.07.2025 / 15:48, *.vectranet.pl koszuleczka już zamówiona 🙂 Świetnym rozwiązaniem jest zakup za pomocą Klarny na 3 raty.Zakup w ten sposób nie drenuje od razu portfela (konta) a właścicielem koszulki stajesz się natychmiast 😃 odpowiedz

TakaPrawda - 29.07.2025 / 18:14, *.waw.pl @Sebo(L):

Tak, tak, wszystko kupujmy na raty... Jak ktoś nie ma 359 zł, aby od razu zapłacić za koszulkę, to na pewno nie powinien jej teraz kupować... odpowiedz

Juby 170KG - 29.07.2025 / 15:08, *.cdn77.com Popieram przedmówców. Nie rozumię dlaczego te koszulki są tylko w rozmiarach i kroju dla chudych. Ja ważę 170 kilo (ale nie jednego szczypiora tutaj bym opendzlował w noge) i nie ma dla mnie koszulki. To jest dyskryminacja. odpowiedz

Leon - 29.07.2025 / 17:34, *.vectranet.pl @Juby 170KG: Gruby to na bramkę odpowiedz

Stara szkoła - 29.07.2025 / 19:06, *.plus.pl @Juby 170KG:



Nasz klub kibica długo czekał na taki nabytek! Zapraszamy do pierwszego rzędu! odpowiedz

tyLko LEGIA - 29.07.2025 / 14:07, *.164.251 rozmiarówka to pod modeli chyba tworzona, szczupaczków wysokich odpowiedz

Mdread - 29.07.2025 / 14:55, *.02.net @tyLko LEGIA: chlopie teraz jest slim fit, a nie worki z przelomu 90/2000 odpowiedz

skreem - 8 godzin temu, *.centertel.pl @tyLko LEGIA: No nie wiem. Ja wziąłem L choć dużo ciuchów muszę brać XL i jest w porządku. W klacie jestem szeroki bo ćwiczyłem pływanie od dzieciaka. Jedynie mega wielki bebzol by się nie zmieścił. odpowiedz

Rafał N. - 29.07.2025 / 12:56, *.t-mobile.pl Jak dla mnie chyba najlepsza wyjazdówka, odkąd pamiętam. Świetna jest i bardzo mi się podoba. odpowiedz

Q-Tas - 30.07.2025 / 06:30, *.media.pl @Rafał N.: ta na stulecie z ukośnym pasem była ciekawsza odpowiedz

grzesiek - 29.07.2025 / 12:35, *.centertel.pl no to czekam dalej aż ktorys prezes zrezygnuje z koleczka i L i powroci do tarczy odpowiedz

Elmo - 29.07.2025 / 12:52, *.245.228 @grzesiek: tez na to czekam niestety juz ponad 5 lat odpowiedz

Marcel - 29.07.2025 / 12:59, *.t-mobile.pl @grzesiek: Jak na razie eLka w kółeczku została zastąpiona herbem na koszulkach treningowych i całkiem nieźle to wygląda. odpowiedz

Ble - 29.07.2025 / 20:05, *.centertel.pl @grzesiek: idiota odpowiedz

Twitter - 29.07.2025 / 11:24, *.202.82 Czy tylko mi pokazuje w koszyku kwotę 350,24 ? odpowiedz

Fifi - 30.07.2025 / 03:18, *.centertel.pl @Twitter: z kumplem przeglądaliśmy stronę, On tak miał ja normalnie. Nie potrafiliśmy to wyjaśnić - żaden z nas nie był z zalogowany odpowiedz

Chudy Grubas - 29.07.2025 / 11:01, *.play-internet.pl Spoko, bez szaleństw.

Natomiast zastanawiam się kiedy sklep/klub uzupełnieni niedobór niektórych produktów. Od dłuższego czasu czekam na rozmiar L bluzy i t-shirtu i ciągle dostaję info że nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Kiepsko to marketingowo wygląda 😐 odpowiedz

Loczek - 29.07.2025 / 13:41, *.autocom.pl @Chudy Grubas: zmień kategorie wagową. odpowiedz

Tobiasz out - 29.07.2025 / 10:51, *.centertel.pl Najlepsza jest ta 3 kolorowa w paski. Reszta lipa . odpowiedz

BRL - 29.07.2025 / 10:07, *.centertel.pl Poprzednia pomimo, że wręcz zbyt prosta była ładniejsza. Niemniej - bardzo udana, jest klasa. Jedyne, co mi się niezbyt podoba to ten szmaragdowy kolor, zdecydowanie najbardziej podchodzi mi butelkowa (hehe) zieleń, ale to już kwestia indywidualnych preferencji. odpowiedz

Johny - 29.07.2025 / 09:34, *.153.224 Koszulka jak koszulka. W porządku. Dobrze że niczego nie odwalili, ale też nie jest w żaden sposób wyjątkowa. odpowiedz

Legia To MY! - 29.07.2025 / 09:29, *.164.251 koszulka bez szału, bardzo podobny wzór do poprzedniej, zrobiona jakby na siłę odpowiedz

Franek - 29.07.2025 / 08:59, *.knc.pl Poprostu ładna koszulka odpowiedz

Krzeszczu - 29.07.2025 / 08:57, *.bredband2.com Ziolek, nie garb sie! 😉😉😉 odpowiedz

e(L)zone - 29.07.2025 / 09:35, *.interkam.pl @Krzeszczu:

Ziółek musi ćwiczyć klatę, szczególnie rozpiętki sztangielkami,na butterfly,oraz z linkami. Drugie moze ważniejsze ćwiczenia, to odwodzenie maksymalnie ramienia do tyłu,tzw rozpinanie klatki.Tak jakby przygotowywał się do rzutu dyskiem.Maksymalne odwodzenie do tyłu, jednej ręki, a potem drugiej.I tak 3 serie po 30 powtórzeń 😉Działaj Ziółek i jedna rada dla Ciebie! Siłownia jest bardzo ważna w piłce nożnej i nie stracisz chłopie szybkości jak błędnie kiedyś na vlogu gadałeś,a raczej popatrz na sprinterów.Mam kolegę co biega na 100-kę i robił przysiady 230 kg na raz przy wadze chyba 90kg.Także mięśnie to podstawa.Pululu jakie byczysko jak sie rozebrał na ostatnim meczu i na szybkość nie narzeka,a wręcz przeciwnie. odpowiedz

Krzeszczu - 29.07.2025 / 12:32, *.bredband2.com @e(L)zone: o Adama Traoré nawet nie wspomne😉👍 odpowiedz

e(L)zone - 29.07.2025 / 12:47, *.interkam.pl @Krzeszczu: ooo tamtem to monstrum w ogóle jak na piłkarza.😁 odpowiedz

WF - 29.07.2025 / 08:43, *.play-internet.pl Różnicy do poprzedniej praktycznie nie ma. odpowiedz

L - 29.07.2025 / 11:31, *.play.pl @WF: no jak nie ma?! Sa paski, jest czarny kołnierzyk. odpowiedz

Kafar - 29.07.2025 / 08:40, *.hosted-by-worldstream.net Trochę szczupła. Czy będzie rozmiar 5XL? Nie każdy jest suchoklatesem. odpowiedz

Wieloryb - 29.07.2025 / 11:00, *.plus.pl @Kafar: a czy damskie są w rozmiarze 7XL? Moja żona ma czym oddychać. odpowiedz

Autor - 29.07.2025 / 11:38, *.centertel.pl @Kafar: nie kazdy też jest ulanym pterodaktylem :) rozmiary są pod zwyczajne sylwetki a nie nienaturalne. odpowiedz

TwojaMac - 29.07.2025 / 12:36, *.jmdi.pl @Kafar: 5XL? :D jprdole, chlopie kup se jakas zielona firanke lub jakis koc.. odpowiedz

Elmo - 29.07.2025 / 12:57, *.245.228 @Autor: niestety masz racje. Koszulki sa projektowane pod wysokich i szczupłych. Jesli juz troche ćwiczysz tonpraktycznie nie da sie jej dopasowac. Jesli w klatce i ramionach bedzie ok to dlugosc po kolana. Jesli długość będzie w miare ok to braki ramiona i klatka opiete jak stroj gimnastyczki 😐 odpowiedz

e(L)zone - 29.07.2025 / 13:19, *.interkam.pl @Elmo: ja mam ten problem z każdą koszulką, nawet garniaka musiałem szyć na miarę(marynarkę),bo standardowy był dobry długościowo,a w barkach i klatce na tyle szczupły, ze nie mogłem guzika zapiąć,a pewnie jakbym się przychylił to by się rozdarła na plecach.🤣Co ciekawe takie szycie na miarę kosztowało mnie 50% drożej.Także nie warto się rozrastać ponad miarę.😁 odpowiedz

Stefan - 29.07.2025 / 08:35, *.play-internet.pl 😂 odpowiedz

