Nowa wyjazdowa koszulka Legii

Legia Warszawa zaprezentowała wzór nowej koszulki, w której piłkarze będą występowali w spotkaniach wyjazdowych. Klub pozostał przy dominującym zielonym kolorze, użyty został podobny styl do aktualnej koszulki domowej. Dodatkiem są cienkie błyszczące pionowe paski/prążki. Od dziś koszulki będzie można zakupić w Fan Store przy Łazienkowskiej 3 i na sklep.legia.com . Koszulka dostępna jest w rozmiarach od XS do 3XL i kosztuje 359 zł. Rozmiary dziecięce kosztują 259 zł. Zobaczcie jak wygląda nowa koszulka:

grzesiek - 21 minut temu, *.centertel.pl no to czekam dalej aż ktorys prezes zrezygnuje z koleczka i L i powroci do tarczy odpowiedz

Elmo - 4 minuty temu, *.245.228 @grzesiek: tez na to czekam niestety juz ponad 5 lat odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.202.82 Czy tylko mi pokazuje w koszyku kwotę 350,24 ? odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Spoko, bez szaleństw.

Natomiast zastanawiam się kiedy sklep/klub uzupełnieni niedobór niektórych produktów. Od dłuższego czasu czekam na rozmiar L bluzy i t-shirtu i ciągle dostaję info że nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Kiepsko to marketingowo wygląda 😐 odpowiedz

Tobiasz out - 2 godziny temu, *.centertel.pl Najlepsza jest ta 3 kolorowa w paski. Reszta lipa . odpowiedz

BRL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Poprzednia pomimo, że wręcz zbyt prosta była ładniejsza. Niemniej - bardzo udana, jest klasa. Jedyne, co mi się niezbyt podoba to ten szmaragdowy kolor, zdecydowanie najbardziej podchodzi mi butelkowa (hehe) zieleń, ale to już kwestia indywidualnych preferencji. odpowiedz

Johny - 3 godziny temu, *.153.224 Koszulka jak koszulka. W porządku. Dobrze że niczego nie odwalili, ale też nie jest w żaden sposób wyjątkowa. odpowiedz

Legia To MY! - 3 godziny temu, *.164.251 koszulka bez szału, bardzo podobny wzór do poprzedniej, zrobiona jakby na siłę odpowiedz

Franek - 3 godziny temu, *.knc.pl Poprostu ładna koszulka odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Ziolek, nie garb sie! 😉😉😉 odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Krzeszczu:

Ziółek musi ćwiczyć klatę, szczególnie rozpiętki sztangielkami,na butterfly,oraz z linkami. Drugie moze ważniejsze ćwiczenia, to odwodzenie maksymalnie ramienia do tyłu,tzw rozpinanie klatki.Tak jakby przygotowywał się do rzutu dyskiem.Maksymalne odwodzenie do tyłu, jednej ręki, a potem drugiej.I tak 3 serie po 30 powtórzeń 😉Działaj Ziółek i jedna rada dla Ciebie! Siłownia jest bardzo ważna w piłce nożnej i nie stracisz chłopie szybkości jak błędnie kiedyś na vlogu gadałeś,a raczej popatrz na sprinterów.Mam kolegę co biega na 100-kę i robił przysiady 230 kg na raz przy wadze chyba 90kg.Także mięśnie to podstawa.Pululu jakie byczysko jak sie rozebrał na ostatnim meczu i na szybkość nie narzeka,a wręcz przeciwnie. odpowiedz

Krzeszczu - 24 minuty temu, *.bredband2.com @e(L)zone: o Adama Traoré nawet nie wspomne😉👍 odpowiedz

e(L)zone - 9 minut temu, *.interkam.pl @Krzeszczu: ooo tamtem to monstrum w ogóle jak na piłkarza.😁 odpowiedz

WF - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Różnicy do poprzedniej praktycznie nie ma. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @WF: no jak nie ma?! Sa paski, jest czarny kołnierzyk. odpowiedz

Kafar - 4 godziny temu, *.hosted-by-worldstream.net Trochę szczupła. Czy będzie rozmiar 5XL? Nie każdy jest suchoklatesem. odpowiedz

Wieloryb - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kafar: a czy damskie są w rozmiarze 7XL? Moja żona ma czym oddychać. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kafar: nie kazdy też jest ulanym pterodaktylem :) rozmiary są pod zwyczajne sylwetki a nie nienaturalne. odpowiedz

TwojaMac - 20 minut temu, *.jmdi.pl @Kafar: 5XL? :D jprdole, chlopie kup se jakas zielona firanke lub jakis koc.. odpowiedz

Stefan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 😂 odpowiedz

