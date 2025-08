3. kolejka Ekstraklasy: Trzecia wygrana Wisły

3. kolejka: Zagłębie Lubin 1-1 Korona Kielce Wisła Płock 2-0 Piast Gliwice Sobota, 02.08. godz. 14:45 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3) godz. 17:30 Widzew Łódź - GKS Katowice (C+ Sport 3 / TVP Sport) godz. 20:15 Lech Poznań - Górnik Zabrze (C+ Sport 3) Niedziela, 03.08. godz. 14:45 Cracovia - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3) godz. 17:30 Radomiak Radom - Raków Częstochowa (C+ Sport 4 / C+) godz. 20:15 Legia Warszawa - Arka Gdynia (C+ Sport 3) Motor Lublin - Jagiellonia Białystok (przełożony) Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Od piątku do niedzieli trwa 3. kolejka Ekstraklasy. Na początek Zagłębie podzieliło się puntakmi z Koroną, a Wisła Płock odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu, tym razem z Piastem. W sobotę Pogoń pojedzie do Niecieczy. Najciekawiej jednak zapowiada się mecz pomiędzy Lechem i Górnikiem. Dzień później czekają nas aż 4 spotkania. Zagrają zespoły występujące w europejskich pucharach, a ponadto Cracovia podejmie Lechię, która w tym sezonie nie zdobyła jeszcze punktów.

Znawca - 8 godzin temu, *.datapacket.com Wisła idzie na mistrza. Legia już z 6 punktami straty w trzeciej kolejce. Słabo to wygląda. odpowiedz

Chudy Grubas - 6 godzin temu, *.78.183 @Znawca:

No dobra, na zachętę dam 3/10 za tego sucharka ;) odpowiedz

e(L)zone - 18 godzin temu, *.interkam.pl Piast póki co totana klapa,jeśli chodzi o wyniki.Zastanawia mnie jedno po tym meczu: czy dobry trener to tylko taki,który umie dobrać odpowiednią strategię gry do posiadanych piłkarzy,czy trener,ktory ma swoje DNA piłkarskie i musi dostać odpowiedni zespół do swojej filozofii gry(jak chociażby Pep).To co proponuje Max Molder kompletnie nie pasuje do charakterystyki graczy jakich posiada Piast.Majac w ataku słabego Barkovskiego czy w srodku drewno Chrapka,a na skrzydle mało inteligentnego skrzydłowego jak Jirka,ktory bazuje na ściganiu się,kontrze,kompletnie nie umie odnaleźć się w ataku pozycyjnym,to ten pomysł trenera nie ma chyba racji bytu.Nie chcę oceniać po tych dwóch spotkaniach,ale już widać zrezygnowanie piłkarzy.Chyba za trudna ta wersja gry dla nich.Taki trener jak Molder musi trafić na podatny grunt.W Gliwicach moze się strasznie sparzyć.Bardzo mi się podoba Dziczek.Widać,ze to inteligentnego zawodnik, spokojny z piłką przy nodze i dobry do takiej gry kombinacyjnej i pozycyjnej.Zdecydowanie wolabym go niż Szymańskiego.Mlodszy i lepszy w wielu aspektach, a przede wszystkim pasowałby do naszego stylu gry. Dla mnie też dużo lepszy i inteligentniejszy w grze od pompowanego Repki. odpowiedz

e(L)zone - 22 godziny temu, *.interkam.pl Piast ,Cracovia i Widzew jak dla mnie obowiązkowo do oglądania w tym sezonie z tych ligowych rywali z racji ciekawych trenerów.Najbardziej interesuje mnie ich sposób grania i czy będą robić progres.Nie lubię za to oglądać Rakowa,no i tego dżemu jak Katowice,Lubiny czy Bruk Bety. odpowiedz

L - 17 godzin temu, *.play.pl @e(L)zone: serio? Przeciez Piast gra taki syf, ze oczy wypadają. Poza tym tam nie ma pół pilakrza do ogladania. GKS ma za to ciekawy sklad, kilku pilkarzy odkurzyli, do tego chca grac odwaznie, duzo sie dzieje w ich meczach. Piast to jest wlasnie taki Rakow tylko o 3 klasy gorszy. Bruk Bet sie fajnie oglada, graja fajna pilke za Brosza i maja kilku ciekawych grajkow. Cracovia strasznie chaotyczna i prosta, ja nie lubie ich ogladac. Graja na wybieganiu, za chwile sie zmecza i beda grali to samo nic co ostatnio. Jak chcesz ogladac ciekawe druzyny to na pewno Pogon, Motor. W ich meczach bedzie sie duzo dzialo. Lechia tez gra na hurra do przodu. odpowiedz

Kamień - 13 godzin temu, *.play.pl @e(L)zone: cały czas mnie ciekawi co Ty widzisz w tym Piaście... Widzew OK, Craxa też może trochę. Ale w porządku, są gusta i guściki odpowiedz

e(L)zone - 9 godzin temu, *.interkam.pl @L: Pogoń gra najładniejszy futbol w lidze,najbardziej atrakcyjny.Rzeczywiście świetnie się ich oglada.Motoru za to nie lubię oglądać ze względu na tego trenera i to co proponuje.Ciekawy się też robi Radomiak.pozdro. odpowiedz

antek - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Siemanko ktoś ma linki do naszej ligi bo strumyk tv nie działa odpowiedz

Mateusz Sucker - 22 godziny temu, *.orange.pl @antek: strumyk.net odpowiedz

Lupus - 23 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję , że w niedzielę Legia "łyknie" następnego przeciwnika.💪💪💪 odpowiedz

