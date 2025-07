Pod Lupą LL! - Jean-Pierre Nsame

Poniedziałek, 28 lipca 2025 r. 17:23 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Legia zainaugurowała sezon Ekstraklasy wyjazdowym meczem z Koroną Kielce. Edward Iordanescu wprowadził aż siedem zmian w wyjściowym składzie względem tego, który rozpoczął starcie z Banikiem w ubiegły czwartek. Jednym z zawodników desygnowanych do gry od pierwszej minuty był Jean-Pierre Nsame. Warto podkreślić, że był to jego pierwszy występ w podstawowej jedenastce od 20 września 2024 roku.



Nawet biorąc pod uwagę jego wypożyczenie w rundzie wiosennej, fakt pozostaje faktem – po niemal roku Kameruńczyk dopiero po raz drugi dostał szansę od trenera Legii, by zaprezentować się w pełnym wymiarze czasowym. Sprawdźmy zatem, jaki był rezultat tego eksperymentu przeprowadzonego przez rumuńskiego szkoleniowca.