Iordanescu: Kluczem do zwycięstwa będzie pragmatyzm

- Jutro potrzebujemy silnego ducha zespołu i pełnej świadomości, że tylko gra razem może nas przybliżyć do awansu. Dla mnie awansuje nie pojedynczy zawodnik, a cała drużyna. Moim zdaniem szanse wciąż są 50 na 50. Banik to bardzo dobra drużyna – dobrze zorganizowana, agresywna, z dobrymi wynikami w Europie w przeszłości. Jeśli w pierwszym meczu nie wyglądali najlepiej, to dlatego, że to my kontrolowaliśmy spotkanie, stwarzaliśmy sytuacje i nie pozwoliliśmy im się rozwinąć. Ale to już historia. Teraz musimy być najlepszą wersją siebie. Musimy rywalizować twardo, wyeliminować naiwność i indywidualne błędy, a kluczem do zwycięstwa będzie pragmatyzm. W europejskich pucharach dobrze zorganizowana gra i pragmatyzm robią różnicę. Nie trzeba mieć 10 okazji – czasem wystarczą 2–3 dobre, by zdobyć bramki. - Proszę spojrzeć na wynik Aktobe ze Spartą Praga – bardzo dobrze znam Spartę, to świetny zespół, a mimo to Aktobe prowadziło już 2-0 po 90 minutach. To pokazuje, jak wyrównane są rozgrywki i jak ważne jest skupienie od początku do końca. - W meczu z Koroną zagraliśmy, można powiedzieć, dobry trening defensywny. Nie lubię wracać do przeszłości, ale po straconej bramce zbyt łatwo oddaliśmy inicjatywę i pozwoliliśmy Koronie za bardzo się zbliżyć. Nadal mamy pewne problemy w naszej grze – znamy statystyki – ale możemy to poprawić tylko przez czas i ciężką pracę. Bardzo mocno pracujemy nad stałymi fragmentami gry – zarówno w ataku, jak i w obronie. Mamy w sztabie ludzi odpowiedzialnych tylko za ten element. W nowoczesnym futbolu około jedna trzecia bramek pada właśnie po stałych fragmentach – to może być przewaga albo słabość. - Jeśli chodzi o skład – jutro rano podejmiemy ostateczne decyzje co do wyjściowej jedenastki. Oczywiście będą zmiany. Dlatego mamy system rotacji – by chronić zawodników i utrzymać świeżość oraz energię na boisku. Każdy piłkarz musi być gotowy w każdej chwili – i oni to rozumieją. Nikt nie ma gwarantowanego miejsca w składzie. Niezależnie od tego, kogo wybierzemy, każdy musi dać z siebie wszystko dla tego wielkiego klubu. Finalną decyzję podejmuję ja, ale to efekt wspólnej pracy całego sztabu. - Kiedy ogłaszam skład piłkarzom? Tak jak w Aktobe – zawodnicy dowiadują się dopiero w hotelu przed wyjazdem na stadion. To nasza metoda – chcemy, by każdy był skoncentrowany i czuł odpowiedzialność. Na treningach próbujemy różnych rozwiązań i nikt nie może być pewien swojego miejsca. - Na ten moment nikogo nie wysyłaliśmy na Cypr. Wszyscy są potrzebni tu, na rewanż z Banikiem. Może zrobimy to w przyszłości, ale teraz po prostu nie było na to czasu. Nowoczesne technologie pomagają nam – mamy kamery taktyczne z każdego meczu, pełne dane i analizy. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować się tak samo dobrze, jakbyśmy byli tam na miejscu. Mój przekaz do drużyny jest prosty: skupcie się na swojej pracy. Transfery - Nie było żadnych rozmów na temat Ianisa Hagiego od wielu tygodni. Znam jego agenta, ale nie wiem, jak te doniesienia mają się do obecnej sytuacji. Nie chcę rozmawiać o budżecie, warunkach – to nie mój styl. Ianis to utalentowany zawodnik, ale my mamy inne priorytety. - Na koniec chcę przekazać bardzo mocny sygnał dla piłkarzy i całego klubu – czwartkowy mecz jest dla nas bardzo ważny. Sezon się rozpoczął, ale to niczego nie gwarantuje. Wynik z Ostrawy nie daje nam bezpieczeństwa. Musimy być silni razem i czerpać siłę z naszych kibiców. Cieszę się, że jutro kibice będą z nami, bo zdecydowali się zakończyć protest. To dla nas świetna wiadomość. My – sztab, zawodnicy i kibice – będziemy jedną armią i razem popchniemy Legię do kolejnej rundy. - Jeszcze tylko jedna sprawa – zwracam się do przedstawicieli mediów, nie was tu obecnych, bo z wami współpracuje się dobrze, ale są także inne media: Proszę o dokładne i rzetelne tłumaczenie moich wypowiedzi. Widziałem rzeczy w rumuńskiej prasie, które nie wyszły ode mnie. Ktoś, kto nie ogląda moich konferencji, może pomyśleć, że jestem zmęczony albo sfrustrowany. Dlatego proszę o szacunek i uczciwe przekazywanie moich słów.

Komentarze (37)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Mateusz - 11 godzin temu, *.play.pl To jest poważny trener wreszcie. odpowiedz

VictorioEmpiorio84 - 13 godzin temu, *.188.126 Konkretnie .👍👏⚽️🍻 odpowiedz

RoadrunnerWhiteLegion - 30.07.2025 / 19:22, *.centertel.pl Jakiej straconej bramce nie przypominam sobie 🤔

A z Banikiem wykorzystać atut swojego boiska ten tego ❤️🤍💚

Musimy awansować nie ma innej opcji! odpowiedz

Huwdu - 30.07.2025 / 18:34, *.67.174 Najbardziej ogarniety chlop na lawce trenerskiej w Legii od lat...nie filozofuje, nie zaklamuje rzeczywistosci...prosty jasny przekaz. Powodzenia Trenerze!!!💪💪💪 odpowiedz

Biała si - 30.07.2025 / 17:50, *.vectranet.pl Twardy zawodnik odpowiedz

jednak ważniejsze od pragmatyzmu - 30.07.2025 / 17:02, *.166.125 będą imponderabilia, prokrastynacja i szczególnie eksplikacja odpowiedz

Krzeszczu - 30.07.2025 / 16:57, *.bredband2.com Bardzo mi sie podoba styl EI. Widac ze nie tylko ogarniety gosciu ale i bardzo inteligentny. No i ze "jadal chleb z powaznych piecow".

Jak do tej pory robi tylko pozytywne wrazenie.

Wpadki beda, to nieuniknoione. Thomas Frank pare dni temu na konferencji prasowej zapytany co moze obiecac fanom odpowiedzial: Moge obiecac tylko jedna rzecz. Ze na pewno przegramy conajmniej jeden mecz.

Tak po prostu. Po ludzku.

Tak wlasnie tez odbieram EI. Inteligently, poukladany, twardy ale kulturalny gosciu.

Zycze jak najbardziej powodzenia! odpowiedz

Rumcajs - 30.07.2025 / 19:33, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Te "poważne piece" to CSKA Sofia, Steaua Bukareszt, CFR Cluj i kadra Rumunii. Na razie to zagraliśmy jedną dobrą połowę meczu z Lechem, reszta to męczarnie lub przeciętność. Fajnie, że próbuje z każdego wycisnąć coś pozytywnego. Taki Nsame i Alfarela mieli tu już nie grać, byli do odstrzału, a mogą Legii jeszcze wiele dać przy tym trenerze. Burch też jeszcze może zaskoczyć, a i Gual ma coś do przemyślenia i może zmieni swoje zachowanie i postawę na boisku jak dostanie szansę. Na razie przepychamy mecze ale wyniki się zgadzają więc jest ok. Zobaczymy co będą wykrzykiwać frustraci, emocjonalni nieudacznicy czy złośliwe trole gdy przydarzy się pierwszy kryzys. Pod względem mentalnym, charakteru, zachowania to niebo, a ziemia w porównaniu z portugalskim chamem i ściemniaczem. Iordanescu mówi prawdę, gdy coś było źle to nie koloryzuje. Musimy też brać pod uwagę jakim "materiałem" dysponuje, nie wszyscy to poziom Legii, takiej Legii jaką byśmy chcieli czyli ładnie i ofensywnie grającej, wygrywającej w lidze prawie wszystko, dominującej. On z w sumie tych przeciętnych kopaczy stara się wycisnąć maksimum. Zobacz jakim składem wyszliśmy na Koronę, a mimo to wygraliśmy. Ponad połowa składu to zawodnicy których chcieliśmy odpalić. Uczciwie traktuje zawodników, nie ma równych i równiejszych, nikt nie gra za nazwisko czy CV i to mi się podoba. Zobaczymy co będzie dalej i jak będzie sobie radził gdy wpadniemy w dołek. Pozdrawiam byłego sportowca. odpowiedz

Krzeszczu - 30.07.2025 / 20:23, *.bredband2.com @Rumcajs: dziekuje szczerze i serdecznie za Twoje pozdrowienia.

Wiesz, w sumie mowisz dokladnie to samo co ja mialem na mysli tylko szerzej i ladniej to rozwinales.

I nie chcac sie rozpisywac bo czasem tak mi to wyjdzie, twoj przyklad afareli czy nsame (w tego drugiego ba zupelnke nie wierzylem) udowadnia ze facet zna ske na warsztacie. Bo bak sam wspomniales on z kazdego wyciaga maxa. Pilkarskke drewniaki nagle pokazuja ze maja jakies umiejetnosci a druzyna gra jak druzyna a nie sklepek chaotycznych indywidualnosci.

I musisz przyznac ze nasza gra juz teraz wyglada o niebo lepiej niz caly ten xtb chaos serwowany nam przez gnoma. Szczerze ufam ze bedzie jeszcze lepiej bo osobiscie w naszym Edku widze naprawde dobrego trenera.

Nie bylem tak pelen optymizmu od czasow Staska Cz. ufam, i mam nadzieje ze bedzie jeszcze lepiej. Kryzys przyjdzie, to jest tak pewne jak podatki. Ale ckekawym bedzie jak gleboki, bak dlugo/krotko bedzie trwal i jak szybko Eduardo sobie z nim poradzi.

Sezon bedzie na pewno bardzo fajny, jestem przekonany.



Pozdro odpowiedz

e(L)zone - 23 godziny temu, *.interkam.pl @Krzeszczu: kryzysy w ciągu długiego i wyczerpującego sezonu są zawsze.Ja powiem inaczej.Nie będę miał żadnych pretensji do trenera,kiedy to nastąpi.Narazie graliśmy z przeciętnymi zespołami z dobrym skutkiem,jeśli chodzi o wyniki,a jak powiedział Rumcajs, zagraliśmy tylko jedną dobrą(nawet bardzo dobrą )połowę z lokomotivem.Ja twierdzę, że mamy słabą jakość i ten kryzys przyjedzie szybko.Nawet ten mecz z Banikiem za bardzo mnie nie przekonał,gdyby nie minimalny spalony Frydrycha,to mogło być nawet w plecy w tamtym spotkaniu.Trener bardzo dobrze zarządza tym co ma,nawet eksperymentuje jak z Burchem na 6-tce, bo nie ma ( o zgrozo)alternatywy,ale przyjda mocniejsi rywale w lidze czy pucharach i zacznie się jazda po trenerze przy gorszych wynikach,które niechybnie nastąpią.Trener jednak pokazuje obecnie racjonalnie podejście, dużą wiedzę, fachowość,więc moim zdaniem niewiele będzie można mu zarzucać.Buduje też styl zespołu, więc widać jego rękę i efekt pracy.Wyciaga z piłkarzy maxa, odzyskał Alfarelę i można powiedzieć Nsame.Moim zadaniem góra nie dała mu jednak odpowiednich narzędzi.Nie kupili żadnych wiodących zawodników,którzy z miejsca robiliby różnice,i znacząco podnieśli poziom.Dla mnie Reca,czy Stojanović to uzupełnienia na alibi.Rajović też chyba nie będzie rzucał na kolana.Ja nie mam klapek na oczach i widzę jaki ten zespół ma potencjał, Na pewno nie na walkę o mistrza(co najwyższej o top 3).Brak lepszej 6-tki od Augustyniaka,10-tki jak Josue,i mocnego skrzydłowego jak chociażby Akere.Bramkarze też duża loteria.Dla mnie Edi jest dobrym ekspertem,ale jego drugie oblicze poznamy po porażkach.Narazie nie przeceniam tych wyników,bo gramy średnio,z dużą dawką szczęścia.Oby jak najdłużej zwycięsko. odpowiedz

Rumcajs - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @e(L)zone: To wręcz niebywałe, że przy takim sezonie gdzie wicemistrzostwo daje eliminacje do LM, a do pucharów awansuje 5 drużyn nie jesteśmy w stanie zapewnić nowemu trenerowi odpowiednich wzmocnień, piłkarzy na dobrym poziomie. Pieniądze na transfery jak się okazało są, mniejsza o to czy to następna pożyczka właścicielska ale środki na nowych graczy się znalazły, a odnoszę wrażenie, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Też mnie żaden transfer nie przekonuje ale oczywiście na oceny i analizy zdecydowanie za wcześnie. 3 mln za Rajovica to marnotrawstwo, można było za taką kasę kupić 3 naprawdę obiecujących i młodych piłkarzy, trzeba się tylko rozejrzeć po średnich ligach jak szwedzka, norweska, czeska, bułgarska, rumuńska czy może któraś z byłej Jugosławii. Legia jest na tyle znaną marką w Europie środkowowschodniej, że na pewno jakiś talent by się skusił, pewnie traktując Legię jako trampolinę do dalszej kariery ale na pewien czas dałby jakość i można by za niego w przyszłości zgarnąć niezłą kasę. Nie wierzę w tego Rajovica choć jak wystrzeli z formą to chętnie odszczekam. W Prijovica też kiedyś nie wierzyłem i byłem miło zaskoczony. Wierzę za to w mądrość Iordanescu, podoba mi się chłodne podejście jak po zwycięstwie z Lechem i krytyczne wypowiedzi po przeciętnych meczach. Szkoda, że mu Żewłakow nie dostarcza ciekawszych piłkarzy. Pozdro odpowiedz

Krzeszczu - 14 godzin temu, *.tele2.se @e(L)zone: piszesz madrze i bardzo trafnie. Moze troszeczke ponosi mnie z tym Mistrzem. Ale jestem tak wyposzczony i tak spragniony sukcesu Legii ze byc moze widze to wszystko troszeczke na rozowo. Mea Culpa ale serio jestem pelen optymizmu. Byc moze po raz kolejny strasznie sie zawiode…

Natomiast poprawy w naszej grze, mimo (i tu sie zgadzam) nadal dosc slabego, albo raczej nie wzmocnionego skladu, sa kolosalne. Nie twierdze ze gramy jak bayer neverlosen ale to co bylo za faji a to co gramy dzis to lata swietlne.

Pozdro odpowiedz

Krzeszczu - 13 godzin temu, *.tele2.se @Rumcajs: tez podzielam twoje zdanie i poniekad obawy, madrze piszesz. Totalnie zapomnialem o tym drugim miejscu dajacym eliminacje do LM. Co samo w sobie powinno byc kolejna motywacja do madrego wzmocnienia bo to wlasnie tam, w LM jest gigantyczna kasa.

Co do kasy wydanej na. Eowulfa tez mal obawy ze to w kibel. Ale dabmy mu kilka meczow do rozegrania. I tez jestem zdania ze mozna to bylo wydac madrzej na 2-3 zdolniakow.

Paradoksalnie wieze tot an ze to dzieki temu calemu strajkowi ten nie za bardzo przemyslany transfer zostal przeprowadzony. Oby ten gosciu okazal ske co najmniej nowym Prijovicem. Bo jesli nie, jesli bedzie to totalna wtopa, to cala odpowiedzialnosc poniesie zyleta. Podobnie zreszta bylo nie dawno z transferem szkurina. Transfer tez wymuszony przez trybuny. Aczkolwiek mam nadzieje ze pod wodza Iordanesku nasza Pyza sie rozwinie i powaznie odpali. Dla dobra wszystkich. Trzymam kciuki ale pewne obawy sa…



Pozdro odpowiedz

e(L)zone - 12 godzin temu, *.interkam.pl @Krzeszczu: Rumcajs:

zobaczcie.Pisalem o Akere, kosztował 800 tys e,grosiki w zasadzie,a robi piękną robotę w Łodzi.Pisalem o Soumahu z Ziry,poszedł do Malmoe za drobne 1.3 mln e.Któryś z nich byłby kotem u nas na skrzydle.Naprawde można młodych kotów wyjąć,za 3 mln e to trzech da radę.Teraz piszę o tym Owusu Douglasie na skrzydło,czy Mahmudu Bajo,lub Gidi na 6-tke.Dobrze że ten Szymański się wysypał.Tak naprawdę to nie wydali złotówki na transfery,bo Rajović z kasy za Oyedele przyszedł.I za te 3 banki do ataku można było kota wyjąć.Taki Stojilković kosztował 0,5 mln e,a wolałbym tego konia,bo pressuje jak wariat i całą ofensywę robi.A Mileta z tymi umiejętnościami totalnie przepłacony gość.Pozdro chłopaki. 🤝 odpowiedz

e(L)zone - 12 godzin temu, *.interkam.pl @Rumcajs: Sam Iordanescu tego nie uciągnie,ja też w niego wierzę,ale jednocześnie tak, jak notorycznie piszę,widzę słabość tej kadry.Mówimy ok,trener ogarnął nam Alfarelę,Nsame,ale nie ma róży bez kolców,bo np. Mori przy nim zgasł i nie wiadomo czy będzie na tym poziomie jak za Feio.Vinagre też póki co lepiej funkcjonował u Feio,gdzie podporządkował mu grę ofensywną.Bilans i tak wyjdzie w okolicach zero.Jeden odpali to drugi przygaśnie.Oddali Luqinhasa,co jednak bramek nastrzelał,mieli kupić następcę i co? Przysposobili tam Alfarelę.Widać słabość prawego skrzydła i co? Ano nic.Hagi? Z wszech miar nieopłacalny transfer,jeżeliby doszedł do skutku.Obiecuję , że już nie będę tego pisał bo mam odruchy wymiotne,ale dla mnie nie zrobiliśmy w tym okienku żadnego kroku naprzód,oprócz zmiany stylu gry,i poprawy organizacji w defensywie,ale lepsi przeciwnicy to zweryfikują.Slaba jakość pozostała niezmienna.Na ligę to zdecydowanie za mało.

Wczoraj obejrzałem trochę wywodów na temat Chodyny w KS,i Lewczuk doszedł do wniosku,żeby Chodynę cofnąć do obrony,Sławiński i Podoliński przyznali mu rację,a ja o tym już dawno tu pisałem.Tak naprawdę niepotrzebnie brali Stojanovicia,tylko mogli dać Chodynę do rywalizacji z Wszołkiem.Chodyna nie umie odnaleźć się w małej grze,i nie umie wykańczać akcji,a z obrony miałby miejsce do podłączania się,czy wyrzutek,bo biegowo jest dobry.Zamiast Stojanovicia powinien być wzięty dobry skrzydłowy, z dryblingiem,gazichem na pierwszych metrach i dograniem. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 7 godzin temu, *.orange.pl @e(L)zone: Panowie

Gołym okiem widać, że Iordanescu to fachowiec. Szyje tym materiałem jaki zastał i dostał. Myślę, że jego rękę już widać, co ważne ewidentnie chłopaki mu ufają, bo widzą, że każdy dostanie szansę (Jędza!)

My nie mieliśmy składu na 5 miejsce w lidze o czym świadczą wygrane z Betisem i Chelsea.

Wygraliśmy z Lechem w Poznaniu, a to nie jest byle co pamiętając ostatnie bęcki jakie tam zebraliśmy. Aktobe wygrało ze Spartą, z nami 2 razy w łeb.

To ważne na tym etapie.

Także jest optymizm

Oby Miodek trzymał nerwy na wodzy odpowiedz

e(L)zone - 5 godzin temu, *.interkam.pl @Pab(L)o Loża:

Kolego nie pisz już o tej Chelsea, ja sie trzymam dysproporcji z pierwszego meczu i realnej różnicy klas,Betis też myślami był przed derbami i zagrał kombinowanym skladem. Edi jest fachowcem i zgodzę się z Tobą.Co do skladu na pierwszą 5-kę, to w tamtym sezonie realnie mogliśmy powalczyć o podium,nic wiecej(gra w pucharach, Lech,Raków nie grali).Obecnie czołówka się wzmocniła dosyć mocno i doszły dwa-trzy mocne zespoły jak Widzew,Craxa,które zgłaszają akces do czołówki.Biorąc pod uwagę to,że my się praktycznie nie wzmocniliśmy,(straciliśmy za to Luqiego), a trener podniesie poziom gry o te 15 może 20% bo wiecej z tego zespołu nie wyciśnie,to pierwsza trójka może być realna,ale nie musi, ja bym wskazywał gdzieś 3-4 miejsce,tymbardziej jeśli załapiemy się do fazy ligowej pucharów,gdzie grania będzie od groma.Liga zrobiła się mega konkurencyjna i oprócz nas jet jeszcze:Lech,Raków, Pogon,Widzew,Craxa,może Gornik,a moze inny czarny koń rozgrywek.Realnie trzeba oceniać szanse, a nie przez pryzmat optymizmu.pozdro. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.07.2025 / 16:32, *.orange.pl Mówiłem, że rewelacje z rumuńskiej prasy są podkoloryzowane. odpowiedz

podGniazdowy - 30.07.2025 / 16:22, *.161.188 Gdzie będzie gniazdo zamontowane na Deynie ? odpowiedz

Różyk - 30.07.2025 / 16:39, *.kompex.pl @podGniazdowy: na dachu krytej będzie odpowiedz

Alina Wielkodupceva - 30.07.2025 / 16:40, *.play-internet.pl @podGniazdowy: na Twojej głowie jest idealne gniazdo :) odpowiedz

Kumaty66 - 30.07.2025 / 16:44, *.133.233 @podGniazdowy: Gniazdo będzie na VIPach. Zaraz koło Miodulskiego. odpowiedz

Asystent Gniazdowego - 30.07.2025 / 16:59, *.161.180 @podGniazdowy: gniazdo będzie wirtualne. I wszyscy bez koszulek!💪 odpowiedz

Detektyw Rutkowski - 30.07.2025 / 18:12, *.play.pl @Alina Wielkodupceva: u mię na głowie odpowiedz

Kamil - 30.07.2025 / 16:07, *.orange.pl Pilne pytanie, czy skoro doping jutro z Trybuny Deyny to będzie można gonić Januszy z czerwonych sektorów z ich miejsc? Ja tam zawsze na Żylecie na srodeczku💪 Pozdro! odpowiedz

Arecki - 30.07.2025 / 16:35, *.153.100 @Kamil: nie siadamy według biletów! I nieustanny doping 90 minut! Na Baniku Deyna Żyletą! MOCNO LEGIA! odpowiedz

pfff - 30.07.2025 / 16:37, *.kompex.pl @Kamil: na środeczku siedzisz i się pytasz na forum? odpowiedz

Znawca - 30.07.2025 / 16:49, *.126.61 @Kamil: można odpowiedz

Janusz - 30.07.2025 / 18:04, *.centertel.pl @Kamil: gonić to się możesz z kolegami w przedszkolu 😂 odpowiedz

Syn Trenera - 30.07.2025 / 16:05, *.plus.pl Szkoda Ianisa Hagiego😢 odpowiedz

grzesiek - 30.07.2025 / 16:04, *.centertel.pl a co to ten pragmatyzm? :) do tej pory odnośnie naszej drużyny to słyszałem tylko o paralityzmie. odpowiedz

Okęciak - 30.07.2025 / 15:33, *.virtuaoperator.pl Wodzu prowadź! odpowiedz

Wielkie Księstwo Litewskie - 30.07.2025 / 15:03, *.play-internet.pl o takiego trenera walczyłem pod Grunwaldem 😍 odpowiedz

Miodulski musi odejść - 30.07.2025 / 15:01, *.247.60 Trenerze, bez zmian w taktyce!

odpowiedz

Egon - 30.07.2025 / 19:09, *.waw.pl @Miodulski musi odejść:



Nie zaśmiecaj forum, oszołomie.

Jak nie masz co robić, to idź do piaskownicy babki stawiać. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.07.2025 / 20:26, *.orange.pl @Miodulski musi odejść: Nie wiem czy to dobry pomysł, żebyśmy kolejny mecz z rzędu grali tym samym ustawieniem. Zajedziesz chłopaków! odpowiedz

Chudy Grubas - 13 godzin temu, *.78.183 @Mateusz z Gór:

Szczególnie miodulskiego 😉 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.