Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 2 sierpnia 2025 r. 17:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 pokonała w ostatnim sparingu przedsezonowym 8-0 Widzew Łódź. Legia U17 pokonała w meczu towarzyskim 5-0 FASE Szczecin, z kolei w pojedynku drużyn U15 FASE wygrało 2-1. Legia U16 wygrała 5-0 z AKS SMS Łódź. Legia U14 doskonale spisuje się w turnieju Škriniar Cup na Słowacji, gdzie odniosła jak dotąd komplet zwycięstw. Więcej informacji wkrótce.



Sparing U19(2007/8 i mł.): Legia 8-0(6-0) Widzew Łódź

Gole:

1-0 10 min. Stanisław Kubiak

2-0 16 min. Maciej Ruszkiewicz

3-0 23 min. Maciej Ruszkiewicz

4-0 30 min. Filip Przybyłko

5-0 33 min. Jakub Gliwa

6-0 35 min. Jan Kniat

7-0 73 min. Jan Kniat

8-0 88 min. Fabian Mazur



Sparing U17(2009 i mł.): Legia 5-0(1-0)FASE Szczecin 09/10

Gole:

1-0 4 min. gr. testowany II (as. Igor Brzeziński)

2-0 47 min. Igor Owczarczyk (as. Tymoteusz Leśniak)

3-0 60 min. Tymoteusz Leśniak (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

4-0 70 min. Wiktor Zugaj (as. Franciszek Stępniewski)

5-0 75 min. Dawid Mastalski (as. Tymoteusz Leśniak)



Legia: Franciszek Golański [10] (46' Nikodem Gimiński) - Igor Owczarczyk (46' Jan Rodak), Marek Suchodół [10], Oskar Krakowiak, Adrian Siekaniec [10](46' Jarosław Kuc [10]) - Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski [10], gracz testowany I - Igor Brzeziński [10](25' Jakub Juszczak, 46' Tymoteusz Leśniak [10]), gracz testowany II (46' Dawid Mastalski), Edo von Brandt-Etchemendigaray (46' Wiktor Zugaj)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył, trener bramkarzy: Arkadiusz Białostocki



Sparing: Legia U16 5-0(4-0) AKS SMS Łódź '10

Gole:

1-0 7 min. Filip Kwiecień b.a.

2-0 12 min. Antoni Błoński b.a.

3-0 34 min. Filip Kwiecień (as. Xavier Dąbkowski)

4-0 41 min. gr. testowany (as. Xavier Dąbkowski)

5-0 86 min. Bartosz Przybyłko (as. Olivier Pruszyński)



Strzały: Legia 16(9) - AKS 6 (1)



Legia: Stanisław Kwiatkowski (46' Błażej Ślazyk) - Aleks Szybalski [11](60' Artur Szmyt), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki (76' Xavier Dąbkowski) - gracz testowany (46' Olivier Pruszyński), Filip Reszka [11](46' Dawid Rodak), Xavier Dąbkowski (46' Aleksander Badowski), Aleks Rzepkowski (60' Jan Szybicki) - Antoni Błoński (46' Bartosz Przybyłko), Adrian Pućka (46' Mateusz Pawłowski), Filip Kwiecień (76' Antoni Błoński)

Kadra trenerska w sezonie 2025/6 - Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, trener analityk: Łukasz Turzyniecki, trener motoryki: Antoni Omondi, trener bramkarzy: Paweł Szajewski, fizjoterapeuta: Anna Kowalczyk



Sparing U15 (2011 i mł.): Legia 1-2(0-0) FASE Szczecin

Gole:

0-1 56 min.

0-2 58 min.

1-2 80 min. Cyprian Lipiński (głową, as. Stanislav Maisiuk z rogu)



Legia: Jan Nowicki (41' Gabriel Magdziak) - gracz testowany (64' Tytus Mendakiewicz), Tytus Mendakiewicz (41' Stanisław Głębowski), Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski (41' Stanislav Maisiuk), Antoni Kośmider (41' Szymon Wlazło), Kajetan Zaliwski (41' Wojciech Kuś) - Szymon Traczykowski [12], Fryderyk Paprocki, gracz testowany.

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Strzały (celne): Legia 4(3) - FASE 8(4)



Turniej Škriniar Cup (rocznik 2012 i mł.):



Legia 4-0 Slavia Praga

Gole:

1-0 Nikodem Staroń

2-0 Nikodem Staroń

3-0 Nikodem Staroń

4-0 Nikodem Staroń



MŠK Žilina 1-2(1-0) Legia

Gole:

1-0 15 min. Eduard Helbich

1-1 43 min. Nikodem Staroń

1-2 48 min. Bartłomiej Cząstka



Legia 2-1 Banik Ostrawa

Gole:

0-1

1-1 Nikodem Staroń

2-1 50 min. Mateusz Krzyczmonik



Legia U14 doskonale spisuje się w turnieju Škriniar Cup na Słowacji, gdzie odniosła jak dotąd komplet zwycięstw. Od piątku 5 drużyn gra ze sobą w systemie każdy z każdym,2x25 minut.

W niedzielę o 10:20 mecz z Lechem Poznań, który zgromadził dotąd 4 punkty w 3 meczach i jest drugi.