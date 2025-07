Karnety na Legię wyprzedane

Od nowego sezonu została wprowadzona "subskrypcja roczna", która podobnie jak karnet daje stałe miejsce na stadionie, jednak każdorazowo trzeba potwierdzać obecność na meczu z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Pierwotnie niższe ceny subskrypcji miały obowiązywać tylko do 1 lipca, ale klub szybko przedłużył ten czas aż do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. OFERTA LEGII NA SEZON 2025/2026 Subskrypcja roczna – stałe miejsce Dzięki subskrypcji rocznej kibic uzyskuje stałe miejsce na stadionie przez rok licząc od dnia zakupu bez konieczności kupowania biletów na każdy mecz osobno. Subskrypcja może obejmować zarówno końcówkę jednego, jak i początek kolejnego sezonu. Po roku subskrypcja, wraz z miejscem na stadionie, odnawia się automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Potwierdzenie obecności – to ważne! Aby miejsce było aktywne na danym meczu, kibic musi potwierdzić swoją obecność najpóźniej 48 godzin przed pierwszym gwizdkiem. Potwierdzenia dokonuje się jednym kliknięciem – w aplikacji Bilety Legia lub w systemie biletowym. Jeśli obecność nie zostanie potwierdzona w wymaganym czasie, miejsce zostanie zwolnione do otwartej sprzedaży. Potwierdzanie obecności będzie możliwe od momentu rozpoczęcia sprzedaży biletów na dany mecz. Klub będzie przypominał o potwierdzeniu miejsca: - Powiadomienie, gdy ruszy sprzedaż biletów i będzie możliwe potwierdzenie miejsca - Przypomnienie na 72 godziny przed meczem, jeśli do tego momentu nie potwierdzisz obecności Subskrypcja miesięczna To elastyczna forma uczestnictwa w meczach Legii – działająca na zasadach zbliżonych do popularnych serwisów streamingowych. Subskrypcja wiąże się z miesięczną opłatą, pobieraną automatycznie, co znacznie zmniejsza odczuwalny koszt. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba w jednym momencie inwestować całej kwoty, jak przy zakupie karnetu lub subskrypcji rocznej. Minimalny czas takiej subskrypcji to 6 miesięcy . Jak wygląda odbiór biletów? Na każdy mecz przysługuje minimum 48-godzinna gwarancja miejsca w ramach zamkniętej sprzedaży. W tym czasie posiadacz subskrypcji miesięcznej ma pierwszeństwo w wyborze miejsca na dany mecz. Jeśli nie odbierze biletu w tym okresie, nadal będzie mieć możliwość pobrania darmowego biletu po rozpoczęciu regularnej sprzedaży, jednak odbiór będzie uzależniony od dostępnych miejsc na stadionie w danym momencie. Bilety W sezonie 2025/2026 Legia wprowadzi niewielką zmianę (czytaj: podwyżkę) w cenniku biletów jednorazowych. Ceny biletów będą ustalane indywidualnie przed każdym meczem. "Pozwoli to elastycznie reagować na specyfikę danego spotkania – zarówno jeśli chodzi o atrakcyjność rywala, jak i planowane atrakcje towarzyszące wydarzeniu" - informuje klub. Na pierwszy mecz ligowy z Arką Gdynia, które odbędzie się 3 sierpnia, ceny biletów na Żyletę zostały ustalone na 60 zł. W ubiegłym sezonie na mecz z podobnym rywalem i w podobnym terminie cena wynosiła 43 zł.

Er. - 30.07.2025 / 12:31, *.mgk.pl Kolejny sukces NS. Presja ma sens. odpowiedz

60 euro dość dużo jak na Europę Wschodnia - 29.07.2025 / 16:07, *.centertel.pl nigdy nie kupię karnetu odpowiedz

kibic - 29.07.2025 / 16:54, *.78.59 350 to jest dużo za karnet ?

haha to ile ty zarabiasz odpowiedz

kibic - 29.07.2025 / 10:01, *.78.59 wszystkie płaczki którzy piszą ze teraz prezes kogoś sprzeda to pewnie osoby które się nie załapały na karnety haha nie pozdrawiam odpowiedz

Johny - 29.07.2025 / 09:31, *.153.224 Ech ta młodzież w gorącej wodzie kąpana.



Protest wprowadzany na szybko i równie szybko "zawieszany". Karnety szły tak dobrze że się przestraszyli, że zabraknie i zawiesili protest w trybie pilnym już przed meczem z Koroną.



A co gdybyśmy ten mecz przegrali? Głupio by wyszło prawda? No ale takie prawo młodości - nie musi przewidywać konsekwencji swoich słów i czynów. odpowiedz

Robin(L) - 29.07.2025 / 09:31, *.t-mobile.pl Tyle było ze strajku 🤣

A jak przeczytałem że nie obecność na jednym meczu( gdzie i tak żyleta zamknięta) i brak dopingu tak wplynol na decyzję klubu że odrazu dokonał transferów i to jest sukces kumatych przepraszam grup kibicowskich których się chwalą w oświadczeniu to ręce opadają.Chodzę na mecze od 89 roku pewnie więcej lat niż niektórzy co zaraz będą Mi

ubliżać od różnych żyją. Wiele się działo na trybunach różnie bywało a nie było podziału takiego jaki jest teraz niestety. Kumaci jak mają interes w czymś jest ok reszta się nie liczy wtedy





P. S

Klub chcąc coś osiągnąć w tej ciężkiej lidze musiał dokonać transferow tak czy tak

widząc co się dzieje z drużyną. odpowiedz

Wawa - 29.07.2025 / 11:41, *.play.pl @Robin(L): Dorze piszesz szacunek odpowiedz

Łukasz - 29.07.2025 / 14:39, *.citystrada.pl @Robin(L): Dobrze pisze, polać mu. Szacunek od starej gwardii. odpowiedz

WoLa - 29.07.2025 / 09:23, *.centertel.pl Czyli bojkot był tylko na jednym meczu na którym żyleta była i tak zamknięta, ten bojkot to chyba mioduski wymyślił... no ręce opadają. odpowiedz

Warszawiak - 29.07.2025 / 09:20, *.vectranet.pl Mioduski jesteś mistrz. Naprawdę rozegrałeś to po mistrzowsku. A protest???? Tyle oświadczeń tyle zapowiedzi i protest trwał 1 mecz 🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Darek - 28.07.2025 / 23:44, *.tpnet.pl Karnety sprzedane więc można zacząć wyprzedaż drużyny. Teraz Mioduski nie przestraszy się więcej jedno meczowego protestu.

Przy następnym proteście pewnie pęknie ze śmiechu. To właśnie wtedy będzie jego koniec. odpowiedz

Haha - 28.07.2025 / 20:41, *.play.pl Protest😂😂😂 odpowiedz

LechuBrd - 28.07.2025 / 20:37, *.t-mobile.pl I teraz dumnie napiszą, że protest pomógł ;) magicznie protest pomógł w lepszej grze Nsame i aAlfareli, za to źle wpłynął na Morishite, Chodyne, Guala, Augustyniaka i resztę. No i wrzuta typu Legia sprzedała wszystkie karnety bo zakończył się strajk (będzie jakiś 1000 szt). Jak dobrze mieć swój rozum ;) pozdro dla kumatych. Darek już jest dobry?? Do następnych negocjacji 🤣 ciekawe czy komentarz znów nie przejdzie bo 3 wcześniejsze się nie ukazały. Taka mamy cenzurę na naszej stronie. Quo Vadis Legio ?? odpowiedz

Janusz - 28.07.2025 / 21:56, *.151.116 @LechuBrd: i niedobry Darek pozwala skakać po dachach 😁 odpowiedz

Mazurek - 28.07.2025 / 22:06, *.orange.pl @Janusz: I niedobry Darek przekazuje całą pulę na mecze wyjazdowe i nie wstyd brać 🤨 odpowiedz

tommy - 28.07.2025 / 22:36, *.toneticgroup.pl @LechuBrd: a Loczek zadowolony bo ograł kumatych jak Donald usmiechnietych. Nie trzeba byc geniuszem, żeby zauwazyc że po tym sezonie beda 2 zespoly startowaly do LM, więc warto teraz inwestować. Widac to po wiekszosci klubow z czuba ubieglorocznej tabeli. No, ale kumaci wiedza swoje i to ich protest zmusil Loczka do inwestycji 🤣 odpowiedz

Mdread - 29.07.2025 / 07:48, *.02.net @tommy: jakie 2 w kwalifikacjach do ucl, 5 w pucharach ale do ucl tylko mistrz odpowiedz

Autor - 29.07.2025 / 08:12, *.161.13 @Mdread: mistrz i wicemistrz do LM odpowiedz

Ju(L)ius - 29.07.2025 / 09:05, *.t-mobile.pl @Mdread: ignorant...... Ty się interesujesz piłka nożna...???!! odpowiedz

MJ - 28.07.2025 / 20:26, *.t-mobile.pl Największe w Polsce miasto z 2mln mieszkańców chyba powinno mieć większy stadion niż ten? Na hitowe mecze to zapotrzebowanie jest 2x większe niż pojemność. Gdyby stadion był większy to i ceny biletów byłyby niższe, prawie te same koszty a suma pln większa. Czy w ogóle się mówi o rozbudowie stadionu? Czemu największy klub w Polsce ma średniej wielkości stadion? odpowiedz

Phoenix(L)k - 29.07.2025 / 00:02, *.play.pl @MJ: spytaj osoby odpowiedzialne za Oś Stanisławowską... odpowiedz

Misiek 75 - 28.07.2025 / 18:41, *.play-internet.pl Z cenami biletów na poszczególne pojedyncze mecze to jest przesada ,żeby bilety były droższe jak w zeszłym sezonie ,my nie jesteśmy mistrzem Polski żeby ustalać tak drogie bilety ,sorki ale 80 zł na rodzinny sektor a nawet te 60 dych na żyletę to lekka przesada . odpowiedz

Suchy - 28.07.2025 / 19:48, *.co.uk @Misiek 75: 60 dych to strasznie drogo odpowiedz

Abc - 29.07.2025 / 06:25, *.play-internet.pl @Misiek 75: to kup karnet na cały sezon i wyjdzie Ci bilet za 23zl. A jeśli chodzisz raz na 3 miesiące na lepsze mecze to chyba 60zl Cię jakoś mocno nie zaboli :) odpowiedz

Protest musi trwać do odejścia szkodnika Miodulskiego! - 28.07.2025 / 17:37, *.datapacket.com I teraz Miodulski sprzedaje Kupuadiego, Ziółkowskiego i Kapustkę. I karneciarze z subskrypciarzami zostają z ręką w nocniku. Pełnym. odpowiedz

Egon - 28.07.2025 / 17:56, *.waw.pl @Protest musi trwać do odejścia szkodnika Miodulskiego!:



Tak, tak, nie denerwuj się.

Wszystko się ułoży. odpowiedz

Kibic - 28.07.2025 / 18:01, *.plus.pl @Protest musi trwać do odejścia szkodnika Miodulskiego!: wszystkich sprzeda z Tobą na czele 😁 odpowiedz

kaktus - 28.07.2025 / 19:24, *.orange.pl @Protest musi trwać do odejścia szkodnika Miodulskiego!:

wracaj lepiej na fora amiki... Tam twoje miejsce... odpowiedz

13 - 29.07.2025 / 16:43, *.161.183 @Protest musi trwać do odejścia szkodnika Miodulskiego!: chce to zobaczyć jak Lokko idzie na wojnę z NS. Jeszcze nikt jej nie wygrał odpowiedz

Alan - 28.07.2025 / 17:28, *.centertel.pl Widzew sprzedała karnetów 2 x wiecej a jak wszyscy wiemy grają trochę o inne cele i mają 2 kluby w mieście gdzie miasto jest podzielone na nie.... odpowiedz

Fear Factory - 28.07.2025 / 19:36, *.t-mobile.pl @Alan: Wiem, że często prowokujesz wcinając często widzew ale tu masz niestety rację. 700 tysięczna Łódź gdzie są 2 konkretne kluby z dobrą bazą kibicowską (Widzew około 65%, ŁKS 35%) i taki klubik szybko zapełnia sektory nawet na słabe mecze, a na derby czy mecze z Wisłą, Legią, Lechem jest zapotrzebowanie na ponad 30 tys. biletów i już planują rozbudowę stadionu do właśnie tej liczby. 2 milionowa Warszawa gdzie rywal derbowy prawie nie istnieje i mamy problem z wypełnieniem stadionu nawet na hitowe mecze, trochę wstyd. Być może sporą rolę odgrywają ceny biletów ale w pełni to nie usprawiedliwia sytuacji. Koszerny klub ma bardzo dużo kibiców poza miastem, w małych miejscowościach, wsiach i to jest fakt podważany przez kibiców ŁKS, Legię czy Lecha ale niestety prawda. Nie wiem skąd się bierze fenomen widzewa ale łapią ludzi z miasteczek i ci "wieśniacy" regularnie jeżdżą na mecze nabijając frekwencję. U nas kibice stali się wybredni, leniwi, rozpieszczeni, część pewnie rozczarowana poziomem piłkarskim, transferami ale to nie powód by odpuszczać mecze z Puszczą, Stalą, czy Piastem. Naprawdę nie wiem czemu oni potrafią się tak zmobilizować i zorganizować ale biorąc pod uwagę populację obu miast to ze wstydem przyznam, że wypadają lepiej. Wielu kibiców tutaj ze względu na honor, megalomanię, nienawiść do widzewa tego otwarcie nie przyzna ale niech chociaż nie zakłamuje rzeczywistości. Podziały wśród naszej społeczności i podejście do spraw typu protest, odpalanie piro, oprawy też nam nie pomaga. odpowiedz

Gcw - 28.07.2025 / 20:02, *.play-internet.pl @Alan: tak, Widzew sprzedała.... Odstaw co bierzesz i nie udzielaj się tu więcej odpowiedz

Lfan - 28.07.2025 / 20:24, *.play.pl @Alan: a wziąłeś pod uwagę, że był protest i wielu odpuściło zakup karnetu? odpowiedz

Łukasz - 28.07.2025 / 21:03, *.orange.pl @Fear Factory: nie zgodzę się odnośnie cen, porównaj ceny karnetów w Szczecinie, Lublinie czy Poznaniu, wcale nie mamy drogo. A kibice na Legię dojeżdżają skąd się da, nie tylko spod Warszawy ale i naprawdę odległych miejscowości. odpowiedz

Gawron - 28.07.2025 / 22:53, *.play.pl @Fear Factory: w samej Łodzi jest 50/50. Ale fakt, Widzew ma mega dużą bazę kibiców w całym województwie. ŁKS tylko w Łodzi. odpowiedz

Adam - 29.07.2025 / 00:24, *.plus.pl Tereny obejmujące wpływy robią swoje. odpowiedz

Autor - 29.07.2025 / 08:18, *.161.13 @Fear Factory: "mamy problem z wypełnieniem stadionu nawet na hitowe mecze"? Naprawdę? Średnia z całego ubiegłego sezonu (25 meczów) to 24.711. To jest ten problem? odpowiedz

Wujek - 28.07.2025 / 17:06, *.play.pl A teraz Miodek powinie wszystkich sprzedać i zaśmiać sie gamoniom którzy kupili karnety w twarz. odpowiedz

Ciocia z Mławy - 28.07.2025 / 16:58, *.akamaitechnologies.com Uff. Dzięki Bogu grupy zawiesiły protest i w trzy dni sprzedało się 7500 karnetów. Rzucili się bo wiadomo że chodzi się tylko dla opraw. odpowiedz

Wujek z Ciechocinka - 28.07.2025 / 17:23, *.tvksmp.pl @Ciocia z Mławy: niektórzy nie udają, że jest dobrze, jak nie jest dobrze. Klub z takim budżetem jak Legia powinien zdobywać MP co roku i co najmniej wychodzić z grupy w europucharach. Wreszcie trener jest z prawdziwego zdarzenia i jak na razie są wyniki. Taki trener lub lepszy plus lepsi piłkarze powinni być już od co najmniej kilku lat. odpowiedz

Piotrek - 28.07.2025 / 18:33, *.22.13 @Wujek z Ciechocinka: zgadzam sie w 100%. To była tylko strata czasu na wynalazki typu Jozak, Sa Pinto, Klafurić, Vuković, Magiera, Feio. Nie umniejszam ich wiedzy, ale doświadczenie mieli znikome. W końcu mamy Trenera z warsztatem i doświadczeniem. odpowiedz

Piotrek - 28.07.2025 / 16:44, *.22.13 Banik sprzedał Ewertona. Do boju Legio ❤️🤍💚 odpowiedz

