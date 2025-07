Karnety na Legię wyprzedane

Poniedziałek, 28 lipca 2025 r. 16:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa sprzedała pełną pulę przewidzianych na ten sezon karnetów - 7500. Mogli je kupować kibice, którzy w ostatnich trzech sezonach przynajmniej raz mieli karnet. W ubiegłym sezonie fani kupili 10 tysięcy karnetów (ta liczba również była ograniczona przez klub), a w trakcie sezonu doszło 3 tysiące miesięcznych subskrypcji.