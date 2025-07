Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 28 lipca 2025 r. 13:48 Raffi, źródło: Legionisci.com

Najstarsze drużyny Akademii rozegrały już w weekend mecze towarzyskie. Zespół U19 zremisował 2-2 z Juventusem w Turynie w ramach przygotowań do UYL. Legia U17 po ciekawym meczu pokonała 1-0 norweski Viking FK Stavanger. Legia U!6 odniosła zwycięstwo 7-2 w wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków.



Juventus Turyn 2-2 Legia U19/UYL

Gole dla Legii: Stanisław Kubiak, Przemysław Mizera



Legia - skład meczowy: Jan Bienduga, Denys Stoliarenko [09] - Karol Kosiorek, Antoni Wasiak-Libiszowski, Dawid Korzeniowski, Franciszek Pollok, Bartosz Korżyński [09], Mateusz Lauryn, Stanisław Kubiak, Eryk Mikanowicz, Filip Przybyłko, Jan Kniat, Jakub Gliwa [09], Szymon Piasta [09], Alex Cetnar, Fabian Mazur, Samuel Kovacik, gr.t., Przemysław Mizera

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor, Julien Tadrowski, trener bramkarzy: Grzegorz Szamotulski



Przygotowując się do eliminacji do młodzieżowej Ligi Mistrzów drużyna Legii oparta głównie na zawodnikach zespołu U19 rozegrała w Turynie sparing w formacie składowym UYL (tj. U19 plus 3 zawodników o rok starszych) z Juventusem. Padł wynik 2-2, a do bramki Juve trafili: Stanisław Kubiak i Przemysław Mizera



Legia U17 1-0 (0-0) Viking FK Stavanger U17 (2009 i mł.)

Gol:

1-0 47 min. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (z rzutu wolnego)



Strzały (celne): Legia 13(8) - Viking 8(4)



Legia: Franciszek Golański [10](53' Stanisław Kwiatkowski [10]) - Igor Owczarczyk (61' Jan Rodak), Marek Suchodół [10], Oskar Krakowiak (61' Jarosław Kuc [10]), Szymon Siekaniec [10](46' Jakub Juszczak) - Hoang Nguyen (53' gracz testowany III), Piotr Bartnicki (53' Marcel Laszczyk [10]), Dawid Mastalski (53' zawodnik testowany II) - Igor Brzeziński [10](61' Wiktor Zugaj), gracz testowany I (53' Franciszek Stępniewski [10]), Edouard von Brandt-Etchemendigaray (61' gracz testowany IV)



Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył, trener bramkarzy: Arkadiusz Białostocki



Sparing U16 (2010 i mł.): Wisła Kraków 10 2-7 (1-2)Legia U16

Gole:

0-1 28 min. Bartosz Przybyłko (as. Tymoteusz Leśniak)

1-1 29 min.

1-2 35 min. Mateusz Pawłowski b.a.

1-3 49 min. Adrian Pućka (as. Aleks Rzepkowski)

1-4 52 min. Filip Kwiecień (as. Dawid Rodak)

2-4 78 min.

2-5 79 min. Filip Kwiecień (as. Adrian Pućka)

2-6 83 min. Antoni Błoński (as. Artur Szmyt)

2-7 86 min. Filip Kwiecień b.a.



Legia: Błażej Ślazyk (46' gracz testowany I) - Aleks Szybalski [11](46' Jan Szybicki) Mikołaj Maćkowiak (70' Igor Lechecki), Igor Lechecki (46' Olivier Pruszyński) - Xavier Dąbkowski (46' Dawid Rodak), Aleksander Badowski (46' Filip Reszka [11]) gracz testowany II (46' Aleks Rzepkowski), Tymoteusz Leśniak (46' Artur Szmyt) - Bartosz Przybyłko (46' Filip Kwiecień), Kacper Kwiatkowski [11](46' Antoni Błoński) - Mateusz Pawłowski (46' Adrian Pućka)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Łukasz Turzyniecki



Sparing U14 (2012 i mł.): Akademia Mistrzów Cracovia '12 1-9 Legia U14

Gole:

0-1 2 min. Bartłomiej Cząstka

0-2 12 min. Bartłomiej Cząstka

0-3 18 min. Natan Turniak

0-4 21 min. Michał Har

1-5 38 min. Klaudiusz Półtorak

1-6 39 min. Aleksander Rybka

1-7 61 min. Krzysztof Opanowski

1-8 64 min. Karol Szczepek

1-9 75 min. Nikodem Staroń