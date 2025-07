Komentarze (15)

Szok - 5 minut temu, *.play.pl A Czesi grają tylko Czechami i wygrywają odpowiedz

legiolegiolegio - 8 minut temu, *.vectranet.pl Wszystko dla banika gwizdane odpowiedz

Pusia - 10 minut temu, *.tauron-telekomunikacja.pl Po pucharach, skupia się na lidze. odpowiedz

Eddie - 14 minut temu, *.play.pl w Baniku kiedyś Verner Licka grał odpowiedz

Krzeszczu - 18 minut temu, *.bredband2.com Ja pye**ole, no takiej totalnej nawalnicy Legii nie pamietam chyba od meczu z Celtickiem. Cos wspanialego!!!

No i odbor a potem podanie Augustyniaka klasa top. A ze minimalnie zapozno i spalony, no coz. Ale przeczytal podanie czecha po profesorsku, odebral, pobiegl i podal. Wiem ze to dopiero kilka minut ale nasza gra to istny kosmos.

Brawo Panie Edziu!👏👏👏 odpowiedz

ooon - 21 minut temu, *.78.51 jezu, dlaczego oni zawsze godzinę czekają z podaniem. tak jest co mecz, zamiast grać dynamicznie to my gramy jak old boye. nieuznany gol to klasyczny przykład naszej drewnianej gry z II ligi odpowiedz

Krzeszczu - 49 minut temu, *.bredband2.com Sorry ale bardzo mi sie nie podoba ta czcionka na dresach. Taka prusacka jakas. Wstretna. Ktos chyba do konca nie przemyslal... odpowiedz

Rataj - 53 minuty temu, *.centertel.pl Szkoda ,że nie ma Pankova. Musimy w tym meczu atakować. odpowiedz

Hehe - 57 minut temu, *.play.pl Ej Płaczki a gdzie wasze żale że Nsame gra w 1 składzie? Teraz już nie dziad i kiepas…? odpowiedz

Klan - 8 minut temu, *.play.pl @Hehe: Dziad he he he odpowiedz

Andrzej trybuna Deyny - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Zrobili mi gniazdo na moim krzesełku. Gdzie mam niby usiąść??? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Jestem troszeczke zawiedziony ze w pierwszym skladzie nie wychodzi Alfarela. Zagral w niedziele swietny mecz, zdobyl fenomenalna bramke i zaliczyl asyste, zostal wybrany do 11-ki kolejki, a teraz trener sadza go na lawie. Cos takiego moze totalnie podlamac sportowca/zawodnika i zalamac w nim wiare w trenera. Ale mam ogromne nadzieje ze nic z tych rzeczy nie bedzie mialo miejsca, ze Alfarela dostanie szanse i ze po raz kolejny pokaze swoje umiejetnosci.

Poza tym wyglada to na optymalny sklad, wiec POWODZENIA! odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Myślę, że Nsame pokaże dzisiaj trzeci palec w kierunku Feio. Coś w stylu Feio do kibiców Brondby. odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ........................... Kobylak ........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Burch ... Kapuadi

................. Goncalves ... Elitim .................

Alfarela ............. Morishita ........... Vinagre

.......................... Nsame ...........................

💪👍

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Kursy na zwycięstwo spadły już tak bardzo, że podobne byłyby gdybyśmy grali z najgorszym teamem w Ekstraklasie. Musimy dziś wygrać. odpowiedz

