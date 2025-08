Komentarze (59)

Jaskiniowiec - 21 godzin temu, *.orange.pl Niesamowite jest to że dużo się skład nie zmienił i nagle gramy naprawdę super piłkę, Nsame na najbliższe 2-3 lata może być naszym numerem jeden odpowiedz

Chudy Grubas - 21 godzin temu, *.78.183 Ja pindole, Augustyniak to normalnie prędkość parowozu z tysiącem wagonów z węglem. odpowiedz

Heniu - 22 godziny temu, *.optonline.net Ale mielismy szczescie po tym karnym. Nie dosc ze ten Czech nie trafil PK to jeszcze nasz czlonek Polsko-Bialoruskiego boy band Szkurin nie trafil do pustej bramki. Taki fuks juz sie nam nigdy nie zdarzy. 😁🥇 odpowiedz

szkurin - 22 godziny temu, *.cityconnect.pl = chodyna odpowiedz

Janek - 22 godziny temu, *.plus.pl Sędzia chce zostać bohaterem meczu. odpowiedz

pawel - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Wszystko dobrze tylko po co ta chodyna na boisku odpowiedz

Meter - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten Serb z gwizdkiem do piachu.2faule na Elitimie i jeden na Morim ,bez żółtek to kryminał odpowiedz

Krzeszczu - 22 godziny temu, *.bredband2.com Ja pierdziele, gramy fantastyczny futbol!

Strach sie bac gdybysmy mieli + 1 lub 2 naprawde klasowych wzmocnien!

Nasz fenomenalny Dziadek z hattrickiem, aczkolwiek "tylko" 1-1. na razie.

Bardzo fajnie to wszystko wyglada. Gramy na prawde zaye bi sty futbol. Z meczu na mecz coraz lepiej.



Obysmy tylko dowiezli zwyciestwo i awans do nastepnej rundy💪👍 odpowiedz

RM - 22 godziny temu, *.plus.pl @Krzeszczu: aż szkoda Oyadele bo pasowałby idealnie. odpowiedz

Heniu - 23 godziny temu, *.optonline.net Nsame odplacil sie tym golem za jego grzechy pilkaskie... ale tylko momentalnie. Miejmy bnadzieje ze to sie uda. odpowiedz

MC - 22 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Heniu: Nie pij tyle... odpowiedz

Ech - 23 godziny temu, *.15.227 I po co było zawieszać strajk.Wracamy na właściwe tory. odpowiedz

Michał - 23 godziny temu, *.plus.pl Przegramy to bo takie męczarnie że strach się bać. Baniak se pyka a my w czarnej du...ie. odpowiedz

Jpg - 22 godziny temu, *.play.pl @Michał: dalej płaczesz ? odpowiedz

Ursus - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @Michał: Ty tak poważnie ? odpowiedz

Wawa - 20 godzin temu, *.play.pl @Michał: Ty jaki mecz oglądałeś!!! gdzie jaki towar brałeś odpowiedz

Szpic - 23 godziny temu, *.play.pl Znowu bramka stracona po stałym fragmencie gry. Stare grzechy ciągle pokutują. Augustyniak to jakaś pomyłka, a Morishita całkowicie bezproduktywny podobnie jak Vinagre. Mamy problem z wykreowaniem jakiejś klarownej sytuacji w obrębie pola karnego przy skomasowane obronie. Na to lekarstwem albo stały fragment, albo strzał z dystansu. Na razie bicie głową w mur, choć ambicji nie brakuje. Brakuje trochę szczęścia, zimnej krwi i pomysłu odpowiedz

Henio - 23 godziny temu, *.optonline.net Morishita nic w tym meczu nie robi, malo kto cokolwiek rob szczerze mowiac. Elitim, to powinien byc jego ostatni mecz w tej druzynie, nie da sie na niego patrzec. Wszolek jest skupiony na byciem Londynczykiem bo tu tylko licza sie "the vibes man", atmosfera. Granie w dobra pilke to osobna sprawa totalnie.... jeszcze teraz tylko brakuje naszego Bialoruskiego blondyna superstar Szkurina za 1.2 milion Euro. Pieknie pachnie. 💚 odpowiedz

grzesiek - 23 godziny temu, *.centertel.pl totalny brak skrzydeł. Biczachczjan sie nie nadajez wszołek powinien grać na skrzydle. Zajadą wszołka. I sie gra skończy zaraz. odpowiedz

Ronaldo - 23 godziny temu, *.myvzw.com Wszyscy poniżej wy …..ć. odpowiedz

Syn Trenera - 23 godziny temu, *.plus.pl Kapustka z augustyniakem nie dają rady bichaczjan też...gdzie przy 1 golu Nsame był.spalonygdzie????? Za to bank że spalonego. Sędzia pilnuje wyniku ...boję się że tak się skończy...szkoda bo Czesi slabi... odpowiedz

Agata - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda mi Nsame ale gdyby Augustyniak podał szybciej do niego a później Bitachjyan podał szybciej do Wszołka prowadziliśmy 2:1 odpowiedz

Mariol - 23 godziny temu, *.wanadoo.fr Obronę mamy kiepska,każde dośrodkowanie przeciwnika jest poważnym zagrożeniem. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 23 godziny temu, *.plus.pl Sędzia to jakiś niedowidzący kret gdzie spalony przy 1 golu Legii czemu uznał.bramke dla banika gdzie karki za faule na L...co za stronniczy kalosz odpowiedz

Guny - 23 godziny temu, *.223.42 Jeśli po takim meczu odpadniemy to będzie cos niesłychanego. Limit pecha na cały sezon wykorzystany...🤯 odpowiedz

PrawilnyHeniu - 23 godziny temu, *.optonline.net Pachnie. 💩👀 odpowiedz

45540 - 23 godziny temu, *.ynet.pl brawo ! taka Legie to az chce sie ogladac, serce rosnie ! pilka jest nie sprawiedliwa, tu juz min. 3:1 powinno byc ! klase lepsi jestesmy ! do konca ! odpowiedz

Henio - 23 godziny temu, *.optonline.net Elitim jest fatalnym bledem. Nsame jest zartem ludzkim w formie pozujacego pilkarza... i on startuje ten mecz a nie 3 milionowy Dunczyk Rajovic. Iordanescu oszczedza Rajovicia na Lige Konferencji. Wspanialy zespol i trener. Brawo. 😂🤣 odpowiedz

Skal - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Henio: Zamknij już ryj. Plisss odpowiedz

R - 23 godziny temu, *.play-internet.pl @Henio: ty to jesteś jednak debil. Rajovic nie jest zgłoszony na dwumecz z banikiem jak i reca. Nsame gra dobrze strzelił dwa gole i przynajmniej wykończył to coś .. Legia gra dobrze i szybko i widać że trener wie co robi .. weź ty spie.... Na konwiktorska odpowiedz

Heniu - 23 godziny temu, *.optonline.net "Cool" Londynczyk Wszolej z emigracji powrocil do swego kraju zeby zbawic jego Warszawska druzyne udawaniem ze on jest "cool guy" na boisku. Jestes na tyle "cool" Wszolek ze juz nigdy wiecej nie powinnes sie pojawic na boisku w koszulce tego klubu. Wracaj do Angolandii. 🤡 odpowiedz

heniuniepij - 22 godziny temu, *.orange.pl @Heniu: nie pij już i nie pier..l odpowiedz

Heniu - 23 godziny temu, *.optonline.net Legia superstars. 3 miejscowa slaba zlepka Czeska z srednio lepszej Czeskiej ligi vs. 5 miejscowa gorsza zlepka Warszawska pelna graczy ktorzy uwarzaja siebie za gwiazdy klasy swiatowej z gorszej ligi.. i to widoczne. Legia nie moze pokonac klubu Czeskiego bez jakiejkolwiek Europejskiej historii/sukcesu. Ale wstyd. odpowiedz

Heniu - 23 godziny temu, *.optonline.net Przerazajace i cuchnace kochani. 👀 odpowiedz

PLBBOY - 21 godzin temu, *.inetia.pl @Heniu: Wystarczy, że zamkniesz usta Heniu i przestanie cuchnąć a twoje życie stanie się lepsze 😉 odpowiedz

Q-Tas - 23 godziny temu, *.media.pl Porażka z Banikiem a następnie z Austrią nie będzie wielką tragedią. Trzeba skupić się na lidze tak jak Lech i Raków rok temu! Na bank Raków lub Jagiellonia a może nawet obie te ekipy nie wejdą do fazy ligowej. Nie dawać im forów w lidze odpowiedz

Rataj - 23 godziny temu, *.centertel.pl Bałem się ,że brak Pankova może być dla Legii bardzo problematyczny i wygląda na to ,że niestety miałem rację. Oby wyrównali odpowiedz

A - 23 godziny temu, *.play.pl Niech się Eltim nie rzuca odpowiedz

Szok - 23 godziny temu, *.play.pl A Czesi grają tylko Czechami i wygrywają odpowiedz

Aj - 23 godziny temu, *.play.pl @Szok: to tak można nie kupować szrotu z zagranicy? odpowiedz

Krzeszczu - 23 godziny temu, *.bredband2.com @Szok: Bo w Czechach nie ma takich wirtuozow trenerskich jak Magiera, Vukovic, Michniewicz, Rumak, Stokowiec, Prodiz czy Faja. odpowiedz

A - 23 godziny temu, *.play.pl @Krzeszczu: może stawiają na swoich trenerów i kopaczy? odpowiedz

legiolegiolegio - 23 godziny temu, *.vectranet.pl Wszystko dla banika gwizdane odpowiedz

Pusia - 31.07.2025 / 21:20, *.tauron-telekomunikacja.pl Po pucharach, skupia się na lidze. odpowiedz

MiszaPraga - 23 godziny temu, *.plus.pl @Pusia: Oby nie, aczkolwiek ciężko będzie, bardzo ciężko odpowiedz

Eddie - 31.07.2025 / 21:16, *.play.pl w Baniku kiedyś Verner Licka grał odpowiedz

Krzeszczu - 31.07.2025 / 21:12, *.bredband2.com Ja pye**ole, no takiej totalnej nawalnicy Legii nie pamietam chyba od meczu z Celtickiem. Cos wspanialego!!!

No i odbor a potem podanie Augustyniaka klasa top. A ze minimalnie zapozno i spalony, no coz. Ale przeczytal podanie czecha po profesorsku, odebral, pobiegl i podal. Wiem ze to dopiero kilka minut ale nasza gra to istny kosmos.

Brawo Panie Edziu!👏👏👏 odpowiedz

ooon - 31.07.2025 / 21:09, *.78.51 jezu, dlaczego oni zawsze godzinę czekają z podaniem. tak jest co mecz, zamiast grać dynamicznie to my gramy jak old boye. nieuznany gol to klasyczny przykład naszej drewnianej gry z II ligi odpowiedz

Krzeszczu - 31.07.2025 / 20:41, *.bredband2.com Sorry ale bardzo mi sie nie podoba ta czcionka na dresach. Taka prusacka jakas. Wstretna. Ktos chyba do konca nie przemyslal... odpowiedz

Rataj - 23 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: Zgadzam się z Tobą na 100% odpowiedz

Korek - 19 godzin temu, *.play.pl @Krzeszczu: to klasyczny germański gotyk. Wstyd !

Zarząd powinien pojechać po premii dla tego "plastyka wynalazcy".

Obawiam się, że cały sezon to niemieckie paskudztwo będzie nas kuło w oczy. odpowiedz

Rataj - 31.07.2025 / 20:37, *.centertel.pl Szkoda ,że nie ma Pankova. Musimy w tym meczu atakować. odpowiedz

Hehe - 31.07.2025 / 20:33, *.play.pl Ej Płaczki a gdzie wasze żale że Nsame gra w 1 składzie? Teraz już nie dziad i kiepas…? odpowiedz

Klan - 23 godziny temu, *.play.pl @Hehe: Dziad he he he odpowiedz

Andrzej trybuna Deyny - 31.07.2025 / 20:21, *.datapacket.com Zrobili mi gniazdo na moim krzesełku. Gdzie mam niby usiąść??? odpowiedz

Krzeszczu - 31.07.2025 / 20:15, *.bredband2.com Jestem troszeczke zawiedziony ze w pierwszym skladzie nie wychodzi Alfarela. Zagral w niedziele swietny mecz, zdobyl fenomenalna bramke i zaliczyl asyste, zostal wybrany do 11-ki kolejki, a teraz trener sadza go na lawie. Cos takiego moze totalnie podlamac sportowca/zawodnika i zalamac w nim wiare w trenera. Ale mam ogromne nadzieje ze nic z tych rzeczy nie bedzie mialo miejsca, ze Alfarela dostanie szanse i ze po raz kolejny pokaze swoje umiejetnosci.

Poza tym wyglada to na optymalny sklad, wiec POWODZENIA! odpowiedz

Piotrek - 31.07.2025 / 20:01, *.gigainternet.pl Myślę, że Nsame pokaże dzisiaj trzeci palec w kierunku Feio. Coś w stylu Feio do kibiców Brondby. odpowiedz

MonsteR (L) - 31.07.2025 / 19:50, *.tpnet.pl ........................... Kobylak ........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Burch ... Kapuadi

................. Goncalves ... Elitim .................

Alfarela ............. Morishita ........... Vinagre

.......................... Nsame ...........................

💪👍

❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Mateusz z Gór - 31.07.2025 / 19:26, *.orange.pl Kursy na zwycięstwo spadły już tak bardzo, że podobne byłyby gdybyśmy grali z najgorszym teamem w Ekstraklasie. Musimy dziś wygrać. odpowiedz

