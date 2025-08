Co to był za mecz! Mamy awans!

Sędziowie

Mhb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie ekcytujcie się tak , to wcale nie był taki dobry mecz wykonaniu Legii , było za dużo błędów i niedokładności , czasami to był istny chaos z jednej , i z drugiej strony

A w grze obronnej, wcególnie w końcówce, to była istna panika i nieporozumienia, Kapuadi i Wszołek to tykające bomby , i każdej chwili mogą wybuchnąć, i tak prawie było szędzia chciał wypatrzyć wynik , prawie mu się udało

Bramkarz , środkowy obrońca ( stoper , libero jak kiedyś mówiono) pomocnik defensywny , taka 6 z prawdziwa skrzydłowy ,i dyrygent , rozgrywający 10

PILNIE POSZUKIWANI, POTRZEBNI NATOMIAST!!!!!? odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.datapacket.com Niedługo bajka rumuna pęknie. Dzisiaj się podniecamy że ledwo wygrywamy z amatorami a za trenera Feio gromilismy takie potegi jak Chealsy. A gra Nsame pokazuje jedno że za trenera Fejo grał na jego zwolnienie. Specjalnie to robił żeby zwolnić trenera. Nie wróże sukcesów z rumunem. Gdyby zostawili Feio bysmy na pewniaka z 6:0 wygrywali z takimi amatorami ze słowenii jak banik 😎 odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl @Cezar.: nie rozumiem takiego myślenia. Trzecia drużyna 10 ligi Europy ubiegłego sezonu to naprawdę amatorzy? odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Cezar.: Cezar? Jak ten mały piesek z reklamy karmy 😉 odpowiedz

45540 - 4 godziny temu, *.ynet.pl szkoda ze nie wyrysowali 1 gola Nsame - nie jestem przekonany ze byl spalony. drugiego wyrysowali i watpliwosci nie ma. co do karnego - chetnie bym posluchal ekspertow. ogolnie - Wielkie Brawa ! super mecz ! odpowiedz

Markus Merk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @45540: Przy pierwszym golu spalonego raczej nie było, bo została stopa obrońcy, można odległościowo spojrzeć po pasach na trawie. W drugim przypadku może i spalony był, ale tam źle linia wyrysowana, bo przechodzi przez głowę obrońcy a jest jeszcze bark, więc też są wątpliwości. odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.gigainternet.pl Pozostaje nadzieja, ze Mioduski w końcu zrozumie, że aby osiagac większe przychody trzeba inwestować w klub z głową. Po latach eksperymentów z trenerami, w końcu mamy Kogoś kto zna sie na piłce. Zauważyć można kunszt trenerski, a to dopiero początek sezonu. Alfarela, Nsame i nawet Bicza stanowią wzmocnienie zespołu. A przede wszystkim odstawienie Guala. Mam nadzieję, ze Chodyna podąży jego drogą. Teraz można sobie wyobrazić co czuł Nsame i Alfarela początkiem roku, gdy nie widzieli szans na grę u Feio. Dobrze, ze zostali tylko wypożyczeni i wrócili do Legii. odpowiedz

Arti L - 7 godzin temu, *.orange.pl Witam wszystkich fajny mecz aby nie zapeszyc mamy trenera okazuje się że ci piłkarze potrafią grać w piłkę są błędy ale kto ich nie robi nawet w najlepszych klubach w Europie to się zdarza a trener faja nie zrobił nic z drużyną ⚽️🏆 odpowiedz

Simon - 7 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Nie sprzedawać Janka Ziółkowskiego w tym sezonie! Wczoraj, moim zdaniem profesura połączona z bezczelnością, ale taką młodzieńczą, sportową. Ja wiem że parę potrzebnych groszy by wpadło, ale on teraz może bardzo pomóc drużynie i sam jeszcze podniesie swoją wartość, a w międzyczasie można się rozglądać za obrońcą na jego miejsce. Zwłaszcza w perspektywie odejścia Kapuadiego takie osłabienie defensywy będzie teraz odczuwalne. odpowiedz

Trampek - 4 godziny temu, *.orange.pl @Simon: Popieram . odpowiedz

PawelS - 9 godzin temu, *.net.pl Brawo za walkę! Nsame - oby tak dalej! Co się wycierpiał, a tu gra! ⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

SEBO(L) - 9 godzin temu, *.centertel.pl To może teraz przeprosiny dla Ziela, że takie odpady sprowadził... ?? odpowiedz

Franek - 5 godzin temu, *.play.pl @SEBO(L): odpadów jest sporo. A to że czasami mają po kilka dobrych zagrań tego nie zmieni. Wczoraj Augustyniak słabo akcją przed karnym dla rywali ograny jak dziecko. Kun, Wahan, Chodyna, Burch, Barcia itd. Najważniejsza motywacja grajków i nastrojenie przez trenera. odpowiedz

e(L)zone - 4 godziny temu, *.interkam.pl @SEBO(L): Na blisko 40-tu zawodników sprowadzonych przez Zielka,tylko 10 może 12-tu się sprawdziło, więc nie był to dobry dyrektor sportowy.Nawet ostanie Kuny Goncalvesy ,Chodyny,Guale, są do oddania. Ten zespół mógł być półkę wyżej niż jest obecnie i byc moze walczyć o LM.Za Zielka było potężne przeciętniactwo,łącznie z absurdalnym zatrudnieniem Feio. odpowiedz

RAF TGK - 9 godzin temu, *.orange.pl Kapitalny mecz. Walka, walka, walka do końca. A dziadek Nsame mega kot, skuteczny, silny, waleczny.

No i wygląda na to, że mamy w końcu PANA TRENERA. odpowiedz

Piotrek - 4 godziny temu, *.gigainternet.pl @RAF TGK: Nsame moze więcej zdziałać niż Rajović. Gość jest dobrze zbudowany, potrafi przepchnąć przeciwnika, wywalczyć sobie miejsce na strzał. Wcale nie jest stary, niezwrotny jak niektórzy uważają. Dla mnie ogromne wzmocnienie na obecny sezon. Nie zdziwiłbym się gdyby został królem strzelców. odpowiedz

Fajo - 9 godzin temu, *.netdrive.pl Wreszcie Legia gra tak jak powinien największy klub w Polsce. Wystarczył dobry trener. Nie ma słabych punktów, nawet jakby odpadli wczoraj to nie miałbym pretensji. Graja najlepszą piłkę od lat. Brawo Edi. Spadnie forma J.P. wejdzie Rajović, na każda pozycję jest zmiennik. Nagle okazało się że Bihaczjan umie grać w piłkę, Ziółkowski nie gra lagi. Wreszcie się ogląda to z przyjemnością. odpowiedz

Johny - 10 godzin temu, *.153.224 Fajny mecz - są emocje jest wynik, przyjemnie się oglądało.



Ale dziś na chłodno - z taką grą to my ligi nie wygramy. Banik zagrał z nami otwarcie to mieliśmy sporo szans, a że trener poukładał atak to coś wpadło.



Ale gdy mieliśmy rozgrywać piłkę to był dramat. Kilka podań do 3/4 boiska i kilka podań do tyłu, albo aż do bramkarza. I tak niemal za każdym razem. Przez cały mecz zauważyłem tylko kilka prób minięcia rywala. W naszej lidze gdzie przeciwko Piastom i Koronom co stawiają autobus w bramce z taką grą nie mamy szans na nic więcej niż remis. odpowiedz

Venom - 9 godzin temu, *.play-internet.pl @Johny: no masz rację, z tą Koroną o której piszesz wygraliśmy parę dni temu na wyjeździe 0-2 🤡🤡🤡 odpowiedz

Johny - 9 godzin temu, *.153.224 @Venom:

Ale wiesz że "Piasty i Korony" to określenie ogólne a nie tyczy się konkretnie tych klubów?



Akurat Korona zagrała z nami otwarcie i została za to skarcona. Zobaczymy czy jak przyjadą do nas to też tak chętnie będą grali otwarty futbol.



Zobaczymy, ja tu widzę klasyczny brak rozgrywającego połączony z brakiem zaufania do obrony. Pomocnicy i napastnicy boją się ryzykować bo jak coś nie wyjdzie to pójdzie kontra i z nasza obroną to jest klops.



Banik w dwumeczu miał cztery sytuacje i strzelił trzy gole.



Ale wygląda na to że trener rozumie ten problem i stąd tak zachowawcze ustawienie ataku. odpowiedz

(L) eonardo - 8 godzin temu, *.inetia.pl @Johny: Czy jak piszesz " my", "nasz" , "z nami" to klawisze w komputerze nie stają ci dęba?

Nie chodzi tu o krytykę , jeśli jest konstruktywna , ale zwyczajnie dość łatwo rozpoznaje się i styl tych "niby" kibiców Legii. Może wróć na swoją " pyrowską" ? Napisz tam coś o fantastycznej grze swojej drużyny w Islandii - no widzisz jak łatwo można znaleźć temat? odpowiedz

Johny - 4 godziny temu, *.145.111 @(L) eonardo:



W internecie nic nie ginie. Nie piszę tu od dziś, więc każdy kto regualarnie czyta komentarze już dawno mógł sobie wyrobić zdanie na mój temat i komu kibicuję, więc Twoje oskarżenie jest żałosne. Podpowiem Ci możesz poszukać moich wypowiedzi po meczu z Lechem :-)



Ale nic to wygląda na to że kibicujesz Legii od kilku miesięcy i patrzysz tylko na wynik. W takim razie możesz być zadowolony z takiej gry. Ja pamiętam takie mecze jak ten w Warszawie z Celtikiem i generalnie tamte czasy gdy to my rozgrywaliśmy piłkę i jak to się wtedy mówiło przeskakiwali ligę. Poszukaj na YT filmów z tamtego okresu to zobaczysz jak można rozgrywać piłkę od bramkarza. odpowiedz

jarekk - 10 godzin temu, *.metrointernet.pl Nsame Ziolkowski Kapustka Wszolek poziom Bundesligi. Moriszita i Biczchczjan biegali walczyli ale mieli sporo strat i niedokladnosci. Ale mieli ten blysk geniuszu z ktorego zrobili bramke. I o to w pilce chodzi zeby byl ten przeblysk a nie tylko siermiezne kopanie. Tobiasz slabo wyglada na przedpolu, jest za slaby fizycznie, nie umie sie przepchnac w tlumie. Ale w karnych jest najlepszy. Ma refleks i wyczucie. odpowiedz

lenin - 11 godzin temu, *.tpnet.pl Niedawno jakiś pacan zachwycał się nad grą Radnikiego a krytykował Legię. Wczoraj Radnicki odpadl z pucharów z zespołem z Wysp Owczych a Legia po super meczu awansowała do 3 rundy. Ja się pytam czy już połknąłeś swój jęzor znawco???. odpowiedz

Cezar. - 10 godzin temu, *.centertel.pl @lenin: w punkt,ja od ponad dwóch lat piszę,że to znafca niczego,bez żadnej umiejętności przewidywania,prawie nic się nie sprawdza z tych jego wypocin,ale twardo nadaje.👍❤️🤍💚 odpowiedz

Mateusz z Gór - 10 godzin temu, *.orange.pl @Cezar.: Ten sam Znafca Niczego zachwycał się niedawno ustawionymi zwycięstwami Radnickiego w tamtejszej lidze i zarzekał się, że te mecze są rozgrywane fair, a teraz - kiedy wszyscy zobaczyliśmy jak wygląda serbskie sędziowanie - sam przyznaje, że gość, który wczoraj był rozjemcą w meczu Legii to znany powszechnie z serbskiej ligi drukarz. odpowiedz

e(L)zone - 9 godzin temu, *.interkam.pl @lenin: przede wszystkim, Klasvik na 16 meczy w pucharach (grali w fazie ligowej LKE) u siebie przegrał tylko raz,remisując min z Lille i Ferencvarosem 0:0,czy Molde 2:1,rok temu w kwalifikacjach LM u siebie ograli Malmoe 3:2.Zejdz gościu na ziemię.Radnicki stracił podstawowego bramkarza, a wzięli 42 letniego z rocznego rozbratu z piłką,emeryta. O czym Ty w ogóle mówisz i porównujesz do Legii? Nie mają kasy na transfery,napastnika.Poza tym pierwszy mecz u siebie zagrali bez żadnej oficjalnej gry w sezonie bo mieli przełożony mecz w lidze z Pazarem.Najpiej się rozpatrz w okolicznościach.Kasvik dwa lata temu był sensacją w LKE gamoniu. odpowiedz

Mateusz z Gór - 9 godzin temu, *.orange.pl @e(L)zone: No tak, bo jak Islandczycy nie przegrywają u siebie to jest wielka rzecz. Ale jak Chelsea nie przegrywa u siebie to nic nie znaczy. :D Oj, nerwy puściły. :D Kompromituj się dalej. xD odpowiedz

Marcin77 - 8 godzin temu, *.31.176 @e(L)zone: Po co obrażasz chłopaków, po prostu wyrazili swoje zdanie na temat Twojej wiedzy, nikt Ci nie ubliżał. odpowiedz

e(L)zone - 8 godzin temu, *.interkam.pl @Marcin77: jakich chłopaków obrażam? Odpisałem gościowi co nazwał mnie pacanem,ja nazwałem go gamoniem.To nie są żadne obrazy, przynajmniej ja tego tak nie odbieram.Zwykła polemika w ramach względnej kultury. odpowiedz

e(L)zone - 8 godzin temu, *.interkam.pl @Marcin77: natomiast dwóm pozostałym nickom nie odpisuję,nie mam zamiaru z nimi polemizować na żaden już temat.To co sobie piszą,lata mi koło kiełby.Inni ich wyjaśniają. odpowiedz

Cezar. - 7 godzin temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: ja już od dawna tu piszę i szczerze mówiąc to już mi się znudziło, że Serbowie to podnóżek Rosjan od stuleci, wiem weseli są lubią po winie i mocniejszych trunkach tańczyć, radować się, ale od nich powinniśmy się trzymać jak najdalej,a ci co się nimi zachwycają to dla mnie piąta kolumna jest,ale nie chce tu wchodzić w sprawy polityki,bo to jest sportowe forum,pozdrawiam❤️🤍💚,Serbia to malutki i agresywny sojusznik Rosji od zawsze!👍 odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @Cezar.: Wiem, wiem. Siedzę trochę w eSporcie i tam to tak wyglądało, że jak pobanowali drużyny z Rosji to sobie rosyjskie teamy poprzenosiły siedziby do Serbii właśnie, żeby móc grać dalej. Dobrze, że w piłce do tego nie doszło. Rosja i Serbia to jedno i to samo nieciekawe środowisko. Te zachwyty wyssane z palca nad tamtejszą sprzedajną piłką to jest jedna wielka kpina tu na forum uprawiana przez naczelnego manipulatora, który pali się ze wstydu od wczoraj i to podwójnie, bo nie tylko Islandczycy go wyjaśnili, ale też i jego największy wróg, a nasz wielki bohater Jean Pierre Nsame. :) odpowiedz

e(L)zone - 4 godziny temu, *.interkam.pl @lenin: przypomnę Ci,że te pieski co szczekają,mnie wyśmiewają,cały poprzedni sezon bronili Faji,a tylko ja go notorycznie i merytorycznie krytykowałem i jeszcze kilka kumatych chłopaków na tym forum też wyrażało podobne zdanie.Ci dwaj nic merytorycznego tu nie przemycali,tylko podszywki nicków i przyklaskiwali przeciętniactwu.Dzięki takim jak oni w tym klubie nic by sie nie zmieniło na lepsze.Dla nich 4 lata bez mistrza to nic wielkiego.Jednocześnie negowali protest i jego celowość.Ja do protestu absolutnie nie namawiałem,nie odnosiłem się,ale widzę jak bardzo był potrzebny i odniósł porządany skutek,a trybuny już tęsknią za Żyletą,bo bez niej jest piknik a nie piłkarskie święto. Teraz wreszcie Legia ma normalnego trenera i zaczyna pomału grać na poziomie,na który ten klub zasługuje.Jednak jeden typ mało nie posika się,że Nsame zachciało się chcieć, drugi podstarzały troll biję pianę tekstami z czapy i atakują mnie bez sensu.No sorry,trochę rozwagi by i Tobie się przydało bo dołączasz do trolli. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Cezar: Patrz jak go boli. Niestety oznacza to, że tro(L)zone i jego piesek Barnaba zaraz znów zaczną się pod nas podszywać. Takie malutkie zakompleksione typki nie są w stanie zaakceptować tego, że nie mają pojęcia o piłce i powyższy wpis to zaczątek chamstwa, które będzie się teraz na nas wylewać. odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: Mateusz ja jestem bardzo doświadczony i znam te wszystkie gierki i sztuczki takich osób,oczywiście nieraz ich podpuszczakem i udawalem naiwnego i podatnego na manipulację cienkich bolków,chodzilo mi o ich zupełne rozszyfrowanie i to się udało,wiem z kim rozmawiam,oczywiście ,że z tymi osobami które są prawdziwymi Legii, także często w jakiś sprawach mam inne zdanie,ale to normalne i tak powinno być! Pozdrawiam i idziemy na MP w tym sezonie i tego się trzymajmy!,a tałatajstwo gonić!❤️🤍 💚 zawsze i wszędzie. odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @e(L)zone: Nie wiem czy czytałeś (pod artykułem o Nsame) więc to wklejam tu.

Drogi, były Znawco. Tak jak Cię lubię i lubię z Tobą dyskutować tak tu muszę (niestety) ostro Cię zganić. Tak jak w przypadku Oyedele się nie popisałeś, nie doceniałeś go, byłeś do niego uprzedzony, bo "nie ma rozegrania do przodu", bo "nie ma podań otwierających do bramki rywala", bo "gra za mało ofensywnie" (tak jak by to było najważniejsze na pozycji def. pomocnika) tak w przypadku Nsame również jesteś uprzedzony i nie chcesz lub nie potrafisz dostrzec jego walorów i uwypuklasz jego deficyty. Tu muszę się mocno uderzyć w pierś i przyznać, że Nsame kiedyś skreśliłem, nie wierzyłem w niego choć czasami przychodziła mi myśl, że przy innym trenerze, innym ustawieniu on może jednak sporo dać. Jednak jego przeszłość z ligi szwajcarskiej wcale nie tak odległa dawała mi trochę do myślenia, że niemożliwe aby tak szybko podupadł piłkarsko. Nie potrafisz tego dostrzec i się przyznać, że jesteś uprzedzony względem niektórych piłkarzy, wyolbrzymiasz ich błędy i pomijasz atuty. Ja to obserwuję (czytam) z boku więc łatwiej mi dostrzec Twoje niechęci, nieobiektywne oceny i komentarze względem niektórych piłkarzy. Być może jest tak, że nawet jak się patrzy w lustro to nie dostrzega się swojego, negatywnego czy niesprawiedliwego podejścia lub zachowania. Ja naprawdę wyczuwam u Ciebie niechęć do niektórych grajków z Twoich komentarzy i nie potrafię tego zaakceptować i pominąć. Nie pisz więcej o tym, że Nsame nie nadaje się do presowania czy szybkiej kontry, gry kombinacyjnej, bo to oczywiste i nawet laik to dostrzega. Za niego ma zap..przać kto inny, może dwa razy bardziej biegać, presować, walczyć ale Nsame ma coś z czym trzeba się urodzić. Niesamowity instynkt strzelecki, wykończenie, świetnie ułożoną nogę do strzału. Z tym trzeba się urodzić, tego nie wytrenujesz. Przy dobrze ustawionej drużynie i szczęściu on może dać Legii wiele goli. To nie przypadek, że co mecz strzela gola, a tu miałby nawet hat-tricka gdyby nie minimalne spalone. Ty chcesz grać szybką, kombinacyjną piłkę, a nie zawsze się tak da i nie zawsze przynosi to efekt. Iordanescu dostrzegł w Nsame coś czego nie widział lub nie chciał widzieć Feio, rasowego kilera i pod niego ustawia ofensywę. Ty dalej będziesz stosował swoją narrację, że przy lepszych przeciwnikach on będzie bezużyteczny, że nadaje się na góra 20 minut. Ile zagrał z Banikiem? Co zrobił dobrego w przodzie oprócz goli, widziałeś czy może celowo odwracałeś głowę gdy nie tracił piłek, zastawiał się, przetrzymał piłkę dając kolegom możliwość podejścia do przodu lub dawał się sfaulować na połowie rywala? Czy Banik (3 siła ligi mocniejszej od polskiej, lepszy od Sparty) to już ten mocny rywal według Ciebie czy skoro Nsame zagrał dobrze to uznasz, że to słaby rywal więc Kameruńczyk miał łatwo? Zarzucam Ci nieobiektywizm, uprzedzenia i niesprawiedliwe oceny piłkarzy. Sorry za krytykę ale musiałem. Bez obrazy i pozdro. odpowiedz

Mateusz Sucker - 11 godzin temu, *.orange.pl Coraz bardziej trener dowodzi, że jest znakomitym fachowcem. Na przykład potrafił w przerwie przestawic Vinagre ze słabego obrońcy potwierdzającego zasadność transferu Recy, na świetnie broniącego walczaka w drugiej połowie.

No i świetnie ustawia grę naszej Legii, dzięki czemu przyjemnie ogląda się mecz. No i fajnie, że większość forumowiczów zauważyło wreszcie, jak słabym trenerem był Faja. I oczywiście większość wcześniej wiedziała, że Nsame jest dobry, ale jakoś o tym nie pisali. Mnie wcześniej on nie przekonywał, ale taka metamorfoza, która przyniosła trzy punkty i awans w pucharach jest bardzo przekonująca. Oby tak dalej. odpowiedz

Roman - 11 godzin temu, *.vodafone.cz Mecz aż chciało się oglądać jeszcze tylko szlif przy wykoncz3niu i będzie super odpowiedz

e(L)zone - 11 godzin temu, *.interkam.pl Niesamowitą energię Legia wczoraj pokazała w meczu z Banikiem.Właśnie takie rotację jakie zrobił Edi,czyli 6-7 zmian w meczu ligowym powodują,ze te siły rozkładają się równomiernie na spotkania. Cieszy fakt,ze drużyna dobrze reaguje jak przegrywa i bierze się do roboty z jeszcze większym zapałem. Intensywność jak na polski zespół jest zawrotna i tu bym upartywał główny powod do optymizmu,oraz sposób gry,budowanie ataków, urozmaicenie,wypracowany własny styl. Nie było łatwo sforsować tej struktury Czechow 1-5-3-2, za co tymbardziej szacun,bo mieliśmy pomysł jak złamać tego rywala. Iordanecu jest naprawdę kozakiem.Poza tym mieliśmy pecha z tym sędzią bo to jeden z większych przewałów w Serbii.Tam jakie cyrki odstawia to głowa mała.Potrafił skonczyć mecz przed czasem,lub wydłużał dotąd,aż faworyt nie wyciśnie gola.😂Sam w prasie przyznawał sie do błedów i wypaczeń meczów.Tu też sędziował jak amator.Co do nas,to z meczu na mecz widać progres,teraz pole do popisu powinna mieć góra,bo 6-tka i prawe skrzydło koniecznie do wzmocnienia,a i lewe też by sie przydało. Przy tym sposobie grania I koncepcji trenera,pojedynki na skrzydłach są kluczowe. My obecnie liczymy na obiegi bocznych obrońców i współpracę z nimi, bo dryblingami nie jesteśmy w stanie zrobić przewagi na boku.Nsame przeszedł dziś samego siebie.Widać,że fizycznie wziął się za siebie i jeszcze sporo moze dać tej drużynie, biorąc pod uwagę ze mamy cienkiego Szkuryna.Oby Elitim szybko wrócił do gry,bo nie mamy tak kreatywnych ludzi w środku pola.Mam nadzieję,że kolejna runda nie będzie tak burzliwa z tymi Cypryjczykami,ale trzeba na nich też uważać,bo mają na rozkładzie solidne firmy jak Partizan i Celje.Po wczorajszym zwycięstwie,dzisiejszy dzień zaczynam w super humorze.Brawo Legia jeszcze raz.👏 odpowiedz

13 - 11 godzin temu, *.datapacket.com Faja to faja raczej! Wystarczył dobry trener... Co za parodia w zarządzaniu Legia Warszawa. Teraz można trochę odetchnąć. odpowiedz

cleo - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Meczycho, dużo emocji i świetnie się to oglądało. Dobrze Nsame i Biczi, Mori też z najlepszym meczem w tym sezonie! odpowiedz

Legionista1916 - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Nic dodać, nic ująć. Fantastyczny mecz w wykonaniu Legii Warszawa❤️🤍💚. Ten mecz nie był zły, ale nie wykorzystaliśmy niektórych akcji👍. Ważne jest że mamy awans do 3 rundy i punkty w rankingu UEFA💪. Poza tematem tego meczu, chciałbym podkreślić że Raków, Jaga i Lech radzą sobie w europejskich pucharach😜. Ogólnie, Legia i inne kluby polskie grają jak z nut w europejskich pucharach, oby tak dalej👏. odpowiedz

Gazza - 12 godzin temu, *.centertel.pl Szkurin codziennie zostaje po treningach i trenuje strzały. !!!

To co zrobił w meczu to zgroza - wstyd. !

Takie sytuacje się wykorzystuje bo innych może już nie być. odpowiedz

LLL - 12 godzin temu, *.centertel.pl A skąd autor tego tekstu przy drugiej bramce zobaczył wbiegającego akwarelę?Bo ja tam widziałem Ormianina który fantastycznie odegrał piłkę , ale jeśli mnie wzrok zawodzi to niech mnie ktoś poprawi a ja natychmiast zmienię okulistę.😎 odpowiedz

grzesiek - 12 godzin temu, *.centertel.pl jeden minus nie wystawiamy Wszołka w obronie bo będzie wiwcej karnych dla rywali ;) odpowiedz

kaktus - 12 godzin temu, *.orange.pl Ktoś nam nsame podmienił 😁 odpowiedz

(L) - 12 godzin temu, *.jmdi.pl To niepojęte. Klapa, tragedia, oczy krwawią i nagle teatr piłkarski na miarę Europy. Oglądałem ten mecz ze zwieszoną koparą do ziemi i dawno nie widziałem czegoś takiego w wykonaniu Legii. No dobra zeszły sezon pucharów ale tam bardziej była chaotyczna walka tutaj po prostu majstersztyk. Brawo oby tak dalej! odpowiedz

żeromak - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Trochę nerwów na dobranoc, ale mecz dobrze się oglądało. Mimo że Faję parę razy pochwaliłem to rzeczywiście przy Iordanescu wypada jak wuefista ,zwłaszcza że skłócił drużynę i dobrych grajków odstawił na bok...Przynajmniej wóz węglem według niektórych opinii, nie podciąga spodenek i ma wykończenie i pobiega i obroni i rozegra!Do boju Legio marsz🔴⚪️🟢(L)Pozdrawiam! odpowiedz

kibic(L) - 12 godzin temu, *.dial.pl @żeromak:

Feio to był parodysta, a nie trener. Nie mogłem się nadziwić jakim cudem taki wynik w pucharach zrobił. odpowiedz

Lupus - 6 godzin temu, *.centertel.pl @kibic(L): Typowy Nikodem Dyzma, nie wiedział co i jak, ale głośno darł gardło.

Wszystko do czasu. odpowiedz

mietowy - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Dzieki za meczyk milo bylo patrzec dawno takiej Legii nie widzialem a do tego ciekawy jestem Tych nowych nabytków co wniosa i pokarza odpowiedz

PePe - 5 godzin temu, *.jmdi.pl @mietowy: napisz coś po polsku odpowiedz

RobL - 13 godzin temu, *.centertel.pl Piłkarsko dobrze, kibicowsko tragedia!!!Byłem ,bez Żylety nie ma Legii odpowiedz

Urs72 - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Gratulacje dla zespołu za Zwycięstwo i Walkę do końca tak trzeba grać o Awans i Wielki Pieniądze odpowiedz

DRAGO0991 - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl W tym momencie z Ziółkowski powinni podpisać nowa umowę i wpisać kwotę odstępnego na poziomie 15 milionow euro odstępnego !!! I oczywiście podnosić co roku wypłatę stopniowo odpowiedz

paw_pawela - 13 godzin temu, *.tdt.pl myślałem że Feio to dobry trener, Gual dobry napastnik a Nsame do rezerw... nawet nie wiecie jak się cieszę że się myliłem 😂😂😂 odpowiedz

Bln - 14 godzin temu, *.play.pl Janek pełen szacun dla Ciebie. Super mecz! odpowiedz

KrystekLegia - 14 godzin temu, *.plus.pl Ziółkowski jak będzie tak się rozwijał to za chwilę reprezentacja go czeka top mecz w jego wykonaniu oby tak dalej rozwijał się małolat. Dzięki za zwycięstwo Panowie odpowiedz

Warto - 15 godzin temu, *.play.pl Brawo Bramkarz Legii odpowiedz

Przemek - 15 godzin temu, *.vectranet.pl Pełen szacunek za ten mecz, zagrali jak drużyna. Gratulacje!! odpowiedz

Lemon - 16 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Normalnie jaki to był mecz!!!! odpowiedz

Panio - 16 godzin temu, *.78.175 Powiem tak: nie wiem co trener z tą drużyną zrobił ale grają o tempo szybciej, z jeszcze większym zaangażowaniem, grają najlepiej dysponowani a nie nazwisko a Nsame to wychodzi na niezłego kota, brawo Panowie, oby tak dalej odpowiedz

Tomek Mokotów - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Jeden mecz wiosny nie czyni... Banik naprawdę jest przeciętny, to jakby szaleć po zwycięstwie ze Stalą Mielec... Nsame to drewno niesamowite, nie spodziewam się gradu bramek w tym sezonie ale mam nadzieję, że nie będę miał racji. Augustyniak w defensywie bez progresu, wciąż takie same błędy.

Generalnie emocjonujący mecz z przeciętnym przeciwnikiem nie wróży dobrze ale liczy się awans... 👍 odpowiedz

pawel - 13 godzin temu, *.centertel.pl @Tomek Mokotów:

Pier...nij się w czoło malkontencie odpowiedz

Biała si - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Tomek Mokotów: A My? odpowiedz

Ju(L)ius - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Tomek Mokotów: No i ta pierwsza połowa..... do tyłu ciagle i za wolno..... odpowiedz

Jerz z Potoku - 19 godzin temu, *.play.pl Oczywiście wynik cieszy, a tym bardzie awans.

Jednak radosny wieczór - przynajmniej mnie - zmącił serbski sędzia, który stykowe sytuacje np. 7/7 rozstrzygał 6/1 na korzyść Czechów. Kuriozum rzutu karnego - to temat na osobną bajkę. Tym bardziej, że koledzy z VAR-u próbowali ratować jego ewidentną futbolową ułomność.

Ps.: Takie indywidua zabijają piękno futbolu. Ciekawe czy ktoś lub coś z UEFA "piardnie" w tym temacie. A warto byłoby w interesie przyszłych pokrzywdzonych...

Zwycięskie serdeczności odpowiedz

Piotrek Ochota - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jerz z Potoku: Witaj. Zgadzam się w pełni, jeszcze cisną się ciężkie słowa na wspomnienie pracy tego Pana. Nagrałem sobie ten mecz i właśnie skończyłem go oglądać. Muszę stwierdzić, że potwierdziło się wrażenie ze stadionu. Brawo drużyna za nerwy na wodzy i dążenie do celu. Serbski szkodnik na szczęście nie dał rady zepsuć nam Rocznicy i mam nadzieję więcej go w akcji nie widzieć.

Cześć i Chwała Bohaterom! odpowiedz

Darek - 20 godzin temu, *.play.pl Piękny to był mecz. Aż chciało się na to patrzeć. Taką Legię chcę oglądać. Brawo.

Jeszcze chwilę i okaże się,że mamy trenera. Po latach tych wszystkich wynalazków. odpowiedz

Henio - 20 godzin temu, *.225.185 Brawo Legia, super mecz! odpowiedz

Micha - 20 godzin temu, *.interwan.pl Byłem, widziałem... zachrypłem. I to nie tyle z dopingu, co ... z bluzgów na sędziego. UEFA trzepie taką kasę i nie stać ich na profesjonalistów? To co wyczyniał ignorant z Serbii, przeszło ludzkie pojęcie. W ogóle nie ogarniał tego meczu. Na szczęście Legia Iordanescu zaczyna być tą Legią przez duże L, i pomimo słabiutkiego sędziowania i czeskich drwali o trochę lepszej technice niż nasi krajowi, dała radę. Jutro będę milczał, ale późnym wieczorem (nocą) wznoszę lampkę koniaczku za Legię. odpowiedz

Żmija - 20 godzin temu, *.vectranet.pl Nsame - 6/6 - 3 sytuacje i 3 gole

Iordanescu 5/6 - za sprawiedliwe ocenianie piłkarzy i tylko nie wiem dlaczego wciąż stawia na Moriego

Feio 0/6 - specjalista od najlepszej wersji samego siebie za skreślenie Nsame i Alfareli i zakup za 1,5 mln € Szkurina

Sędzia -10/6 - jak każdy gwizdkowy próbował zrobić przekręt. Normalka i pogarda! odpowiedz

Mateusz z Gór - 20 godzin temu, *.orange.pl @Żmija:



Żmija - 3/10 - miało być pograne, a wygraliśmy odpowiedz

Maestro - 17 godzin temu, *.tvksmp.pl @Żmija: Morie 6/6 za zdobycie bramki na wagę awansu i świetną asekurację w defensywie.

Iordanescu 7/6 za całokształt pracy w Legii. odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Ten wyrób sedziopodobny robił co mógł aby było pograne. I tak żadna kara go nie spotka… odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Żmija: Prawda. odpowiedz

Arek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl Ku...wa! Co tam się wydarzyło? Helena, mam zawał! Co wyrabia Nsame, to normalnie się nie dzieje. Przecież typ do niczego się nie nadawał. A tu, w 3 meczach, 6 bramek. odpowiedz

PLBBOY - 21 godzin temu, *.inetia.pl Po pierwszej połowie myślałem, że nawet jeśli nie uda się awansować, to naszym piłkarzom należy się szacunek za taką grę, jaką mogliśmy oglądać. Później nastąpiła druga połowa i zespół przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, pomimo stronniczego sędziowania i pomimo solidnej gry przeciwnika a ja poczułem się szczęśliwy. Jestem zwykłym kibicem a nie żadnym znawcą futbolu i jako zwykły kibic chcę stwierdzić, że już dawno nie miałem przyjemności oglądania tak dobrze grającej Legii i to w obu polowach meczu. Legia przestała męczyć. Legia znowu zaczęła sprawiać mi frajdę. Uważam też, że Gual nie powinien się dąsać, tylko powinien podglądać na treningach swojego kolegę z ataku i uczyć się jak wykorzystywać sytuacje bramkowe. odpowiedz

Afro - 13 godzin temu, *.plus.pl @PLBBOY: Doskonale to ująłeś, "Legia przestała męczyć". Widać rękę trenera bo zawodnicy Ci sami a jakby inni ;) odpowiedz

ops2 - 21 godzin temu, *.centertel.pl Bardzo dobra LEGIA , niezły Banik i mocno średni sędzia. Wszołek grał super mecz i nie zmieni tej oceny jedna pechowa interwencja ! odpowiedz

Trampek - 21 godzin temu, *.125.86 Gratulacje dla LEGII . Nie każdy zespół jest w stanie pokonać dwóch przeciwników w tym samym czasie. Dokonała tego LEGIA, wygrywając w jednym czasie w jednym czasie z zespołem Banik Ostrawa oraz ... z sędzią Nowakiem Simoweić-em . Dzisiejszym sędziowaniem "przebił ... słynego sędziego ... Paduranu . Przyznanie niesłusznie karnego co pokazał VAR to było APOGEUM jego '"wyczynów" . Wnioski nasuwają się same - a przy tym mogą rodzić się różnego rodzaju domysły / być może słuszne / dlaczego on tak sędziował . Nie zauważyłem aby miał ZEZA , ale może był DALTONISTĄ ? Tym większą wartość ma żwycięstwo LEGII . Dlatego wszystkim należą się najwyższe oceny !!! odpowiedz

Cezar. - 20 godzin temu, *.centertel.pl @Trampek: tak karnego nie było,na żywo w normalnym tempie było to od razu widać, sędzia drukował to oczywista sprawa,były ewidentne faule na naszych zawodnikach nie odgwizdywane w środku boiska i po odbiorze szła akcja na naszą bramkę,Banik ani jednej żółtej nie dostał,tym większa satysfakcja ze zwycięstwa, Brawo 👍❤️🤍💚😊 odpowiedz

Wołomin NR - 21 godzin temu, *.centertel.pl Nsame to jakiś SS - Super Saiyan odpowiedz

jarekk - 21 godzin temu, *.metrointernet.pl Nsame zaczyna byc gwiazda Legii. Trzy gole dzis strzelil co by nie mowic. Jordanescu zrobil z zawodnikow zespol. Zawodnicy graja bardziej ryzykownie bo czuja ze w razie czego bedzie wsparcie kolegi, nie zostana sami. Nie ma juz gry prawy do lewego lewy do prawego a do przodu nic. odpowiedz

Piotrek - 21 godzin temu, *.gigainternet.pl Z taką grą boję sie, ze Nsame odejdzie do Realu. Gość jest znakomity. odpowiedz

LLL - 12 godzin temu, *.centertel.pl @Piotrek: To się nie strachaj😉 odpowiedz

Przemek - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl Mamy to ! Zawsze wierzyłem w Nsame i mam na to świadków. Widziałem wiele gier na Łazienkowskiej w tym 0-3 z Polonią , 2-3 z Widzewem ale nigdy nie straciłem wiary ! Jeb... hejterów i wynikowców! Chociaż ciężki jest czas... odpowiedz

Szastprast - 21 godzin temu, *.plus.pl W Legii często jest tak że nowi piłkarze często pierwszy sezon mają nieudany. Pamiętam jak na początku Pankov to było nieporozumienie a dziś Pan Piłkarz. odpowiedz

#FAJOOUT - 21 godzin temu, *.202.1 Fajo możesz cmoknąć JeanPierra w potężne kopyto. odpowiedz

Bombazo Kró(L) Nsame - 21 godzin temu, *.datapacket.com KRÓL JEST JEDEN! A Fajo w ekskrementach obesrany po pachy leży gdzieś tam pijany na bezrobociu. odpowiedz

Wsciek(L) y - 21 godzin temu, *.centertel.pl serbska k....a chciała wydrukować wynik dla pepików ale się nie udało. odpowiedz

Stary Kibic z Żylety - 20 godzin temu, *.orange.pl @Wsciek(L) y: Zgadzam się w 100 % odpowiedz

Cezar. - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Wsciek(L) y: w punkt!tutaj kiedyś na tym forum nadawał patriotą serbski,niejaki znafca niczego, teraz się schował i nadaje z innych nicków,ma jeszcze poczucie wstydu i swojej bezsilności,Brawo Legia Warszawa!!!,z następnym przeciwnikiem w pucharach będzie łatwiej, w Ostrawie także sędzia pepikom sprzyjał.,👍❤️🤍💚 odpowiedz

Dariusz - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Kupić jeszcze jakiegoś kozaka na prawe skrzydło i będzie dobrze odpowiedz

Autor - 21 godzin temu, *.play.pl Kiedys był taki opalony kasztan na tym boisku.. wyśmiewany na tym forum- Dzidzia się chyba nazywał odpowiedz

.... - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl 💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

PLBBOY - 21 godzin temu, *.inetia.pl @....: Ból takich jak ty, to jeden z fajniejszych aspektów bycia kibicem Legii 🙂 odpowiedz

Tyrol - 16 godzin temu, *.play.pl @....: to ty z kolegami ? odpowiedz

kolega kolegi - 21 godzin temu, *.poneytelecom.eu No i super, jest awans i zanosi się na następny,bo gramy z ekipą, w której największą gwiazdą jest Karol Angielski, a na bramie stoi Alomerović, poza tym kapitanem jest następny znany z eklapy ogór, czyli Cabezali z Plocka. odpowiedz

Michał - 21 godzin temu, *.plus.pl Udało się i tyle w temacie. A ' sędzia " i kumple drukowali I gówno z tego. Srał pies Czechosłowację. Grali tak jakby byli głodni przewracając się co chwilę.....karny śmiechu warte a Var cyrk następny. Jazda Legia z następnym. odpowiedz

Wawa - 20 godzin temu, *.play.pl @Michał: nie ma Czechosłowacji nie te lata ha

Nic się nie udało byliśmy lepsi TYLE W TEMACIE odpowiedz

Obcy - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl Szkurin może się uczyć od Nsame,jak się wykorzystuję sytuację bramkowe. Brawo Legia. odpowiedz

Pigwa - 21 godzin temu, *.play.pl Szkurin out odpowiedz

arkadioso2812 - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo Iordanescu! Brawo Legia! Chciało się oglądać taki mecz! Widać , że jest pomysł na grę. Ciśniecie, wciąż do przodu i zdobywanie ''terenu''. SUPER! Dwie sprawy do omówienia: 1) Pawle, skup się Chłopie jak wrzucasz auty...nie chcę tu się czepiać ale Vinagre wrzuca szybciej i celniej. Po Twoich wrzutkach (długie obserwacje gdzie rzucić) z autu tracimy piłkę (i to nie od tego sezonu , ale wstecz) Potrenuj na treningach gdzie i kiedy wrzucić z autu. 2) Podnieście się gnioty, chejterzy, trole i powiedżcie coś teraz o ''dziadku'' Nsame🤔. Na marginesie nasz Lewy ma troche więcej lat. Czy ktoś mówi że to dziadek? Aha i jeszcze jedno. Wielu tu mówiło: wzmocnić skład! Ja byłem (jak wielu na tym forum) za tym żeby zmienić trenera bo to ludzie którzy umieją grać w piłkę skoro znaleźli się w najlepszym polskim klubie! . A tu był człowiek, który obijał piętno własnego EGO na każdym zawodniku. Jak dobrze że tego człowieka już tu nie ma w tym klubie!!!! Forza Legia!!! odpowiedz

Toja - 22 godziny temu, *.centertel.pl 1.sedzia ch*j -

2. Banik słaby

3. Najlepszy nasz mecz od bardzo dawna

4. Jp nr.1 chłop jest kozakiem i zasługuje, żeby grać. Nie wiem co z rajoviciem

5. Powinno być 5-1 odpowiedz

Matias - 22 godziny temu, *.Gawex.PL Alfarela i Nsame to koty. Jeden napędza każdy atak, a drugi wszystko wykorzystuje. Do tego trener w końcu wzbudza szacunek. Dziękuję za zwolnienie Feio. odpowiedz

Simon - 22 godziny temu, *.orange.pl Chyba wreszcie mamy trenera, który realnie ocenia potencjał i zaangażowanie zawodników, bez fochów, pseudostatystyk i grania za zasługi. odpowiedz

Sobal 74 - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl GRATULACJE JESTEM POD WRAZENIEM GRY ZAANGAŻOWANIA I DETERMINACJI NASZUCH PIŁKARZY A NSAME CHYBA KTOŚ NAM GO ZAMIENIL NA PLUS UWAZAM ZE TO WIELKA ZASLUGA DZIEKI❤️🤍💚 odpowiedz

eM - 22 godziny temu, *.play.pl Albo grubo albo wcale😁 odpowiedz

NaSpokojnie - 22 godziny temu, *.orange.pl Mega fajny meczyk ⚽️⚽️ odpowiedz

grzesiek - 22 godziny temu, *.centertel.pl najsmutniejsze jest to że taki piłkarz jak Nsame nie grał w zeszłym sezonie. Zmagaliśmy sie z brakiem napastnika z prawdziwego zdarzenia, a o Nsame mówiono, że nie nadaje się do gry. I co przez pół roku zaczął nagle się nadawać najlepiej ze wszystkich?

Przecież u nas nie było nigdy napastnika z takim strzałem zarówno z lewej i prawej nogi. Do tego gra głową również idealna. Napastnik kompletny. Z nim w składzie mielibyśmy szanse nawet na mistrza.



Co sie dzieje w tym klubie, że najbardziej opłacany piłkarz ( i słusznie) nie gra. A grają takie asy jak gual czy pekhart. Feio tez nigdy nie powinien zostać trenerem Legii. Śmiem twierdzić że z Nsame na szpicy można było ugrać dużo wiwcej w zeszlym sezonie. Jeden wielki cyrk !!!!!!!!



Co do dzisiejszego meczu to Wszołek nie jest obrońcą i będzie popełniał tego typu błędy jak sprokurowany rzut karny. Jego miejsce jest na skrzydle!!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 21 godzin temu, *.orange.pl @grzesiek: Zaraz Cię tu wyjaśnią, że on się nadaje tylko na końcówki i słabych rywali. 😉 odpowiedz

Michał - 21 godzin temu, *.plus.pl @grzesiek: Nooo brawo jestem tego samego zdania odpowiedz

Simon - 21 godzin temu, *.orange.pl @grzesiek: po tym co pokazują Nsame i Alfarela: nie wiem gdzie Feio znajdzie pracę, ale będę zdziwiony jeśli zatrudni go ktoś w naszej Ekstraklapie. odpowiedz

Venom - 21 godzin temu, *.netfala.pl @grzesiek: to jak gra Nsame to świetna wizytówka jakim trenerem i człowiekiem jest Faja, życzę Nsame wszystkiego najlepszego!!! odpowiedz

Egon - 10 godzin temu, *.waw.pl @grzesiek:



U Iordanescu Nsame jest zupełnie innym zawodnikiem, inaczej przygotowanym, z inna kondycją.

W zeszłym sezonie nie tylko trener, ale także koledzy z drużyny nie mieli do niego wielkiego zaufania, bo grał słabo i nie miał wystarczającej kondycji, żeby na poważnie zaistnieć w zespole. odpowiedz

Mateusz z Gór - 8 godzin temu, *.orange.pl @Egon: Czemu wy wszyscy wymyślacie te teorie? Fakt jest taki, że Nsame w zeszłym sezonie nie dostał szansy i tyle. On nie grał słabo, on po prostu nie grał, bo trener go nie chciał. Nie miał kondycji? A skąd wiesz, skoro nie grał? Dwa tygodnie temu też mówiłeś, że nie ma kondycji. A teraz nagle ma. A wiesz czemu? BO GRA. Wystarczyło dać mu grać rok temu i wszystko byłoby dobrze tak jak teraz. odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Egon: umówmy się,ze oni w zeszłym sezonie,pozorował grę a nie grał! 6 km przebiegał w mwczu,gdzie teraz zap... jak młody Bóg. Normalna sprawa,skoro Żewłak ma zakomunikował,że się rozstaną.Masz zupełną rację!Akurat w tym przypadku nie zwalałbym winy na Feio,tylko na brak zaangażowania u zawodnika. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @e(L)zone: Nie kłam tro(L)zonku. Nic co tu napisałeś nie jest prawdą. Bronisz tych swoich bzdurnych teorii posługując się coraz bardziej beznadziejnymi argumentami. Każdy wie, że piłkarze najlepiej łapią formę na boisku. Trzeba kompletnie nie znać się na tym sporcie, aby wysnuwać takie obraźliwe teorie na temat piłkarzy, którzy nie grają. Ale wiemy, że będziesz łapał się czegokolwiek, byleby tylko zachować twarz. To się nie uda, jeśli nie przyznasz się do błędu. Nie zakłamiesz rzeczywistości, bo wszyscy widzimy, że za każdym razem, gdy jest opcja zweryfikować Twoje rewelacje to wychodzi na to, że kompletnie się nie znasz. :) Podważasz zawodowstwo świetnego piłkarza, że się niby nie starał wcześniej. Trzeba być totalnym laikiem, żeby wymyślić coś takiego. To, że Nsame gra tak dobrze nie oznacza, że coś się zmieniło w jego pracy. Oznacza to jedynie, że kompletnie nie znasz się na piłce, bo wymyślasz cały czas te głupoty, które boisko zawsze weryfikuje na Twoją niekorzyść. :) odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór:



Nie będę się zachwycał Nsame po 3 meczach i pisał, że zawsze był wspaniały, tylko niedobry trener go nie chciał, bo tak nie uważam.

Nsame nie był wspaniały ani w Como, ani w Legii, ani w FC Sankt Gallen.

Teraz gra lepiej, a w zeszłym sezonie był słaby, wiec nie grał.

Feio był narwany, ale nie był idiotą, żeby pozbywać się dobrych piłkarzy i samemu na tym tracić.

To nie Fejo się uwziął na Nsame, bo o jego postawie, choćby na treningach mówili też inni, w tym dziennikarze, a koledzy z zespołu również nie mieli do niego specjalnego zaufania na boisku, ponieważ był, po prostu, słaby i ociężały.



W Szwajcarii również nikomu nawet do głowy nie przyszło, żeby go zatrzymać.



Facet zarabia podobno ponad 3 miliony złotych rocznie, co jest w Polsce kosmiczną pensją, więc najwyższa pora, żeby zaczął się, przynajmniej w jakimś stopniu spłacać.

Oby mu się to przy Iordanescu udało. odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Egon: obiektywny komentarz! Szanuję!🤝 odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Egon: Myślę, że miałeś podobne spostrzeżenie jak ja, że Feio jest zbyt mało elastyczny taktycznie. Stąd niechęć do Nsame, który nie pasował do jego koncepcji. Teraz mamy trenera, który stara się wydobyć z każdego gracza to co najlepsze, co widać już po pierwszych meczach Alfareli czy Biczachcziana, a nie dobrać ich jak najlepiej do jedynej taktyki jaką posiada. Nsame, podobnie jak kilku innych graczy było ofiarą tych ograniczeń. Postawa na treningach to bajki, a dziennikarze piszą cokolwiek co się klika. Nawet tutaj ostatnio coraz więcej tego typu nagłówków. Szanuję Twoje zdanie, ale mimo to dalej będę starał Cię przekonać. ;) odpowiedz

Super"L" - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Ale to się fajnie ogląda! Brawo drużyna! Wiem że jedna jaskółka wiosny nie czyni ale z takim nastawieniem i pomysłem na grę to uważam że idziemy na mistrza!Nsame klasa sama w sobie. Dziękuję faji że nie podpisał kontraktu bo teraz mamy trenera z prawdziwego zdarzenia. Mocno Legia! odpowiedz

Farme(L) - 22 godziny temu, *.virginm.net Drukował, drukował ale nie wydrukował …

Tak czy inaczej kolejny klub na niebiesko założony w 1922 pokonany 😁😁😁Legio Mocno!!! odpowiedz

Tomek - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @Farme(L): dokładnie , ten farmazoniarz z gwizdkiem był totalnie bezczelny. Non stop faule dla czechów , uznany gol ze spalonego , karny ktorego nie było. Robił dużo , źebysmy umoczyli odpowiedz

PLBBOY - 21 godzin temu, *.inetia.pl @Farme(L): Fakt. Sędziowanie stało na niskim poziomie. Miejmy nadzieję, że ten sędzia już nie zawita do Warszawy. odpowiedz

MiszaPraga - 15 godzin temu, *.plus.pl @Farme(L): serb! Ruska onuca! odpowiedz

Juhas - 22 godziny temu, *.orange.pl OLE OLE OLE OLA I TYLKO LEGIA LEGIA WARSZAWA odpowiedz

Mariusz - 22 godziny temu, *.129.36 Gratulacje dla drużyny! O to chodzi. odpowiedz

Okęciak - 22 godziny temu, *.netfala.pl Dziadzia!!!!! Mamy w końcu napastnika nie od parady, zupełnie poważnie Nsame przypomina mi Nikolica. Tamten też niewiele biegał i nie był super szybki ale jak dostał piłkę w polu karnym to wiedział co zrobić. Dziś Nsame w sumie trzy gole😜 choć prawidłowy tylko jeden ale chłop umie strzelać i będzie to robił. P.s. to co odwalał ten serbski pajac z gwizdkiem to prokurator powinien to obejrzeć... odpowiedz

p10 - 21 godzin temu, *.orange.pl @Okęciak: Nikolic potrafił dostać piłkę w połowie boiska za plecy obrońców i dojść sam na sam. Nsame nie dobiegłby nawet połowy i by go złapali. Umie znaleźć wolną pozycję i pokazać się w polu karnym , ale Nikolić to dużo wyżej odpowiedz

MiszaPraga - 22 godziny temu, *.plus.pl Sędziowanie ruskiego Serba było skandaliczne, ale Legia to Legia, mamy to i do przodu odpowiedz

Trampek - 21 godzin temu, *.125.86 @MiszaPraga: Trafne określenie !!! Masz 100% -tową rację !!! odpowiedz

Rio - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy to aby była Legia?Ale grali , brawo. Pięknie się to oglądało. odpowiedz

e(L)zone - 22 godziny temu, *.interkam.pl Ufff,dobrze, że to się tak skończyło i Banik nie wykorzystał tego karniaka.Szalony mecz,miałem już dość tej nerwówki. 😁🙈Ciężary niesamowite.Brawo drużyna,brawo trener.Biegali jak nakręceni. odpowiedz

NaSpokojnie - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl @e(L)zone: Ja mam tak że już nerwowo nie wytrzymuję 😁😁

Ale naprawdę mega meczyk⚽️⚽️ odpowiedz

arkadioso2812 - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @e(L)zone: nie dramatyzuj chłopie...Kacper wyczuł i piłkę by wybił! Nie widziałeś tego pesymisto???... Ciężary? Jakie? Nie widziałeś że Legia kontroluje mecz? jedna akcja baniku i bramka a co dalej?.... przybliż coś z akcji baniku bo nie kojarzę........więcej optymizmu - jeśli jesteś (L)! odpowiedz

e(L)zone - 21 godzin temu, *.interkam.pl @NaSpokojnie: dokładnie 😁🤝 odpowiedz

Grzegorz - 22 godziny temu, *.centertel.pl ❤️🤍💚 Tylko Legia odpowiedz

Ursus - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo brawo brawo odpowiedz

Janek - 22 godziny temu, *.plus.pl Sędzia bohaterem meczu odpowiedz

e(L)zone - 21 godzin temu, *.interkam.pl @Janek: ten sędzia jest znany w Serbii z konkretnych lodów.Dobrze,że nie wypaczył wyniku,a był blisko. odpowiedz

Weres - 22 godziny temu, *.pulawy.pl Brawo Legia jeszcze jedna przeszkodą i jesteśmy w fazie ligowej odpowiedz

Michał BB - 22 godziny temu, *.com.pl Nsane super gość. Po prostu. Podniósł się niesamowicie i wciąga nosem chociażby szkurina. Fantastyczna forma i podejście.

Brawo Legia! Dużo lepsza, ale sędzia stronniczy itd. No dali radę!!! odpowiedz

arkadioso2812 - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @Michał BB: Inny teren, Inny Tsame . Pełna zgoda! Fajnie że Rumun nie przekreślił wartościowego piłkarza i CZŁOWIEKA. Jeszcze spłaci duży kontrakt bramkami👍❤️🤍💚 odpowiedz

Michał BB - 10 godzin temu, *.139.157 @arkadioso2812: 👍 odpowiedz

tommy - 22 godziny temu, *.toneticgroup.pl https://legionisci.com/news/101115_Legia-chce-rozwiazac-kontrakt-z-Nsame.html

😜 odpowiedz

pawel - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Super się to oglądało. Brawo.

Tylko ta chodyna....

Wchodzi i bez kontaktu praktycznie. Kompletnie bezproduktywny. I to przyjecie w polu karnym na 10 metrów do góry. Lepiej grać w 10.

1. chodyna

2. gual

3. kun

out

Jeszcze ktoś na 6 i dobry wariat z boku i bedzie fajna ekipa. Trener szacun za ułożenie tego burdelu zawodniczego odpowiedz

Bocian - 22 godziny temu, *.shawcable.net Nsame dzisiaj pierwszy hat-trick na Legii :-) odpowiedz

Lukkac1916 - 22 godziny temu, *.net.pl Najlepszy w Banku był Simovic odpowiedz

Roman - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Super mecz jednak można Legia z meczu na mecz wygląda lepiej to dobrze odpowiedz

Krzeszczu - 22 godziny temu, *.bredband2.com Fenomenalny mecz!

Brawo i Kongratsy!!!!

👏👏👏 odpowiedz

Dr Bomba - 22 godziny temu, *.orange.pl Nareszcie Legie da się oglądać.👍 odpowiedz

