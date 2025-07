Duży komfort Iordanescu – wszyscy zawodnicy do dyspozycji. Jaka jedenastka na Banik?

O godz. 11:30 w Legia Training Center zespół Legii rozpoczął ostatni trening przed rewanżowym meczem z Banikiem Ostrawa. Dobra wiadomość? Sztab szkoleniowy ma do dyspozycji wszystkich zgłoszonych zawodników! Edward Iordanescu stoi więc przed trudnym – ale przyjemnym – wyborem, szczególnie po udanych występach Alfareli i Nsame w Kielcach. "King is back!" – krzyknął z uśmiechem Artur Jędrzejczyk, który w poprzednim spotkaniu zszedł w przerwie z powodu drobnego urazu.



We wtorkowych zajęciach udział wzięło łącznie 28 zawodników. Dwóch z nich – Mileta Rajović i Arkadiusz Reca – z pewnością nie pojawi się na murawie, ponieważ nie zostali zgłoszeni na 2. rundę eliminacyjną Ligi Europy. Z grupy młodzieżowej tylko Pascal Mozie trenował na sąsiednim boisku z zespołem rezerw. W "dwójce" z pełnym obciążeniem ćwiczy także Jan Leszczyński, który przekazał nam, że jego zdrowie jest już w pełni unormowane i czuje się gotów do powrotu do gry.



Pierwszy kwadrans treningu pierwszego zespołu był otwarty dla mediów. W tym czasie zawodnicy rozgrzewali się, grali w „dziadka”, a czterech bramkarzy intensywnie pracowało pod czujnym okiem Arkadiusza Malarza. Z boku ich postępom przyglądał się nie kto inny, jak Krzysztof Dowhań – legenda warszawskiej kuźni bramkarskich talentów.



Mecz 2. rundy eliminacyjnej Ligi Europy Legia Warszawa – Banik Ostrawa odbędzie się w czwartek, 31 lipca o godz. 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Jaka jedenastka wybiegnie na starcie z czeskim rywalem? Zachęcamy Was do typowania własnych składów i dzielenia się opiniami – emocje rosną z każdą godziną!



