Oceny legionistów za mecz z Banikiem

Najwyższą notę za mecz z Banikiem otrzymał Jean-Pierre Nsame. Występ napastnika oceniliście na 5,5 w skali 1-6. Bardzo dobre notę uzyskał także Jan Ziółkowski - 4,9. Z kolei najgorsze oceny trafiły do Kacpra Chodyny i Ilji Szkurina - po 2,9. W sumie oceniało 1691 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,1.

MP Dokles - 4 godziny temu, *.1.221 Jeszcze pół roku temu nikt na tej stronie by nie uwierzył, że Nsame kiedyś dostanie 5,5 😉 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Kolejny mecz gdzie Nsame i Ziółkowski najlepsi na boisku. odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.play.pl Tobiasz tak wysoko? Za co? Za wpuszczonego babola znowu? Oprocz tego zadnej groznej sytuacji, bo przeciez nie byla nią ta parada po strzale glowa w sam srodek bramki. odpowiedz

Kobo(L)t - 10 godzin temu, *.stansat.pl Jeżeli ten podstarzały 40 latek odpali, to Faja i Zieliński powinni się grubo zastanowić, co poszło nie tak w zeszłym sezonie. Śmiesznie będzie jak posadzi na ławie 3 mln minetę. odpowiedz

Legionista1916 - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Wszystkie oceny według mnie są git, ale Augustyniak? Jak jego wybicie spowodowało bramkę dla Banika Ostrawy. Życzę Augustyniakowi poprawę a Legii kolejnych świetnych wyników w europejskich pucharach i ekstraklasie❤️🤍💚. odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.play.pl @Legionista1916: Augustyniak dramat. Przy obu golach dal sie ograc jak junior do tego z metra na pusta nie trafil i nawet sie nie przewrocil jak go gosc trzymal co daloby karnego i czerwoną. odpowiedz

grzesiek - 13 godzin temu, *.centertel.pl nsame 5,5 dawno nikt nie dostał tyle





WSZOŁEK TO SKRZYDŁOWY A NIE OBROŃCA BEDE TO PISAL TAK DLUGO AZ IORDANESCU GO ZACZNIE WYSTAWIAC NA SKRZYDLE Z POWROTEM !!!💪 odpowiedz

Michał - 30 minut temu, *.orange.pl @grzesiek:

Mylisz się.

Grał wiele razy na skrzydle u średnio to wychodziło. Na skrzydle ma za mało miejsca żeby sie rozpędzić. Jest dużo groźniejszy gdy wbiega z lini obrony. odpowiedz

t - 13 godzin temu, *.centertel.pl W skali 1-6 to 3.8 dla Augustyniaka jest za dużo.

Czyli niektórzy dawali mu 4 lub 5?!

A on zagrał kolejny slaby mecz... odpowiedz

Mateusz z Gór - 13 godzin temu, *.orange.pl @t: Skoro 3,6 dostał Jędrzejczyk, który nie zdążył czegokolwiek istotnego zrobić to należy to traktować jako ocenę wyjściową dla każdego gracza na ten mecz, która jest wyższa niż zazwyczaj z powodu ogólnie dobrej postawy całego zespołu. Czyli Augustyniak minimalnie na plus zdaniem fanów. odpowiedz

Pablo - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Augustyniak 3,8 nie wiem za co … za zmarnowaną setkę, bezsensowne faule lub wybicie po którym padła bramka dla Banika. Max 2 odpowiedz

