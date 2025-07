Terminarz CLJ U-17 na sezon 2025/26

Terminarz Legii U-17, runda jesienna: 1. kolejka - 9 sierpnia, 18:00 - Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa 2. kolejka - 16 sierpnia, 14:00 - Legia Warszawa – ŁKS Łódź [LTC] 3. kolejka - 23 sierpnia - Podlasie Biała Podlaska – Legia Warszawa 4. kolejka - 30 sierpnia - Legia Warszawa – Polonia Warszawa [LTC] 5. kolejka - 6 września - Escola Varsovia – Legia Warszawa 6. kolejka - 13 września - Legia Warszawa – Wisła Kraków [LTC] 7. kolejka - 20 września - Resovia Rzeszów – Legia Warszawa 8. kolejka - 27 września - Legia Warszawa – Hutnik Kraków [LTC] 9. kolejka - 4 października - Stomil Olsztyn – Legia Warszawa 10. kolejka - 11 października - Legia Warszawa – AKS SMS Łódź [LTC] 11. kolejka - 18 października - Korona Kielce – Legia Warszawa 12. kolejka - 25 października - Wisła Płock – Legia Warszawa 13. kolejka - 1 listopada - Legia Warszawa – Widzew Łódź [LTC] 14. kolejka - 8 listopada, 12:30 - Stal Rzeszów – Legia Warszawa 15. kolejka - 15 listopada - Legia Warszawa – Talent Warszawa [LTC] Drużyna AP Brychczy w przerwie letniej połączyła się z Talentem Warszawa i jej drużyny zostały przejęte przez klub z Targówka. Legia U17 swoje mecze rozgrywać będzie w Legia Training Center - co do zasady na boisku nr 5 (z naturalną murawą), jedynie w razie niekorzystnej pogody mecze będą przenoszone na inne boiska LTC (6 lub 7).

