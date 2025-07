Bilety na mecz z GKS-em Katowice

Na mecz ligowy z GKS-em Katowice ceny biletów na Żyletę zostały ustalone na 60 zł, co oznacza podwyżkę o 40%. W ubiegłym sezonie na mecz z podobnym rywalem i w podobnym terminie cena wynosiła 43 zł. KUP BILET NA MECZ LEGIA - GKS fot. Legia Warszawa Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Kibic - 30.07.2025 / 16:45, *.plus.pl Chcecie transferów i dobrych zawodników a żal wam kasy na bilety trochę chore... Najlepiej marudzić i nic nie dawać od siebie... A wymagać od innych od klubu... 😡 odpowiedz

tyLko LEGIA - 30.07.2025 / 08:19, *.164.251 było kupić karnet albo suba i nie narzekać, a jak chodzisz od czasu do czasu to nie zbiedniejesz odpowiedz

Jakto - 30.07.2025 / 07:14, *.97.192 Stop finansowaniu dziadostwa! odpowiedz

Żmija - 30.07.2025 / 07:36, *.vectranet.pl @Jakto: Uważaj bo rodzice ci kieszonkowe zabiorą! odpowiedz

Kibol - 30.07.2025 / 08:30, *.plus.pl Sam jesteś dziad haha odpowiedz

kacperek - 29.07.2025 / 20:27, *.99.253 40 % ladnie-jak juz nie będzie karnetów za 1 do 2 lata to ceny biletów na żyletę 80-100zl hehe aby wszyscy płacili abonament... Ladny zachód nam robią... odpowiedz

Kibic - 30.07.2025 / 06:36, *.plus.pl Następny gamoń haha w większości klubów kibice kupują karnety i suby a nie pojedynczej bilety! Aby wspierać klub piłkarski swój ukochany w czym masz problem? A nie bilety na bilety... A 2 sprawa tak wychodzi taniej! A jak chodzisz na 3 , 4 mecze to już to twój problem ze za drogie są bilety 😁 odpowiedz

Tek - 29.07.2025 / 17:51, *.orange.pl Może bojkot w sprawie cen biletów? odpowiedz

L - 29.07.2025 / 18:45, *.play.pl @Tek: ale jakich cen? W karnecie place 20 zł za mecz, subskrybcja miesieczna to 5 dych za miesiac. Mega tanio. A jak ktos chodzi na co 5 mecz to niech placi 6 dych. W czym problem? Na Lechu są drozsze bilety a ty chcesz bojkot robic zyjac w Warszawie? :d odpowiedz

Kibic - 29.07.2025 / 19:47, *.78.59 Było kupić karnet, albo substancje i wychodzi taniej w czym problem? Jaki bojkot haha odpowiedz

Jurek - 29.07.2025 / 20:26, *.133.196 @TekJe...nij się w ten głupi czerep: odpowiedz

Obiektywnie - 29.07.2025 / 20:30, *.play.pl @Tek: człowieku w łeb sie walnij. od kiedy pamiętam ceny biletów na Żyletę było po około 40 zł - a 10 lat temu sie zarabiało z trzy razy mniej. To ile byś chciał płacić za bilet przy obecnych zarobkach? Szanujmy się jako klub, 40 zł to obecnie kosztują bilety na 1 ligowych wsiach. Jak chcesz zeby Twój klub sie rozwijał i kupował lepszych piłkarzy to po prostu musi tak to wyglądać i tyle, bez przesady odpowiedz

Aaa - 30.07.2025 / 10:16, *.centertel.pl @Obiektywnie: 10 lat temu to były po 25zl odpowiedz

kibic - 30.07.2025 / 12:26, *.78.59 ale teraz wszystko poszło w górę ! ceny wszystkiego :D nie zauważyłeś? odpowiedz

Wyrwikufel - 29.07.2025 / 17:41, *.vectranet.pl Nie przesadzajcie, ceny bilety podobne jak na mecz ze świnią. Jak chcemy się rozwijać musimy inwestować. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.