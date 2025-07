Prezentacja koszulki i spotkanie z kibicami przy Łazienkowskiej

Inicjatywa miała miejsce przy stadionie, a dokładnie wzdłuż ul. Łazienkowskiej. Na kibiców czekał DJ grający muzykę, dwie fotobudki, strefa z mocktaliami, a także strefa dla najmłodszych, gdzie młodzi fani mieli m.in. malowane twarze. Od godziny 11 otwarty został FanStore, w którym kibice mogli przede wszystkim nabyć nowy komplet strojów. Największa atrakcja rozpoczęła się o godzinie 17, a było nią spotkanie z piłkarzami. Do licznie zgromadzonych kibiców wyszli Steve Kapuadi , Claude Goncalves i Ruben Vinagre oraz dwóch nowych zawodników - Mileta Rajović i Petar Stojanović . Zawodnicy początkowo byli podzieleni na grupy - jedni rozdawali autografy i robili sobie zdjęcia z fanami, a drudzy wewnątrz sklepu odpowiadali na pytania prowadzącego krótką rozmowę. Po jakimś czasie cała piątka była do dyspozycji fanów. Choć cała impreza miała zakończyć się o godzinie 19, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, piłkarze pozostali na miejscu kilkanaście minut dłużej. Nowa koszulka wyjazdowa w FanStore - spotkanie z piłkarzami - Mikołaj Ciura / 23 zdjęcia

Legia Warszawa zaprezentowała we wtorek nowy, wyjazdowy komplet strojów. Klub zorganizował huczną prezentację i przygotował masę atrakcji dla kibiców oraz spotkanie z kilkoma graczami stołecznej drużyny. Nowa koszulka wyjazdowa w FanStore - spotkanie z piłkarzami - Mikołaj Ciura / 23 zdjęcia

LUKASz Bielany - 30.07.2025 / 05:14, *.centertel.pl Klub tak prezentuje pięknie kiedy wyjazdy 😁 To kiedy organizacja zapisów wyjazdów będzie inna?kiedy każdy będzie mógł na taki jechać?nie zależnie od trybuny na Ł3?tylko grupy kibicowskie jeżdżą a nam Janusza zostawiają ochlapy bo nie było chętnych... odpowiedz

aqweds - 30.07.2025 / 08:15, *.t-mobile.pl @LUKASz Bielany: A jeśli będzie trzeba to podejmiesz rękawicę na trasie i staniesz w obronie barw? Czy wystąpi incydent kałowy? odpowiedz

Banik - 30.07.2025 / 09:50, *.jmdi.pl @aqweds: kolego, a co się stało w Ostrawie? odpowiedz

LUKASz Bielany - 30.07.2025 / 14:55, *.centertel.pl @aqweds: jak trzeba będzie to się wyjdzie... jakoś w innych klubach nie ma problemu kto jedzie... odpowiedz

TomTom1916 - 29.07.2025 / 22:00, *.play.pl cena koszulki dla pudla i jego rodziny chyba odpowiedz

Autor - 29.07.2025 / 21:45, *.tvksmp.pl Legia Warszawa to nasza DUMA i SŁAWA!!! odpowiedz

