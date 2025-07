Ce(L)ownik: Legia wygra z Banikem!

Czwartek, 31 lipca 2025 r. 16:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Legia Warszawa - Banik Ostrawa, który odbędzie się w czwartek, 31 lipca o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 1169 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 91% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 4% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 5% typuje zwycięstwo czeskiego klubu.









Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (27,5% głosów).

Kolejne w zestawieniu są:

2-1 - 21,5%

1-0 - 13,5%

3-1 - 11,2%

3-0 - 10,9%



Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 2,06 a Banik Ostrawa 0,52.



Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!