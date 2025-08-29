Oficjalnie

Ziółkowski odszedł z Legii!

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 21:06 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Jan Ziółkowski zakończył swoją przygodę w Legii Warszawa. Środkowy obrońca odszedł ze stołecznej drużyny do grającej w Serie A AS Roma. Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał z włoskim klubem 5-letnią umowę. Według mediów Legia zarobi na transferze stopera 6,6 mln euro, a także zagwarantowała sobie 10% od następnej transakcji.



