Oficjalnie
Ziółkowski odszedł z Legii!
Jan Ziółkowski zakończył swoją przygodę w Legii Warszawa. Środkowy obrońca odszedł ze stołecznej drużyny do grającej w Serie A AS Roma. Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał z włoskim klubem 5-letnią umowę. Według mediów Legia zarobi na transferze stopera 6,6 mln euro, a także zagwarantowała sobie 10% od następnej transakcji.
Jan Ziółkowski trafił do Legii 22 czerwca 2022 roku z juniorów Polonii Warszawa. Od początku swojej przygody ze stołeczną drużyną robił progres. Początkowo rozgrywał mecze w Centralnej Lidze Juniorów, jednak już po miesiącu od przybycia do klubu postawił pierwsze kroki w seniorskiej piłce w III-ligowych rezerwach. Niespełna pół roku od rozpoczęcia swojej przygody z Legią Ziółkowski trenował już regularnie z pierwszą drużyną, pojechał nawet na zimowy obóz przygotowawczy do Turcji. Na oficjalny debiut musiał poczekać kolejne półrocze, w międzyczasie rozgrywając 41 meczów w drugim zespole. Szansę debiutu dał mu trener Goncalo Feio, który wpuścił go w końcówce przegranego 0-3 meczu z Radomiakiem Radom, a z powodu braków kadrowych Ziółkowski wystąpił w pierwszym składzie w dwóch ostatnich kolejkach. Już wtedy młody defensor pokazał niesamowitą dojrzałość w grze, jak na swój wiek i udowodnił, że jest gotowy do regularnych występów.
fot. Maciek Gronau
Od początku sezonu 2024/25 Ziółkowski na stałe przebił się do wyjściowego składu, a we wrześniu przedłużył kontrakt ze stołeczną drużyną do końca czerwca 2026 z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Rozgrywki były dla niego jednak nierówne. 20-latek przeplatał okresy regularnej gry z wielotygodniowym przesiadywaniem na ławce. W zimowym oknie transferowym pojawiło się przez to dużo ofert za stopera, jednak Legia wszystkie odrzucała. W rundzie wiosennej był już zdecydowanie bardziej regularnie grającym zawodnikiem. Młody defensor swoimi pewnymi występami znacząco przyczynił się do sięgnięcia po Puchar Polski, a pięcioma występami w Lidze Konferencji, w tym trzema w fazie play-off, również w dojściu do ćwierćfinału tych rozgrywek. Łącznie w poprzednim sezonie zagrał 28 razy, zdobywając dwie bramki i dwie asysty. Ziółkowski rozpoczął nowe rozgrywki w Legii pod wodzą trenera Edwarda Iordanescu, który na początku sezonu dawał mu regularną szansę na grę jako jedynemu z młodzieżowców. 20-latek nie narzekał jednak na zainteresowanie z zachodnich klubów. Trzeba było liczyć się z tym, że lada moment może pojawić się za niego oferta nie do odrzucenia i młody defensor opuści warszawski zespół. Takową, choć po długich negocjacjach, złożyła właśnie AS Roma, z którą Ziółkowski podpisał 5-letni kontrakt.
fot. Woytek / Legionisci.com
Ziółkowski w Legii od początku pokazywał, jak wielki talent posiada. Rozwijał się z meczu na mecz, udowadniając umiejętności, zdecydowanie większe niż większość zawodników w jego wieku. Gdy pojawiał się w pierwszym składzie, w ogóle nie odczuwało się braku doświadczenia czy spadku jakości. Defensor był bardzo pewny siebie, agresywnością, świetnym ustawieniem i czytaniem gry dominował nad przeciwnikami. Mimo młodego wieku udowadniał, że ma zadatki na zostanie zdecydowanym liderem nie tylko defensywy, ale całej drużyny. Mimo że jego odejście z klubu było do przewidzenia, można odczuwać wrażenie, że przyszło ono za szybko, a Ziółkowski mógł jeszcze udowodnić swoją wartość przez choćby jeden pełny sezon w warszawskim klubie. Tym bardziej, że otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski.
Jan Ziółkowski w Legii Warszawa
Numer zawodnika - 24
Mecze - 40
Gole - 2
Asysty - 2
Pierwszy mecz - Legia Warszawa 0-3 Radomiak Radom (05.05.2024)
Ostatni mecz - Legia Warszawa - Hibernian FC (28.08.2025)
Tytuły zdobyte w Legii - 2 (Puchar Polski 2024/25, Superpuchar Polski 2025/26)
Liczba przyznanych - 21
Liczba przyznanych - 2
fot. Mishka / Legionisci.com
Janek Ziółkowski żegna Legię - wideo:
wid. Piotr Galas / Legionisci.com