Temat transferu Hagiego nadal aktualny

O wszystkim opowiedział agent piłkarza, Arcadie Zaporojanu. – Zaproponowałem Legii określone warunki finansowe. Właściciel początkowo je odrzucił, a później się zgodził. Chodziło o znaczącą kwotę za podpis i pensję w wysokości 600 tysięcy euro rocznie. Nawet w ostatnich dniach rozmawiałem na ten temat z właścicielem Legii Warszawa. Musi głębiej sięgnąć do kieszeni i sprawa będzie załatwiona. Chodzi o milion euro za podpisanie kontraktu - powiedział na łamach fanatik.ro. Hagi ma 26 lat i występuje na pozycji ofensywnego pomocnika lub napastnika. Od stycznia 2020 roku reprezentował barwy Rangers FC. Wcześniej występował w m.in. w takich drużynach jak AC Fiorentina czy KRC Genk. W poprzednim sezonie ofensywny pomocnik wystąpił 32-krotnie, strzelając 5 goli i dokładając 7 asyst. Sporą część rundy jesiennej stracił z powodu kontuzji. Łącznie w zespole z Glasgow wystąpił w 130 meczach, zdobywając 20 bramek i 28 asyst. Zdobył z nim mistrzostwo i puchar kraju, a także wygrał puchar ligi szkockiej. Zawodnika dobrze zna nowy trener "Wojskowych" - Edward Iordanescu - który pracował z nim w reprezentacji Rumunii. Pod wodzą Iordanescu Hagi rozegrał w kadrze 15 meczów, zdobywając 3 gole i 3 asysty. Łącznie reprezentował swój kraj w 47 spotkaniach, trafiając do siatki 6 razy i dokładając 7 asyst.

Rumuńskie media informują, że temat transferu Ianisa Hagiego do Legii nie został jeszcze definitywnie zamknięty. Wciąż jest szansa na to, by przeszedł do stołecznego klubu, ale Legia musiałaby zapłacić mu znacznie więcej niż zakładano. Mowa o pensji w wysokości 600 tys. euro za sezon. Dodatkowo klub musiałby wyłożyć jeszcze milion euro za podpisanie kontraktu, ponieważ Hagi jest obecnie wolnym zawodnikiem.

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Kacpra Urbańskiego brać… odpowiedz

znawca - 22 godziny temu, *.play.pl NIE BRAC odpowiedz

Srary - 23 godziny temu, *.78.66 Bez przesady nie twórzmy kominów płacowych. Bańka za podpis ok. W końcu przychodzi za free ale 600 koła to już przegięcie. Gdyby był wart tych pieniędzy to grałby więcej w tej Szkocji. Z tego tylko zgrzyty w szatni będą. Wiem że moje zdanie w tym przypadku nic nie znaczy ale jestem na NIE. odpowiedz

Papaj - 30.07.2025 / 18:53, *.telecomitalia.it Pamiętacie jak pisaliście na Vadisa. Przyszedł z wystającym brzuchem i nadwagą. A później plakaliscie żeby nie odchodził... odpowiedz

singspiel - 11 godzin temu, *.7.83 @Papaj: on nie miał żadnego brzucha. cały czas wyglądał tak samo. mocna budowa. po prostu nie był przygotowany. do tego choroba i śmierć matki. tylko porównaj warunki Rumuna i Vadisa odpowiedz

(L) eonardo - 11 godzin temu, *.inetia.pl @Papaj: Przecież tu zupełnie nie chodzi o jego wystający brzuch. Ten gość grał od przypadku do przypadku , a wymagania ma chyba z tytułu zasług ojca. Zrobi tylko kwas w szatni, bo zanim zacznie coś udowadniać na boisku to pójdzie się leczyć. Jeżeli tak będzie to umieścisz tu wpis że się pomyliłeś? Bo ja, jeżeli będzie zatrudniony i zostanie gwiazdą w Legii , nie będę miał problemu z przyznaniem że źle oceniłem sytuację. Ale przez 60 lat na Ł3 widziałem mnóstwo zawodników i w tym przypadku intuicja mi mówi - NIE. On NIE odpowiedz

Kerad - 30.07.2025 / 14:57, *.play.pl 1.000.000 mln euro czyli 4 250 000 zł za.......swatkę (!)

Ja rozumiem że agent musi mieć prowizję za kontakt, obsługę i itd.... Tylko nie rozumiem tak dużej kwoty.



Do wszystkich którzy wydają nie swoje pieniądze - wydaj swoje a będziesz liczył każdego orzełka czy Ci się przypadkiem nie zesra przy wydawaniu. odpowiedz

InPost - 30.07.2025 / 15:03, *.play.pl @Kerad: z tej kwoty prowizja agenta to 10-15% reszta jest dla piłkarza bo ma kartę na ręku. Ja wiem że co poniektorym w tym klubie weszło za mocno brać tylko tych za darmo ale za piłkarza jaki by on nie był trzeba zapłacić czy to klubowi od którego się kupuje czy jak w tym przypadku zawodnikowi. odpowiedz

Lemas - 30.07.2025 / 18:44, *.48.126 @InPost: zgadzam się z Twoim postem w 100 procentach odpowiedz

Darek M,, z zawodu prezes - 30.07.2025 / 14:02, *.centertel.pl Nie jest wolnym zawodnikiem, lecz bezrobotnym zawodnikiem, czujecie tą różnicę?



Nie dostanie złamanego grosza za podpis.

To nie Hagi, tylko jego syn. odpowiedz

Syn Trenera - 30.07.2025 / 13:36, *.plus.pl Po pierwsze znawcy to on jest wolnym zawodnikiem. Po drugie kontuzja wyleczona. Po trzecie dyletanci to ofensywny pomocnik kreatywny i takiego brakuje do układanki trenerowi po czwarte jak byl.zdrowy to Szkocii z reguly gral. Trochę dziwne ze kupujemy no name z Danii za 3 miliony (zapewne w 360 ratach) a nie możemy wysupłać miliona na transfer free. Na obronę wysokości pensji zapytam ile wobec tego zarabia Jędrzejczyk???Moim zdaniem to zawodnik pokroju Vadisa choć na pewno z inną charakterystyka.Brac go plus DP i bramkarza no już do grania....I kadra pelna. Out Chodyna Gual Kun Szkurin..tylko kto ich zechce ... odpowiedz

singspiel - 30.07.2025 / 17:59, *.atman.pl @Syn Trenera: Jędza obecnie nie zarabia 600 tys euro jak kiedyś. Żeby wyłożyć kasę, Legia musi się pozbyć Kapustki - najwyższa pensja i podobna pozycja odpowiedz

Pete - 30.07.2025 / 12:10, *.186.144 Ciekawe... Kupili Rajovicia za 3 mln euro plus pensja i gość nie miał dotychczas specjalnych dokonań, a Hagi mógł być na 3 lata za 2,8 mln euro i przynajmniej jest reprezentatem Rumunii i jest znany trenerowi. Dziwne te ruchy transferowe... odpowiedz

L - 30.07.2025 / 12:49, *.play.pl @Pete: i zapomniales dodac, ze ten Hagi nie gral od pół roku w piłkę a wymagania ma jakby byl gwiazdą. A z Rangersow chca sie go pozbyc bo podobno gwiazdorzy. Rajovic co roku jest lepszy, rozwija sie. Niczego nie dokonal? A czego dokonal Hagi? Gral w Rangersach chwile i juz go tam nie chca. Niezle dokonania.



Po 3, najwazniejsze. Hagi to pomocnik, Rajovic to napastnik. Potrzebowalismy napastnika a nie pomocnika. odpowiedz

grecy chcą za Szymańskiego 2 mln - 30.07.2025 / 11:48, *.vodafone-ip.de Legia daje pół miliona, niby można czekać aż zejdą z oczekiwań ale z drugiej strony dużym ryzykiem jest granie tylko Augustyniakiem i stoperem Burchem w najważniejszej części sezonu



inna sprawa to jak już wydawać taką kasę lub niewiele mniejszą to za młodszego odpowiedz

L - 30.07.2025 / 12:52, *.play.pl @grecy chcą za Szymańskiego 2 mln: Mozna tez porzycic ten pomysl i negoscjowac z innymi pilkarzami. Nie wiesz czy to robią czy nie. Sam Zewlak chwile temu, jak mu dziennikarze podsuneli to nazwisko na konfie, mowil, ze chetnie by sie zastanowil, ale z tego co wie, on ma tam 2 lata kontraktu, wiec sam wiedzial od poczatku ze to nie bedzie latwa transakcja, wiec nie wydaje mi sie zeby nie negocjowali z innymi. Łaski nam nie robią, niech sie bujaja z niechcianym pilkarzem bo za 2 mln nikt go nie wezmie jak cala Europa wie, ze AEK go nie chce i tak czy siak go odda za pół darmo. odpowiedz

tekken (L) - 30.07.2025 / 11:30, *.230.25 1.Ja uważam, ze za drogi w utrzymaniu nie tedy droga. Lepiej kogoś tańszego poszukać.

2. Guala zostawić. mamy 4 napastników, a gramy na 3 frontach. odpowiedz

Leon - 30.07.2025 / 10:34, *.tpnet.pl Przestańcie się już podniecać tym Hagim i Szymańskim , pierwszy nie ma miejsca w składzie Rangersów a ma wysokie wymagania finansowe , drugi nie łapie się nawet na ławce w dodatku 30ka na karku- transfer bez perspektyw. odpowiedz

Roma - 30.07.2025 / 10:27, *.98.149 jak to w futbolu - gwarancji nikt nie da, a ryzyko jest duże. Gdyby jednak ode mnie zależało - wybrałbym jednego solidnego, zamiast trzech przeciętnych w tej samej cenie. odpowiedz

Heh - 30.07.2025 / 10:27, *.play-internet.pl Moim zdaniem zamiast Hagiego, w tej cenie można ściągnąć paru fajnych młodych zawodników m.in. z Japonii.

Patrząc po całokształcie Morishity (nie ostatnich kilka gier), to moim zdaniem rynek japoński jest mocno niedoceniany przez naszych skautów. odpowiedz

Ursus - 30.07.2025 / 10:24, *.218.23 cos mi sie wydaje ze chca goscia nam wcisnac. Gdyby byl z niego taki kocur to przez miesiac nie bylby wolnym zawodnikiem - Turcja/Austria/Szwajcaria i pewnie pare innych lig z takimi pieniedzmi nie ma problemu .... odpowiedz

Markus Merk - 30.07.2025 / 10:23, *.play-internet.pl Jeśli trener Iordanescu go chce mieć, to nie ma co się zastanawiać, bo taka okazja się więcej nie trafi, jeśli będzie w formie i będą omijać go kontuzje to gracz przewyższający poziomem naszą ligę. 🚀🔥Vadis 2.0. Dojdzie jeszcze Szymański i być może jeszcze skrzydłowy i mamy ekipę na mistrzostwo. odpowiedz

e(L)zone - 30.07.2025 / 10:22, *.interkam.pl Gdzie to on miał nie trafić, Niemcy,ligi top 5,Turcja,a okazało się,że w koncu chyba mu tylko Legia została.Nawet w Rangersach mu powiedzieli bay,kiedy chyba w akcie desperacji chciał znowu tam wrócić.Czyżby jego historia zdrowotna decydowała,że te kluby go nie chcą? Moim zdaniem powinniśmy szukać młodszych chłopaków. Na 10-tke wziąłby Axela Kouame z Inter Turku,a na skrzydło tego młodego Owusu Douglasa z Radnika Surdulica,a nie zgraną kartę po kontuzjach.Umiejetności ma zdecydowanie, ale ryzyko Kapustki bis,też za nim przemawia. odpowiedz

Hiszpan - 30.07.2025 / 10:07, *.telnaptelecom.pl CV ma niezłe.

Jeżeli ma choć 30 % talentu ojca Maradony Karpat i poprze to ciężka pracą to będzie z niego pociecha jak kiedyś z Vadisa czy Ljuboja. odpowiedz

(L) eonardo - 30.07.2025 / 09:31, *.inetia.pl Kruchy jak kryształ - to raz. Milion na wejście i możliwe leczenie nie kończących się kontuzji - a milionik zainwestowany - to dwa. Komin płacowy 600 tys. to może w Legii by nie był - ale jakaś zawiść części zawodników by była ( pewnie niektórzy pamiętają sytuację jak Jędza miał kontrakt na 800 tys.) , szczególnie jak będzie się wiecznie leczyć - to trzy. Rumun + Rumun - nawet gdyby nie miał forów , to i tak część zawodników będzie zakładała że je ma - to cztery. Dałbym sobie z nim spokój na miejscu zarządu.Niech kruszeje albo jedzie na Cypr albo do Arabów. Już widzę jak spełniają jego warunki. odpowiedz

Mateusz Sucker - 30.07.2025 / 12:40, *.orange.pl @(L) eonardo: Też mi to wygląda na grę agentów, jak dla mnie młody Hagi jest nieco przereklamowany. odpowiedz

e(L)zone - 30.07.2025 / 20:37, *.interkam.pl @Mateusz Sucker: powinni kupić młodych chłopaków 19-23 lata,zdrowych,z ambicjami wybicia się.Wtedy zarobiliby porządną kasę na takim zawodniku i mieliby na kolejne wzmocnienia, samofinansowanie zespołu,a kasa z pucharów czy biletów na spłatę długów.Sprzedaż takiego młodego jak Muci za 10 baniek to masz na kolejne 3 porządne transfery do klubu,a nie nabiorą 30- latków na grube kontrakty i jeszcze za podpis i menago trzeba zapłacić.Bez sensu.Górnik nie chciał brać 28-latka, którego trener Gasparik proponował,bo już nie rokuje zarobku.I to jest odpowiednie podejście.Jest Mahmudu Bajo -20-to latek z DAC,czy nawet taki Gidi z Żyliny co zablokował środek pola z Rakowem.Młode konie do biegania a już mające pojęcie o grze na wysokim poziomie.To samo na skrzydło tego Owusu Douglasa z Radnika,co ma gazicho i zamiata z piłką. odpowiedz

jurka - 30.07.2025 / 09:19, *.komnet24.pl Za wcześnie na to. Może się okazać że w sierpniu odpadniemy z Europy i zostaniemy z drogą w utrzymaniu i szeroką kadrą a mecze będą tylko co tydzień. Jeżeli 14 sierpnia wyeliminujemy Larnakę to ok. odpowiedz

ObyPuchary - 30.07.2025 / 09:10, *.centertel.pl Ja uważam że Damian Szymański i Hagi i mamy transfery do klubu zamknięte. Szkoda trochę że nie chcieli Beresia, bo mógłby się wymieniać ze Wszołkiem, chyba że docelowo jednak Stojanovic będzie tam grał, ale powrót Bartka też byłby ciekawy. Z chęcią pożegnałbym Kuna, Guala i mam problem bo i Chodyna i Bicza mało dają, jeden z nich powinien odejść. odpowiedz

Fhf457 - 30.07.2025 / 09:23, *.tpnet.pl @ObyPuchary: masz tego dlowenca więc po co ci Bereś? odpowiedz

Inpost - 30.07.2025 / 09:35, *.play.pl @ObyPuchary: Szymański nieaktualne, Grecy nie rozwiążą kontraktu, chcą 2M€ więc po temacie. odpowiedz

Wyrwikufel - 30.07.2025 / 09:06, *.netfala.pl A co z Gualem? Nie skreślajcie go jeszcze! odpowiedz

Odp - 30.07.2025 / 10:19, *.98.149 @Wyrwikufel: przestań, on sam się skreślił (i to już dawno). odpowiedz

Dymek - 30.07.2025 / 10:49, *.centertel.pl @Wyrwikufel:



Krótko i na temat:



Do „Wyje#ania” ! odpowiedz

Okęciak - 30.07.2025 / 08:51, *.virtuaoperator.pl Chyba nie mają na niego chętnego skoro puszczają takie informacje w eter. Przeanalizowałem jego ostatnie sezony na transfermarkt i wcale mnie to nie dziwi. Gość ma wymaganie finansowe bardzo duże a zdarzały się całe sezony w Rangersach gdzie nie grał tylko leczył kontuzje. Biorąc pod uwagę tę tendencję do kontuzji, danie mu tak dużego kontraktu to duże ryzyko, możemy mieć piłkarza zarabiającego bajońską kwotę i co chwila leczącego się. Dla mnie gra niewarta świeczki, tym bardziej że liczb też nie ma jakiś szałowych, w dodatku z całym szacunkiem do Rangersów i Celticu, w dość ogórkowej lidze, gdzie reszta ekip prezentuje poziom dolnych rejonów e-klapy lub górnych 1- szej ligi. odpowiedz

Mateusz z Gór - 30.07.2025 / 10:53, *.orange.pl @Okęciak: I mówi się, że takie jest stanowisko Legii. Kontrakt może być wysoki, ale jego część musi być zależna od dostępności i dyspozycji zawodnika. odpowiedz

InPost - 30.07.2025 / 08:35, *.play.pl Jeśli chodzi o ten milion za podpis to wydaje mi się że to jest do zaakceptowania ponieważ ma kartę na ręku a tyle i tak by trzeba wydać za byle jakiego grajka ale z pensji to musiałby zejść i wtedy jestem na tak. odpowiedz

Syn Trenera - 30.07.2025 / 08:31, *.plus.pl Astro Kocur...brac....bez wahania....ostatnio taki grajek u nas to Vadis....BRAĆ odpowiedz

Piotrek - 30.07.2025 / 07:47, *.22.13 Tym bardziej, ze liczę w tym sezonie na Alfarele i Nsame. Może Bicza też coś dołoży. Dokładając Rajovicia, Rece, Stojanovicia, to robi sie tłoczno. Fajnie byloby pozegnac pilkarzy - Kun, Gual, Chodyna, Szkuryn i niestety przeciętny jak na Legię Kapustka. odpowiedz

Zduneq - 30.07.2025 / 08:47, *.play-internet.pl @Piotrek: Shkuryn jeszcze nawet dobrze nie pograł(a ma już trafienia na swoim koncie) a Ty chcesz go odpalać?Kapustka przeciętny?To sprawdź ile miał goli i asyst w tamtym sezonie odpowiedz

Kuba - 30.07.2025 / 09:08, *.vectranet.pl @Piotrek: Nic dodać nic ująć, dokładnie tą samą listę mam w głowie. Kapustka zawsze był przeciętny, coś pokaże raz na 5 gier, tyle potrafi każdy kopacz w lidze.

Odbił się od poważnej piłki, jak pingpong od stołu. Najlepszy z wymienionych i to tyle z jego osiągnięć. odpowiedz

Jurek - 30.07.2025 / 07:45, *.inetia.pl Legii potrzebny jest defensywny pomocnik, taki który umie i potrafi przyjąć piłkę oraz ją rozegrać ofensywnie. odpowiedz

Rafix - 30.07.2025 / 09:14, *.plus.pl @Jurek: jak będzie ktoś kreatywny z przodu to Elitima można cofnąć na defensywnego. W lidze raczej nie potrzebujemy kogoś stricte defensywnego w środku pola. Poza tym Elitima już grywał na tej pozycji. odpowiedz

Piotrek - 30.07.2025 / 07:42, *.22.13 Wszystko fajnie, tylko jak zareaguje reszta piłkarzy? Śmiem twierdzić, że będzie faworyzowany przez trenera, co różnie kończy sie w zespole. W dodatku ten komin płacowy nie sprzyja reszcie zawodników. Wolałbym wprowadzanie młodzieży do zespołu. Już Ziółek pokazał, ze to dobra droga. odpowiedz

Mdread - 30.07.2025 / 09:13, *.02.net @Piotrek: jaki komin 600k, mysle ze vinagre czy rajovic maja podobne kontrakty odpowiedz

Lwów _Wilno_Polska - 30.07.2025 / 10:06, *.190.9 @Piotrek: Emreli jak 4 lata temu przyszedł miał podobną sytuacją, dostał na start określoną kwotę i dobry kontakt. Wiadomo po pół roku odszedł, ale to była jakaś sytuacja z kibicami w autokarze. odpowiedz

Markus Merk - 30.07.2025 / 10:20, *.play-internet.pl @Piotrek: komin płacowy? Przecież Nsame i Vinagre więcej zarabiają, nie mówiąc o innych. odpowiedz

Aigel - 30.07.2025 / 20:15, *.stansat.pl @Markus Merk: Nsame 700 tys ma. odpowiedz

ws - 30.07.2025 / 07:37, *.play.pl Jeśli będzie szansa na grę w fazie ligowej le lub lke to chyba warto zainwestować jeśli zejdzie trochę z oczekiwaniami. Jeśli nie on to Czurlinow. W sumie transfery Vinagre i Rajovica są też ryzykowne. odpowiedz

Wycior - 30.07.2025 / 07:33, *.vectranet.pl Wydaje się, że to pan agent szuka chętnego i dlatego upublicznia warunki ewentualnego zatrudnienia. No bo po co nam kolejny napastnik?? odpowiedz

Wito - 30.07.2025 / 07:58, *.play-internet.pl @Wycior: Przecież to nie jest napastnik. odpowiedz

Sobo(L)ew - 30.07.2025 / 08:02, *.play.pl @Wycior: To nie jest napastnik tylko pomocnik typowa 10- tka której brakuje trenerowi. Więc gdyby udało się go ogarnąć to było by kozacko. odpowiedz

Chudy Grubas - 30.07.2025 / 08:34, *.78.183 @Wycior:

Jak przeczytałem tą informację to też pierwsze co pomyślałem że to bardziej agent chce go w Legii niż sama Legia, nie wiem, może to formuła zredagowania wywiadu ale takie mam odczucia.

W sumie to jakoś nie jestem przeciwnikiem jego osoby, jak się dogadają to czemu nie, widać że obecny trener to dobry fachowiec, pewnie i ze swojego rodaka coś ulepi. odpowiedz

zduneq - 30.07.2025 / 08:50, *.play-internet.pl @Wycior:

gramy na 3 fronty.Niby kadra liczy 32 zawodników, ale wielu jest w okolicach 30 lub po, za to młodzi nie mają takich umiejętności aby skutecznie zastępować bardziej doświadczonych kolegów. odpowiedz

FanSportu - 30.07.2025 / 09:05, *.centertel.pl @Sobo(L)ew: zgadzam się, uważam że takiego piłkarza brakuje w Legii, kreatywnego, takiego lepszego Kapustki, co jak co , ale 130 meczy w lidze szkockiej zagrał, coś strzeli, asysty miał. Trener go zna. Do tego ma znane nazwisko, zawsze może przyjść ktoś z Turcji lub totalna egzotyka go weźmie jak tu się sprawdzi. odpowiedz

