Temat transferu Hagiego nadal aktualny

O wszystkim opowiedział agent piłkarza, Arcadie Zaporojanu. – Zaproponowałem Legii określone warunki finansowe. Właściciel początkowo je odrzucił, a później się zgodził. Chodziło o znaczącą kwotę za podpis i pensję w wysokości 600 tysięcy euro rocznie. Nawet w ostatnich dniach rozmawiałem na ten temat z właścicielem Legii Warszawa. Musi głębiej sięgnąć do kieszeni i sprawa będzie załatwiona. Chodzi o milion euro za podpisanie kontraktu - powiedział na łamach fanatik.ro. Hagi ma 26 lat i występuje na pozycji ofensywnego pomocnika lub napastnika. Od stycznia 2020 roku reprezentował barwy Rangers FC. Wcześniej występował w m.in. w takich drużynach jak AC Fiorentina czy KRC Genk. W poprzednim sezonie ofensywny pomocnik wystąpił 32-krotnie, strzelając 5 goli i dokładając 7 asyst. Sporą część rundy jesiennej stracił z powodu kontuzji. Łącznie w zespole z Glasgow wystąpił w 130 meczach, zdobywając 20 bramek i 28 asyst. Zdobył z nim mistrzostwo i puchar kraju, a także wygrał puchar ligi szkockiej. Zawodnika dobrze zna nowy trener "Wojskowych" - Edward Iordanescu - który pracował z nim w reprezentacji Rumunii. Pod wodzą Iordanescu Hagi rozegrał w kadrze 15 meczów, zdobywając 3 gole i 3 asysty. Łącznie reprezentował swój kraj w 47 spotkaniach, trafiając do siatki 6 razy i dokładając 7 asyst.

Rumuńskie media informują, że temat transferu Ianisa Hagiego do Legii nie został jeszcze definitywnie zamknięty. Wciąż jest szansa na to, by przeszedł do stołecznego klubu, ale Legia musiałaby zapłacić mu znacznie więcej niż zakładano. Mowa o pensji w wysokości 600 tys. euro za sezon. Dodatkowo klub musiałby wyłożyć jeszcze milion euro za podpisanie kontraktu, ponieważ Hagi jest obecnie wolnym zawodnikiem.

ObyPuchary - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ja uważam że Damian Szymański i Hagi i mamy transfery do klubu zamknięte. Szkoda trochę że nie chcieli Beresia, bo mógłby się wymieniać ze Wszołkiem, chyba że docelowo jednak Stojanovic będzie tam grał, ale powrót Bartka też byłby ciekawy. Z chęcią pożegnałbym Kuna, Guala i mam problem bo i Chodyna i Bicza mało dają, jeden z nich powinien odejść. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl A co z Gualem? Nie skreślajcie go jeszcze! odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Chyba nie mają na niego chętnego skoro puszczają takie informacje w eter. Przeanalizowałem jego ostatnie sezony na transfermarkt i wcale mnie to nie dziwi. Gość ma wymaganie finansowe bardzo duże a zdarzały się całe sezony w Rangersach gdzie nie grał tylko leczył kontuzje. Biorąc pod uwagę tę tendencję do kontuzji, danie mu tak dużego kontraktu to duże ryzyko, możemy mieć piłkarza zarabiającego bajońską kwotę i co chwila leczącego się. Dla mnie gra niewarta świeczki, tym bardziej że liczb też nie ma jakiś szałowych, w dodatku z całym szacunkiem do Rangersów i Celticu, w dość ogórkowej lidze, gdzie reszta ekip prezentuje poziom dolnych rejonów e-klapy lub górnych 1- szej ligi. odpowiedz

InPost - 2 godziny temu, *.play.pl Jeśli chodzi o ten milion za podpis to wydaje mi się że to jest do zaakceptowania ponieważ ma kartę na ręku a tyle i tak by trzeba wydać za byle jakiego grajka ale z pensji to musiałby zejść i wtedy jestem na tak. odpowiedz

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.plus.pl Astro Kocur...brac....bez wahania....ostatnio taki grajek u nas to Vadis....BRAĆ odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.22.13 Tym bardziej, ze liczę w tym sezonie na Alfarele i Nsame. Może Bicza też coś dołoży. Dokładając Rajovicia, Rece, Stojanovicia, to robi sie tłoczno. Fajnie byloby pozegnac pilkarzy - Kun, Gual, Chodyna, Szkuryn i niestety przeciętny jak na Legię Kapustka. odpowiedz

Zduneq - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Piotrek: Shkuryn jeszcze nawet dobrze nie pograł(a ma już trafienia na swoim koncie) a Ty chcesz go odpalać?Kapustka przeciętny?To sprawdź ile miał goli i asyst w tamtym sezonie odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Piotrek: Nic dodać nic ująć, dokładnie tą samą listę mam w głowie. Kapustka zawsze był przeciętny, coś pokaże raz na 5 gier, tyle potrafi każdy kopacz w lidze.

Odbił się od poważnej piłki, jak pingpong od stołu. Najlepszy z wymienionych i to tyle z jego osiągnięć. odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Legii potrzebny jest defensywny pomocnik, taki który umie i potrafi przyjąć piłkę oraz ją rozegrać ofensywnie. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.22.13 Wszystko fajnie, tylko jak zareaguje reszta piłkarzy? Śmiem twierdzić, że będzie faworyzowany przez trenera, co różnie kończy sie w zespole. W dodatku ten komin płacowy nie sprzyja reszcie zawodników. Wolałbym wprowadzanie młodzieży do zespołu. Już Ziółek pokazał, ze to dobra droga. odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.play.pl Jeśli będzie szansa na grę w fazie ligowej le lub lke to chyba warto zainwestować jeśli zejdzie trochę z oczekiwaniami. Jeśli nie on to Czurlinow. W sumie transfery Vinagre i Rajovica są też ryzykowne. odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wydaje się, że to pan agent szuka chętnego i dlatego upublicznia warunki ewentualnego zatrudnienia. No bo po co nam kolejny napastnik?? odpowiedz

Wito - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wycior: Przecież to nie jest napastnik. odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.play.pl @Wycior: To nie jest napastnik tylko pomocnik typowa 10- tka której brakuje trenerowi. Więc gdyby udało się go ogarnąć to było by kozacko. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.78.183 @Wycior:

Jak przeczytałem tą informację to też pierwsze co pomyślałem że to bardziej agent chce go w Legii niż sama Legia, nie wiem, może to formuła zredagowania wywiadu ale takie mam odczucia.

W sumie to jakoś nie jestem przeciwnikiem jego osoby, jak się dogadają to czemu nie, widać że obecny trener to dobry fachowiec, pewnie i ze swojego rodaka coś ulepi. odpowiedz

zduneq - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wycior:

gramy na 3 fronty.Niby kadra liczy 32 zawodników, ale wielu jest w okolicach 30 lub po, za to młodzi nie mają takich umiejętności aby skutecznie zastępować bardziej doświadczonych kolegów. odpowiedz

FanSportu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Sobo(L)ew: zgadzam się, uważam że takiego piłkarza brakuje w Legii, kreatywnego, takiego lepszego Kapustki, co jak co , ale 130 meczy w lidze szkockiej zagrał, coś strzeli, asysty miał. Trener go zna. Do tego ma znane nazwisko, zawsze może przyjść ktoś z Turcji lub totalna egzotyka go weźmie jak tu się sprawdzi. odpowiedz

