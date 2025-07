Banik trenował przy Łazienkowskiej

Środa, 30 lipca 2025 r. 20:07 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Już jutro Legia Warszawa rozegra rewanżowy mecz 2. rundy el. Ligi Europy z Banikiem Ostrawa. W środę czeska drużyna przyjechała do stolicy Polski pociągiem, a o godzinie 19 odbyła oficjalny trening na murawie stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3. Trening w całości był otwarty dla przedstawicieli mediów.









Po krótkiej rozgrzewce biegowej, zawodnicy z Czech przeszli do zajęć głównych i rozgrywania piłki. Jak podkreślał chwilę wcześniej na konferencji prasowej trener Banika, Pavel Hapal, zależy mu, by drużyna dominowała w jutrzejszym meczu w posiadaniu piłki. W zajęciach udział brało 20 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Banik ma jednak spore problemy kadrowe, szczególnie jeśli chodzi o obsadę lewego skrzydła. Do Warszawy z drużyną nie przyjechał kontuzjowany Filip Kubala oraz Ewerton, który pożegnał się z klubem i trafił do egipskiego Pyramids FC. Do dyspozycji trenera Hapala będzie natomiast Matúš Rusnák, a także dwóch młodych zawodników z listy B - Marek Havran i Tomas Sirotek.



Kadra Banika na rewanż z Legią:



Bramkarze: 1. Viktor Budínský, 41. Mikuláš Kubný, 30. Dominik Holec



Obrońcy: 37. Matěj Chaluš, 99. Giórgos Kornézos, 17. Michal Frydrych, 15. Patrick Kpozo, 66. Matúš Rusnák, 6. Karel Pojezný, 19. David Lischka, 21. Tomas Sirotek



Pomocnicy: 25. Dennis Owusu, 9. David Buchta, 22. Tomáš Zlatohlávek, 8. Christian Frýdek, 5. Jiří Boula, 12. Tomáš Rigo, 10. Matěj Šín, 31. Alexander Munksgaard, 21. Michal Kohút, 38. Marek Havran



Napastnicy: 95. Daniel Holzer, 77. Ladislav Almási, 11. David Látal, 33. Erik Prekop