Ruchy transferowe: Radanov, Sykes i Vucić odchodzą

Czwartek, 31 lipca 2025 r. 07:38 Fumen, źródło: Legionisci.com

Koszykarska Legia buduje kadrę na zbliżające rozgrywki. W ostatnich dniach stołeczny zespół był aktywny na rynku pozyskując nowych graczy. Barwy naszego klubu reprezentować będą m.in. Shane Hunter czy Jayvon Graves. Jednocześnie umowę przedłużyli Michał Kolenda, Ojars Silins a Andrzej Pluta ma wypełnić kontrakt ważny jeszcze przez rok. To również oznacza ruch w drugą stronę. Z warszawskim klubem pożegnało się kilku zawodników.



Już pod koniec czerwca było wiadomo, że Kameron McGusty nie będzie reprezentować barw Legii. MVP minionego sezonu przeniósł się do London Lions. Nowego pracodawcę znalazł EJ Onu, który podpisał kontrakt z grającym w niemieckiej Bundeslidze - Bamberg Baskets. Dodatkowo klub poinformował, że Aleksa Radanov oraz Keifer Sykes nie zostaną na kolejne rozgrywki w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że na parkietach Orlen Basket Ligi zobaczymy Mate Vucicia. Jednak już nie pod opieką Heiko Rannuli. Chorwat negocjował z Legią warunki nowej umowy, ale ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia. Arka Gdynia kusiła środkowego przez długi czas. I choć, wg medialnych doniesień, na stole czekała umowa opiewająca na 130 tys. euro rocznie, to wszystko wskazuje na to, że Vucić wyląduje ostatecznie w... Anwilu Włocławek. 27-latek ma być ważnym ogniwem drużyny, która przegrała z Legią 0-3 w fazie półfinałowej play-off.